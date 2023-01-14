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У Дніпрі ракета влучила в багатоповерхівку. Відео з місця події

15.01.2023 / 07:01 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
У Дніпрі ракета влучила в багатоповерхівку. Відео з місця події
14.01.2023. Під час чергової масованої атаки російські війська поцілили в багатоповерхівку в Дніпрі. Зруйновано цілий під’їзд.

Дніпряни прийшли розбирати завали багатоповерхівки, в яку поцілила російська ракета. Люди стають у черги, передають один одному цеглини. Вцілілі маякують ліхтариками зі своїх зруйнованих квартир.

Через загибель людей від ракетного удару в місті оголосили три дні жалоби.

Влучання в багатоповерхівку в Дніпрі. Перші кадри

Росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі | Репортаж Богдана Пападіна

Дитина допомагає рятувальникам розбирали завали у Дніпрі

Дніпро
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