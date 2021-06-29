Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун

Это значит, что до победы над пандемией еще довольно далеко, несмотря на общее снижение количества заболевших и ослабление карантинных мер. Подробнее – ниже в материале.

Последние несколько недель в Украине наблюдается уверенный спад заболеваемости коронавирусом. Количество ежедневных новых случаев вышло примерно на уровень середины прошлого лета, показатель смертности – на начало прошлой осени. По общему числу заболевших за последнюю неделю – 4940 новых случаев – Украина опустилась на 54 место в мировом "рейтинге".

Похожие тенденции наблюдаются и во многих других странах. Недельный уровень заболеваемости в США – стране с наибольшим количеством зафиксированных случаев "ковида" – упал до показателей марта 2020 года, когда пандемия только набирала ход. В Германии, Франции, Италии и ряде других европейских стран заболеваемость снизилась до уровня прошлого августа.

Позитивные тренды легко заметить даже по тому, как изменилась повседневная жизнь в Украине, других странах Европы и США, все более напоминая допандемические времена. Так, в середине мая, согласно рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний США (C.D.C.), полностью вакцинированные американцы больше не обязаны носить маски, в том числе в помещениях, а также придерживаться правил социального дистанцирования, с отдельными исключениями.

Ложная уверенность

Причины текущих позитивных трендов вполне очевидны. Во-первых, все больше людей переболели коронавирусом, тем самым получив естественный иммунитет. Во-вторых, летом больше времени обычно проводят на свежем воздухе, где вирус распространяется гораздо менее активно.

Ключевой фактор, на который обращают внимание западные исследователи, – это, безусловно, массовая вакцинация. Многочисленные исследования показывают вполне четкую корреляцию между ростом числа прививок и снижением количества заболевших. Это видно даже на уровне отдельных стран, к примеру, США, где охват вакцинами между разными штатами иногда отличается более чем в два раза, говорится в исследовании The Washington Post.

По словам ведущего американского инфекциониста Энтони Фаучи, вакцины против коронавируса в реальных условиях показали себя даже лучше, чем ожидалось. Фаучи привел в пример исследование авторитетного медицинского издания The Lancet, согласно которому именно вакцинация, а не локдаун сыграла ключевую роль в победе над коронавирусом в Израиле (с середины мая в стране фиксируются единичные смерти от "ковида").

Впрочем, согласно большинству оценок, говорить о победе над пандемией еще очень рано. Рост количества случаев в осенне-зимний период видится почти неизбежным, вопрос лишь в том, насколько стремительным он будет.

Исследователи из Вашингтонского университета в Сиэтле придерживаются своего прогноза, сделанного еще в марте и опубликованного в журнале Американской медицинской ассоциации. Несмотря на стремительный рост количества прививок в США, где хотя бы один укол получили уже 53,2% жителей, осенью и особенно зимой число случаев должно вырасти.

Чтобы избежать очередного коронавирусного кризиса, вакцинировать придется около 80-85% американцев, пишет профильное издание Medscape. И даже с нынешними темпами вакцинации это видится крайне трудной задачей, с учетом того, что около трети жителей США не хотят вакцинироваться. А во Всемирной организации здравоохранения предупредили об опасности осеннего всплеска заболеваемости и в Европе.

Многие исследователи отмечают, что нынешняя оптимистическая статистика в развитых странах может сыграть и негативную роль, чисто в психологическом аспекте. Ведь у невакцинированных людей может возникнуть ложное чувство защищенности, из-за чего они начнут отказываться от прививок, раз уж пандемия и так отступает.

"Дельта"-угроза

Гораздо большую опасность представляет распространение новых и более агрессивных штаммов коронавируса. Яркий пример того, как это может резко ухудшить ситуацию даже в стране, проводящей успешную вакцинационную кампанию, – Великобритания.

Соединенное Королевство входит в десятку мировых лидеров по темпам вакцинации, хотя бы частично привиты уже 64% британцев. На 21 июня была запланирована отмена большинства коронавирусных ограничений в Англии, эту дату даже назвали "Днем свободы". Но из-за резкого роста заболеваемости планы пришлось отложить как минимум на четыре недели. Похожая ситуация сложилась и в Шотландии.

Если в середине апреля в среднем в Великобритании фиксировали около двух с половиной тысяч случаев ежедневно, то сейчас – уже более 16 тысяч, и кривая уверенно продолжает идти вверх. Если текущие темпы сохранятся, то уже к середине июля число случаев может дойти до 60 тысяч ежедневно – как во время январского пика.

На это повлияло стремительное распространение нового, т.н. "индийского" штамма коронавируса "Дельта", который вытеснил собственно "британский" штамм "Альфа". В середине апреля лишь 1% всех случаев в Великобритании было вызвано штаммом "Дельта", сейчас – уже более 99%.

Всего "Дельту" зафиксировали уже более чем в 80 странах мира, среди европейских государств он доминирует в Португалии и Финляндии. Также этот штамм широко распространился и в России, где эпидемическая ситуация ухудшается день ото дня, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. В столице РФ фиксируют рекорды смертности за все время пандемии.

