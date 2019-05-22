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﻿Зеленский назначил нового главнокомандующего Вооруженных сил

22.05.2019 / 12:29
Президент Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Руслана Хомчака.

Соответствующий указ № 302/2019 опубликован на сайте президента.

"Назначить Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Также на сайте опубликован другой указ № 301/2019, в котором президент освободил от должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Виктора Муженко.

Напомним: Руслан Хомчак окончил Московское общеобразовательное военное училище.

Принимал участие в войне на Донбассе, в 2014 году вырвался из окружения под Иловайском.

В 2016 году Хомчак был начальником штаба сухопутных войск ВСУ.

Источник

Зеленский, Хомчак
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