У Дніпрі ракета влучила в багатоповерхівку. Відео з місця події

Дніпряни прийшли розбирати завали багатоповерхівки, в яку поцілила російська ракета. Люди стають у черги, передають один одному цеглини. Вцілілі маякують ліхтариками зі своїх зруйнованих квартир.

Через загибель людей від ракетного удару в місті оголосили три дні жалоби.

Влучання в багатоповерхівку в Дніпрі. Перші кадри

Росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі | Репортаж Богдана Пападіна

Дитина допомагає рятувальникам розбирали завали у Дніпрі