Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ

Отбор руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) стартовал только в середине июня. Почему эти конкурсы стали проблемными – ниже в материале.

После Революции Достоинства украинские власти искали решение, как вернуть доверие к государственным органам, в первую очередь правоохранительным и судебным. Выход нашли в том, чтобы выбирать их руководство на открытых конкурсах с привлечением международных экспертов и общественных активистов.

Так, например, избрали директора НАБУ Артема Сытника и главу САП Назара Холодницкого. Также международники поучаствовали в отборе судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Сейчас этот механизм работает с серьезными перебоями. В 2019-2020 годах не удалось запустить конкурсный отбор членов Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Больше года не может заработать комиссия по избранию директора Госбюро расследований (ГБР), а уже начатый отбор нового главы САП никак не может прийти к финалу.

Все чаще во властных кабинетах звучат заявления о неэффективности этих конкурсов и, особенно, участия в них иностранцев. На эти претензии были вынуждены отреагировать посольства США и Евросоюза в Украине. В их совместном заявлении говорится о важности участия независимых экспертов в конкурсных комиссиях.

"Текущий конкурс на руководство САП – это доказательство того, что решающая роль независимых экспертов в процессе отбора чрезвычайно важна для принятия решений на основе заслуг, а не политической мотивации", – сказано в нем.

САП на паузе

Конкурсный отбор нового Специализированного антикоррупционного прокурора стартовал еще в феврале. Предыдущий глава САП – Назар Холодницкий – досрочно покинул должность еще в августе 2020 года. Его заместитель Максим Грищук временно возглавил орган, но реальные полномочия по линии САП оказались в руках генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Международные партнеры призывали украинские власти провести "честный и открытый" конкурс на пост нового главы САП. Конкурсная комиссия была сформирована в начале сентября 2020 года. В нее вошли семь представителей от Верховной рады и четверо от Совета прокуроров. Среди них три международных эксперта – Драго Кос, Нонна Цоцория и Томас Файерстоун.

В работе этой комиссии примечательна прежде всего процедура голосования. Решение может быть принято только в том случае, если за него проголосовали не менее пяти назначенцев от Рады и не менее двух – от Совета прокуроров. Получается, что для принятия любого решения необходимо, чтобы его поддержал хотя бы один иностранный эксперт.

Это обстоятельство ярко проявилось в мае, когда конкурсная комиссия перешла к финальному этапу отбора. Кандидатам на пост главы САП оставалось пройти собеседование с членами комиссии, а затем сдать практическое задание.

Но сложная процедура голосования привела к тому, что по состоянию на 22 июня собеседование прошел лишь один кандидат – детектив НАБУ Александр Клименко.

После того как международные эксперты 4 июня не проголосовали за депутата от "Слуги народа", главу парламентского комитета Андрея Костина, конкурсный отбор и вовсе был поставлен на паузу. Официальная причина "приостановки" – якобы болезнь двух членов комиссии.

Следует отметить, что кандидатуру Костина поддержали "необходимые" пять представителей от Рады, но ни один из представителей Совета прокуроров в комиссии не проголосовал "за". Таким образом, депутат от "СН" покинул конкурс.

Кроме него, собеседование не прошли Максим Грищук, детектив НАБУ Елена Кролевецкая, а также начальники прокуратур Львовской и Тернопольской области Антон Войтенко и Александр Божко.

РБК-Украина еще в сентябре 2020 года писало, что именно Костин является фаворитом власти в конкурсе на пост главы САП. Его вылет стал неприятным "сюрпризом", но такую ситуацию можно было предвидеть, отметил изданию собеседник в команде Зеленского. По его мнению, сам формат голосования в комиссии был изначально "нежизнеспособен".

"С самого начала эти проблемы были прогнозируемы, которые сейчас проявились. Я имею в виду раскладку 5+2. Это ненормально, когда, например, из восьми присутствующих членов комиссии "за" голосуют семь, а человек дальше не проходит. Это абсолютно ненормально", – добавил собеседник.

