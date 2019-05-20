Саудовская Аравия созывает антикризисный саммит арабских стран

Об этом информирует Deutsche Welle.

“Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман аль-Сауд пригласил лидеров стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Арабской лиги в Мекку для обсуждения мер по снятию напряжения в ближневосточном регионе. Планируется, что экстренный саммит состоится уже 30 мая”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в Персидском заливе начала обостряться после атаки дронов на центральный нефтепровод государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco неподалеку от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.

В результате инцидента, произошедшего во вторник, 14 мая, компания была вынуждена прекратить эксплуатацию нефтепровода по соображениям безопасности.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка хуситов из соседнего Йемена. Власти Саудовской Аравии убеждены, что хуситы действовали по указанию из Ирана.

При этом официальный Эр-Рияд заявил, что эти нападения серьезно скажутся на маршрутах снабжения и стабильности мировых рынков нефти.

"Саудовская Аравия не хочет войны в регионе и сделает все, что в ее силах, чтобы ее предотвратить. В то же время королевство заверяет, что в случае, если другая сторона начнет войну, королевство ответит жестко и решительно и будет защищать себя и свои интересы", - заявил в воскресенье на пресс-конференции в Эр-Рияде министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Источник