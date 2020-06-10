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Перестрелка в Броварах: полиция нашла одного из организаторов

10.06.2020 / 09:12
Перестрелка в Броварах: полиция нашла одного из организаторов
Полицейские заочно сообщили о подозрении одному из организаторов перестрелки нелегальных и легальных перевозчиков в Броварах.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции

Дословно: "У организаторов группировки, члены которой обеспечивали так называеую "крышу" нелегальным перевозчикам, полицейские повели санкционированные обыски и изъяли различное оружие.

По результатам следственных действий правоохранители изъяли различное оружие, патроны различного калибра, ножи, "черновые" записи.

Сейчас одному из организаторов заочно сообщено о подозрении по ч.3 ст.27 ч.4 ст.296 (хулиганство) УК".

 
 
 Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.
 
 
 
 
 
 Обыски проводились 9 июня по местам возможного проживания организаторов и участников перестрелки в Броварах, а также в офисных помещениях.

Напомним, 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 мужчин получили ранения. Сообщали о 20 задержанных. По данным УП, часть участников перестрелки местные, часть – из Винницкой области.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной стрельбы стало распределение междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

Полиция открыла 4 производства по факту стрельбы: по статьям хулиганство, незаконное обращение с оружием, умышленное уничтожение или повреждение имущества,покушение на убийство двух и более лиц.

30 мая полиция заявила, что определила более 60-ти участников перестрелки, включая заказчиков.

1 июня 20 участников стрельбы с участием перевозчиков в Броварах суд постановилвзять под стражу на два месяца без права внесения залога.

Источник

арест, перестрелка, полиция, Бровары
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