Источник издания в комиссии, пожелавший сохранить анонимность, предположил, что результаты конкурса могут обжаловать в суде. Якобы чтобы вернуть в него "нужных" кандидатов или вообще "заморозить" ситуацию на неопределенный срок.

"Я не исключаю, что такой вариант вполне возможен. Это могут быть, например, индивидуальные жалобы конкретного кандидата в ОАСК. Такой сценарий, по моему мнению, выглядит реалистично", – уточнил собеседник РБК-Украина в комиссии.

Впрочем, вечером 17 июня после двух недель "простоя" конкурсная комиссия возобновила работу. Ее глава Екатерина Коваль заявила, что никакой блокировки нет и быть не может. "Никто не срывает запланированные заседания… Никаких оснований говорить, что конкурс срывается, нет", – сказала она.

Коваль отметила, что члены комиссии работают бесплатно и сверхурочно, но обеспечить явку всех "отборщиков" у нее нет полномочий, так же как и требовать от них документальное подтверждение пребывания на больничном.

Комиссия планирует возобновить собеседования с 23 июня. Таким образом, если отбор опять не станет "на паузу" или его не заблокируют через суд, назначение нового главы САП можно ожидать до конца июля.

ГБР без головы

Гораздо сложнее выглядит ситуация с избранием нового руководителя Госбюро расследований. Еще в декабре 2019 года после череды скандалов, в том числе связанных с прослушкой рабочего кабинета, был уволен директор ГБР Роман Труба.

После него ведомством в статусе и.о. руководили по очереди четыре человека: Ирина Венедиктова, Александр Бабиков, Александр Соколов и Алексей Сухачев. Последний и занимает эту должность до сих пор.

Процесс избрания полноценного директора ГБР не смог даже стартовать. Хотя конкурсная комиссия уже полгода как сформирована на две трети, что позволяет ей начать работу.

Еще в июле 2020 года Верховная рада назначила в нее трех своих представителей. Осенью того же года квоту заполнил и Офис президента. Не хватает лишь "иностранных экспертов". Их должен назначить Кабинет министров по представлению международных организаций (Интерпол, Европол, Greco, ЕБРР, FATF и другие).

По состоянию на июнь текущего года ни одной кандидатуры от международников Украина так и не получила. Глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский ("Слуга народа") не видит перспектив, чтобы в ближайшее время квота иностранцев была заполнена.

"Оказалось, что создание и деятельность ГБР для них не является приоритетом. Мы обращались к этим международным институциям, и они ответили нам официально, что их мандат в Украине не предусматривает участия в таких комиссиях", – сообщил РБК-Украина нардеп.

По его словам, конкурсная комиссия могла бы начать работу и без "иностранцев". Но тогда ее решения скорее всего будут раскритикованы, а результаты отбора – восприняты с недоверием.

В то же время Монастырский уверен, что основная проблема конкурса кроется в другом. Дело в том, что саму процедуру назначения директора Бюро указом президента вполне вероятно могут признать неконституционной. Осенью 2020 года Конституционный суд "снес" аналогичные полномочия главы государства по назначению директора НАБУ.

Член конкурсной комиссии Андрей Козлов не видит проблемы в том, чтобы сначала провести отбор директора ГБР, а потом внести необходимые изменения в Конституцию.

"Но столь в долгую у нас в кадровых вопросах играть не принято. В том числе и из-за возможных рисков противопоставления и.о. директора ГБР с полномочиями, но без будущего, и рекомендованного к назначению лица, который без полномочий, но с будущим", – уточнил он в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, юрист отметил, что в конкурсе на главу Госбюро расследований у "международников" нет решающего голоса. Мол, это также могло повлиять на их желание участвовать в отборе.