Ученые не сомневаются, что вариант "Дельта" опаснее всех прежних штаммов. Но конкретные оценки его агрессивности очень отличаются. Как отмечают в Глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации (GAVI), вариант "Дельта" может быть от 30 до 100% более заразным, чем британский вариант "Альфа" (который в свою очередь, гораздо заразнее "оригинального" китайского коронавируса). Согласно данным шотландского исследования, опубликованного в The Lancet, риск госпитализации заболевших "Дельтой" примерно в два раза выше, чем заболевших "Альфой".

Другие отличительные особенности нового штамма – несколько иные симптомы, чем при других вариантах коронавируса. К примеру, заболевшие реже кашляют и совсем редко теряют нюх, что раньше считалось одним из самых заметных симптомов "ковида".

Имеющиеся вакцины дают высокую защиту и от "Дельты" – до 90%. Но речь идет о вакцинах Pfizer и AstraZeneca, и только в случае полной вакцинации – уровень защиты после одного укола гораздо ниже.

В случае Украины особо надеяться на то, что от "индийского" варианта убережет вакцинация, не приходится. У нас в стране хотя бы частично привиты менее 5% населения. К тому же данных об эффективности популярного в Украине препарата SinoVac против "Дельты" пока нет.

Как ссобщил 23 июня секретарь СНБО Алексей Данилов, в Украине уже зафиксированы два случая заболевания "Дельтой", которые "завезли" как раз из России. Об этом еще раньше предупреждали в Национальной академии наук Украины, отмечая, что "Дельта" может спровоцировать начало новой волны заболеваемости еще до наступления осени.

Как заявили в Минздраве, с 25 июня въехать в Украину из РФ, Великобритании, Индии и Португалии можно будет только после негативного результата экспресс-теста, который будут делать прямо на пункте пропуска.

По информации РБК-Украина, правительство также может обязать всех въезжающих в страну иметь при себе результаты ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до пересечения границы. Также могут изменить и карантинный алгоритм, чтобы ограничения можно было вводить на уровне отдельных городов, а не целых областей.

Сам факт попадания на территорию страны варианта "Дельта" не обязательно означает, что он вытеснит все остальные, сказал РБК-Украина руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"В Украине был выявлен британский вариант, в начале марта, чуть позже – южноафриканский, но ничего не случилось, появление этих вариантов не имело большого влияния", – пояснил собеседник.

Поведение штаммов в отдельных странах не всегда подчиняется общей тенденции. К примеру, в Нидерландах "Дельту" обнаружили еще в апреле, но до сих пор на этот штамм приходится не более 1% всех заражений в стране.

Сценарии развития пандемии в Украине, как полагает Ганиченко, связаны с тремя факторами. Первый и главный – наличие и процентное соотношение более распространенных вариантов вируса. Второй – темпы вакцинации, которые в Украине пока в четыре раза меньше средних в Европе, хотя постепенно и наращиваются. Третий – сдерживающие факторы: сезонность и карантинные меры.

Нет уверенности в том, что ослабление карантинных ограничений в Украине было правильным шагом, говорит эпидемиолог, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград. Да и с запретом на въезд из стран, в которых распространяется "Дельта", по ее мнению, власти уже опоздали. "Пока нет возможности уверенно смотреть в будущее, что мы уже преодолели пандемию. Нет, мы не преодолели", – подчеркнула эксперт.

К тому же, как отметил врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин, украинская "ковидная" статистика вызывает большие сомнения. Он называет "абсурдным" тот факт, что в последнее время количество госпитализаций в стране превышает количество выявленных заражений. На этом, уверен эксперт, сказалось изменение методологии тестирования – активное использование быстрых тестов (дающих меньшую точность) вместо ПЦР/ИФА тестирования.

Александрин считает, что государство не предпринимает даже банальных мер по профилактике вспышек заболеваемости, создавая "все условия для искусственного роста пандемии".

"Всю госмашину затачивают под освоение огромного количества бюджетных средств. При этом никто не отрабатывает программы инфекционной безопасности, никто не думает о качестве воздуха, о том, чтобы меньше детей сидело в классах. Общественный транспорт – никто так и не поменял требования к перевозчикам", – сказал изданию эксперт.

Тем временем, пока ученые только разбираются в особенностях штамма "Дельта", на горизонте возникают новые опасности. В Латинской Америке, главном наряду с Индией эпицентром пандемии, отмечен новый, предположительно еще более агрессивный штамм – "Лямбда". А сам вариант "Дельта" мутирует дальше, в десяти странах уже зафиксировали его новую разновидность – "Дельта плюс".

Стратегическое решение проблемы коронавируса при этом остается неизменным – как можно более быстрая и массовая вакцинация в масштабах планеты. На данный момент около 22% жителей Земли получили хотя бы один укол. Но неравенство между странами огромно – в государствах с низким уровнем дохода вакцинировано только 0,9% населения, согласно данным Ourworldindata. Украина в рейтинге стран по числу прививок на 100 человек населения занимает 130 место, между Намибией и Руандой.

МИЛАН ЛЕЛИЧ

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