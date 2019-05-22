У Зеленского опубликовали указы о кадровых назначениях его заместителей в АП

У Владимира Зеленского опубликовали указы о кадровых назначениях его заместителей в администрации президента. Указом №306/2019 Зеленский назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации президента Украины и указом №307/2019 назначил Юрия Костюка заместителем главы Администрации президента Украины. Также президент подписал следующие указы: №308 / 2019 - о назначении Руслана Рябошапки заместителем главы Администрации президента Украины №309 / 2019 - о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины №310 / 2019 - о назначении Кирилла Тимошенко заместителем главы Администрации президента Украины №311 / 2019 - о назначении Андрея Ермака помощником президента Украины №312 / 2019 - о назначении Руслана Стефанчука советником президента Украины - представителем президента Украины в Верховной Раде Украины №313 / 2019 - о назначении Михаила Федорова советником президента Украины. Источник