Тем временем, в Раде уже появился законопроект, который может оперативно решить "тупиковую ситуацию" с ГБР. Десять депутатов от "Слуги народа" и ОПЗЖ предлагают отменить обязательное участие международников в конкурсном отборе. Этот документ успешно прошел через профильный комитет и включен в повестку. Когда его рассмотрят в сессионном зале, пока неизвестно.

Денис Монастырский уверен, что долгая работа без полноценного руководителя негативно влияет на Госбюро расследований. "Это плохо для ГБР, потому что нет стабильности в его деятельности, а это важно для расследований", – резюмировал депутат.

БЭБ на старте

В процессе избрания главы нового силового органа – Бюро экономической безопасности – украинские власти изначально решили обойтись без "иностранных представителей". Но и это не позволило без проблем начать отбор и запустить конкурс.

БЭБ должно прийти на смену налоговой милиции и забрать у нее и других силовиков расследование экономических преступлений. Больше пяти лет в парламенте не могли прийти к единому мнению, как должен выглядеть этот орган. Но в январе текущего года Рада все же поддержала вариант "Слуги народа", а в марте президент Владимир Зеленский его подписал и закон вступил в силу.

Основная загвоздка, объяснил РБК-Украина источник в монобольшинстве, в том, что принятый закон предусматривает не только жесткие сроки для отбора руководителя БЭБ, но и привязывает к ним ликвидацию налоговой милиции и "экономических полномочий" СБУ.

То есть за полгода – до 25 сентября – нужно не только создать новый орган, но и набрать его штат, чтобы было кому передать дела от других силовиков.

Конкурсная комиссия по отбору руководства Бюро экономической безопасности до сих пор окончательно не сформирована. На данный момент в нее входят адвокат Галина Шевченко и аудитор Людмила Рубаненко по квоте Верховной рады, министр финансов Сергей Марченко, первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко и министр инфраструктуры Александр Кубраков – по квоте Кабмина.

От Совета национальной безопасности и обороны в комиссию назначены Тимофей Милованов, замглавы ОП Юлия Свириденко и директор Института стратегических исследований Александр Литвиненко.

Еще одно место по квоте парламента остается вакантным. Претендент на эту должность – экс-полицейский и адвокат Алексей Ушаков – не набрал необходимого количества голосов.

Несмотря на это комиссия начала работу в неполном составе и провела заседание 15 июня. Глава правоохранительного комитета Денис Монастырский, который и рекомендовал Ушакова к назначению, не видит здесь проблемы. По его словам, комитет предложит депутатам новую кандидатуру в конце июня.

Если ее поддержат, то уже в июле комиссия будет полностью укомплектована. Пока что она провела одно заседание, избрала Милованова своим председателем и утвердила сроки приема документов от желающих возглавить БЭБ – до 7 июля.

Вице-премьер Любченко считает, что новый правоохранительный орган может столкнуться с весомой проблемой. Дело в том, что до запланированного старта его работы, учитывая период отпусков, осталось всего пару месяцев.

"Но на сегодня нет ни материально-технической базы будущей организации. Нет помещения, нет созданной ИТ-системы, нет программных комплексов, Все это необходимо создать. И я еще не говорю о человеческом капитале (минимальный штат Бюро должен составить 1 200 человек, – ред.), который необходимо набрать", – отметил он.

По его словам, уложиться в этот срок будет "очень и очень сложно". Опыт создания Госбюро расследований показывает, что в таком случае запуск нового органа, возможно, придется откладывать минимум на несколько месяцев.

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Открытые конкурсы в силовых структурах должны были стать предохранителем от попадания во власть недобропорядочных персонажей. Кроме того, важность "открытого и прозрачного отбора" постоянно подчеркивают западные кредиторы Украины.

Реалии же показали существенные изъяны этого механизма. Один из них – возможность заблокировать конкурс на любом из этапов. Как оперативно и эффективно решить эти проблемы – "задача со звездочкой" для украинских политиков.

ОЛЕГ ЧЕРНЫШ

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