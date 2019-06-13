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В саду жителя Ривненщины откопали крупнейший в Украине схрон боеприпасов

13.06.2019 / 09:14
В саду жителя Ривненщины откопали крупнейший в Украине схрон боеприпасов
Стражи порядка Ривненской области под процессуальным руководством прокуратуры при проведении обыска обнаружили во дворе 45-летнего жителя Острожского района один из самых больших в Украине склад боеприпасов.

Об этом сообщает полиция Ривненской области.

"В селе Сеянцы возле дома в саду на глубине полтора метра был закопан тайник боеприпасов: 109 корпусов гранаты РГД-5, 39 - корпусов гранаты Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 - подствольных гранат ВОГ-25, 6 - противотанковых гранат РПГ-7М, 29 - реактивных противотанковых гранат РПГ-22, 6 - реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 5 ящиков патронов калибра 7,63 и один - калибра 9,00 ", - говорится в сообщении.

 

Отмечается, что все изъятое будет направляться для проведения экспертизы, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины полицейские устанавливают происхождение боеприпасов. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

 

Источник

боеприпасы, склад боеприпасов
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