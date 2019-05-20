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Мэй предложит парламенту варианты улучшения соглашения по Brexit

20.05.2019 / 15:34
Премьер-министр Британии Тереза Мэй предложит британским депутатам пакет мер для включения их в проект соглашения по выходу Британии из ЕС (Brexit).

Об этом сообщается в статье Мэй для газеты The Sunday Times.

Отмечается, что улучшение соглашения даст возможность Мэй получить поддержку необходимого числа британских парламентариев относительно ее плана по реализации процесса Brexit.

"Я не буду просто просить депутатов подумать еще раз. Вместо этого я попрошу их оценить свежим взглядом новую и улучшенную сделку и поддержать ее", - написала она.

Ожидается, что обсуждение предложений улучшения соглашения по Brexit начнется уже в понедельник, 20 мая.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй обсудила с министрами вариант второго референдума по Brexit. Она провела тайную встречу с помощниками и министрами, на которой обсуждались возможные пути проведения второго референдума по Brexit.

Кроме того, правительство Британии намерено договориться о заключении соглашения по выходу из Европейского союза до июля. Это может увеличит шансы британских депутатов, избранных на европейских выборах, занять места в Европарламенте.

Источник 

Мэй, Brexit
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