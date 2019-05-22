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У Зеленского опубликовали указы о кадровых назначениях его заместителей в АП

22.05.2019 / 15:28
У Владимира Зеленского опубликовали указы о кадровых назначениях его заместителей в администрации президента.

Указом №306/2019 Зеленский назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации президента Украины и указом №307/2019 назначил Юрия Костюка заместителем главы Администрации президента Украины.

Также президент подписал следующие указы:

№308 / 2019 - о назначении Руслана Рябошапки заместителем главы Администрации президента Украины

№309 / 2019 - о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины

№310 / 2019 - о назначении Кирилла Тимошенко заместителем главы Администрации президента Украины

№311 / 2019 - о назначении Андрея Ермака помощником президента Украины

№312 / 2019 - о назначении Руслана Стефанчука советником президента Украины - представителем президента Украины в Верховной Раде Украины

№313 / 2019 - о назначении Михаила Федорова советником президента Украины.

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Администрация президента, Зеленский
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