В Киеве задержали "минера" моста Метро

Об этом сообщают пресс-служба патрульной полиции, "Киев Оперативный"

Дословно полиция: "15:20 мужчину, который сообщил, что у него есть взрывчатка и угрожал взорвать мост Метро, задержали"..

Около 14.00 1 июня в полицию поступило сообщение о "заминировании" моста Метро.

По мосту прекратили движение транспорта и столичного метрополитена.

На переговоры к злоумышленнику отправились правоохранители. О его мотивах и требованиях ничего не сообщалось.

После спецоперации столичный метрополитен уже возобновил работу. После осмотра места происшествия восстановят и автомобильное движение по мосту.

На месте происшествия находилась следственно-оперативные группы главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко.