Перестрелка в Броварах: Аваков показал 6 арестованных

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11:15
Число жертв коронавируса в мире превысило 355 тыс. человек
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17:53
Меркель перед председательством в ЕС: Россия доставит нам хлопот
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17:59
США планируют провести саммит G7 позже, чем ожидалось: в конце июня
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17:18
Пандемия: в мире зарегистрировали почти 5,5 млн случаев COVID-19
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13:50
За два месяца пандемии 25 самых богатых людей мира заработали еще $255 миллиардов — Forbes
- 11:15
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10:54
Зеленский обнародовал декларацию за прошлый год
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15:23
Ахметов, Пинчук и Порошенко возглавили рейтинг Forbes
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12:17
МАУ уволит более трети сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с пандемией коронавируса
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16:48
Кабмин до 1 июля продлил срок запрета на экспорт товаров противоэпидемиологического назнчения
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14:53
Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных органа
- 10:54
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09:14
В курортной Анталии выпал снег
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09:16
В Киеве открылось метро
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Лосята-погорельцы из Чернобыльской зоны останутся в харьковском экопарке на год
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09:31
Государственные музеи Берлина за неделю без карантина приняли 10 тысяч посетителей
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09:14
Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев
- 09:14
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09:18
В Одессе обвалилась часть жилого дома
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09:17
Полиция штурмом взяла квартиру, где держал оборону российский преступник
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10:08
Ливень в Киеве: к метро "Дорогожичи" и "Левобережная" пригнали спецтехнику
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09:14
В NASA показали вертолет для исследования Марса
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09:16
На Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила фермеров и предпринимателей
- 09:18