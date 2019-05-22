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Данилюк рассматривается на пост секретаря СНБО Украины

22.05.2019 / 14:53
Советник президента Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк рассматривается на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщил глава Администрации президента Украины Андрей Богдан.

"Действительно, Александр Данилюк рассматривается на должность главы СНБО", - сказал Богдан агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Ранее в этот день глава Украинского государства Владимир Зеленский указом назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой администрации президента Украины.

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СНБО, Данилюк
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