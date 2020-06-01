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Перестрелка в Броварах: Аваков показал 6 арестованных

01.06.2020 / 11:46
По состоянию на 22.00 30 мая суд принял решение о содержании под стражей без залога уже 6 фигурантов дела о перестрелке в Броварах.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter

Прямая речь: "На 22:00 сегодня 6 лицам - принято решение о содержании под стражей без залога. Всего задержано 28 участников позорной перестрелки в Броварах. Суд продолжается. 21 подозреваемому НПУ просит меру пресечения в виде содержания под стражей".

По состоянию на 19:30 было арестовано 5 человек, следовательно суд вынес решение еще по одному человеку.

Аваков также опубликовал фото арестованных.

Напомним, утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 мужчин получили ранения. Полиция сообщала о 10 задержанных.

По данным источников, часть из тех, кто устроил перестрелку, местные, часть - из Винницкой области.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной утренней стрельбы в городе стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

Из-за перестрелки в Броварах в Киевской области ввели план-перехват.

Полиция открыла 4 производства по факту стрельбы. По статьям хулиганство, незаконное обращение с оружием, умышленное уничтожение или повреждение имущества, покушение на убийство двух и более лиц.

Источник

арест, перестрелка, Аваков, Бровары
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