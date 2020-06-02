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В Киеве задержали "минера" моста Метро

02.06.2020 / 09:12
В Киеве задержали "минера" моста Метро
Мужчину, который сообщил о "заминировании" моста Метро в Киеве, задержали.

Об этом сообщают пресс-служба патрульной полиции, "Киев Оперативный"

Дословно полиция: "15:20 мужчину, который сообщил, что у него есть взрывчатка и угрожал взорвать мост Метро, задержали"..

Около 14.00 1 июня в полицию поступило сообщение о "заминировании" моста Метро.

По мосту прекратили движение транспорта и столичного метрополитена.

На переговоры к злоумышленнику отправились правоохранители. О его мотивах и требованиях ничего не сообщалось.

 
 
 
 
После спецоперации столичный метрополитен уже возобновил работу. После осмотра места происшествия восстановят и автомобильное движение по мосту.

На месте происшествия находилась следственно-оперативные группы главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко.

 
 
 
 
 
Напомним: это не первый раз объектом для осуществления своих планов по "минеры" выбирают столичный мост Метро. В прошлом году вооруженный мужчина заехал на мост Метро и угрожал его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" было парализовано почти 5 часов.

"Минером" оказался 42-летний уроженец крымского пгт Форос бывший военный Алексей Белько.

Белько было объявлено подозрение по статьям 296 и 259 (хулиганство и ложное сообщение о минировании). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы до 8 лет.

В январе 2020 года стало известно, что подозреваемого в "минировании" моста метро в Киеве Алексея Белько переведут из СИЗО в психиатрическое учреждение. 

Источник 

минирование, полиция, Киев, мост Метро
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