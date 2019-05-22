Управделами УПЦ рассказал, почему святого Николая чудотворца называют «образом кротости»

В день праздника перенесения мощей святителя Николая чудотворца из Мир Ликийских в Бари, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал, почему святого называют «образом кротости».

Как сообщает Центр информации УПЦ, размышления владыки Антоний на эту тему опубликованы на портале «Православная жизнь».

«Святителя Николая, Мирликийского Чудотворца, особо почитают верующие. И не только православные. Хотя он и жил много веков назад, в IV веке, память о нем сильна в народе и практически в каждом доме есть икона Николая Чудотворца.

Мы молимся святому угоднику Божию в моменты тяжелейших испытаний, скорбей, болезней, когда не к кому больше обратиться. Он последняя надежда и верный оплот», - сказал владыка.

Митрополит Антоний рассказал, о чем просят верующие святого Николая.

«Святой Николай помогает при гонениях и несправедливости, в путешествиях, и в различных сложных, экстремальных ситуациях.

В молитвах Святителю Николаю он назван образом кротости. И это высшая похвала человеческая», - сообщил он.

Управделами УПЦ отметил, что в современном мире понятие «кротость» часто воспринимается неправильно.

«Кротость у современных людей ассоциируется со слабостью, считается ее синонимом, успешные люди стремятся быть сильными, дерзкими и, как они считают, в этом причина их успеха.

Но жизнь святых, и в особенности жизнь Святителя Николая, помогает нам понять, что все с точностью наоборот. Ни у одного человека, знакомого с житием святого, он не ассоциируется со слабым человеком, безвольным, а предстает мужественным, отважным, стойким борцом за православную веру. Святой остановил меч палача, которым хотели отсечь голову ни в чем не повинного человека, он всегда заступался за слабых и несправедливо обиженных людей, не боясь при этом никаких последствий. Известно, что он обращался в защиту невинных к самому императору.

Истинная кротость – это умение не обращать свою силу, таланты во зло. Истинная кротость – это великая сила. Это и есть наивысший успех.

«Слабость велика, а сила ничтожна, – говорил главный герой «Сталкера», фильма А. Тарковского, – когда человек рождается, он слаб и гибок, а когда умирает – он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко, а когда оно сухо и жестко – оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Слабость и гибкость – выражают свежесть бытия. Поэтому что отвердело, то не победит»», - сказал митрополит.

Владыка Антоний рассказал о парадоксе духовной жизни.

««Пока мы слабы, а значит кротки, мы восприимчивы к помощи Божией, принимаем Его волю, отрекаясь от своей, сострадательны к ближним, милосердны к павшим и согрешившим. Но как только мы становимся сильными, уповаем на себя, свои знания и таланты, мы сразу же теряем настоящую силу и становимся абсолютно немощными. Такой парадокс духовной жизни.

Будем по молитвам Святителя Николай взращивать в себе непобедимую силу – кротость, которая преодолевает все препятствия, невзгоды, испытания и вселяет крепкую веру в Бога и надежду на Его всегдашнюю помощь и великие милости.

Святый отче Николае, моли Бога о нас!», - сказал он.