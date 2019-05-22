﻿Парубий созывает внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное заседание парламента.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины на 22 мая 2019 года в 12:00", - написал он.

Напомним: Президент Владимир Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента. Он просит его созвать для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.

Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть после публикации в государственных изданиях.

20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

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