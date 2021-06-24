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Штамм "Дельта". Чем опасна мутация СОVID и как к нему готовится Украина

24.06.2021 / 08:14
Штамм "Дельта". Чем опасна мутация СОVID и как к нему готовится Украина
Штамм коронавируса "Дельта" все ближе подбирается к Украине, его уже зафиксировали в Словакии, Беларуси и России.

По данным Центра общественного здоровья, на территории Украины еще не подтвердили ни одного случая заражения индийским штаммом "Дельта".

Чем опасен новый штамм и как Украина к нему готовится - в материале.

Чем опасен штамм "Дельта"

Как рассказала РБК-Украина эпидемиолог Наталья Виноград, индийский штамм, который получил название "Дельта", может попасть в Украину летом и спровоцировать в стране всплеск заболеваемости.

Эта мутация, по словам эпидемиолога, гораздо заразнее, чем другие штаммы коронавируса, а также "Дельта" имеет более высокий показатель смертности.

"Наблюдается больше тяжелых форм болезни - в 2,6 раза. Необходимость в реанимационных мероприятиях выше в 1,6 раза. И при этом он больше поражает детей, чем исходный вариант вируса", - сказала она.

Откуда штамм может попасть в Украину

Наибольшее беспокойство у украинских ученых вызывает вспышка коронавируса в России, которая связана именно со штаммом "Дельта". В Национальной академии наук предупредили, что из-за больших объемов иммиграции из России вспышка нового штамма может начаться с восточных областей Украины.

"Новая волна распространения COVID-19 может начаться с востока Украины. Ученые также предупреждают о том, что новая волна может оказаться выше от предыдущих", - заявили в НАН.

Как готовятся в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина решила нарастить темпы вакцинации от коронавируса, чтобы защититься от распространения штамма "Дельта".

В то же время на украинской границе действуют ограничения для иностранцев. В частности, от иностранных граждан требуют отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полном курсе вакцинации.

Для путешествующих могут вернуть карантин

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины заговорили о возвращении карантина для тех, кто пересекает украинскую границу. Сейчас министерство рекомендует воздержаться от поездок в Индию, Британию, Португалию и Россию, а тем, кто все же туда поедет, советуют быть готовыми к карантину по возвращении.

Где уже зафиксировали "Дельту"

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм "Дельта" уже подтвердили в более 90 стран мира, он также может стать преобладающим на территории Европы. В частности, случаи заражения этим штаммом подтвердили в России, Британии, Индии, Словакии, Беларуси и Португалии.

 ДМИТРИЙ ЛЕВИЦКИЙ

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коронавирус, Дельта
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