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Рада избрала комиссию, которая будет выбирать руководителя ГБР, а САП – провалила

16.07.2020 / 13:19
Верховная Рада избрала членов комиссии, которые будут выбирать директора Государственного бюро расследований.

Но провалила голосование за комиссию, которая будет выбирать следующего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом шла речь на заседании Верховной Рады 15 июля

В частности, Рада 239 голосами избрала 3 членов комиссии, которые будут выбирать директора ГБР. Ими стали:

Козлов Андрей - член Высшей квалификационной комиссии судей Украины 2016-2019 годов (по согласованию);

Москвич Лидия - заведующая кафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, доктор юридических наук, профессор (по согласованию);

Нора Василий - заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук (по согласованию).

Директор ГБР назначается на 5 лет президентом по представлению специальной комиссии, в которую входит три человека от президента, три от Верховной Рады и три от международных организаций, которых утверждает Кабинет министров.

Конкурсная комиссия считается полномочной в случае утверждения в ее составе не менее шести человек.

В состав комиссии, которая выбирала бы замену руководителю САП Назару Холодницкому, предлагали 7 человек. Членами комиссии предлагали назначить:

Журавлева Дмитрия - первого заместителя директора Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины, доктора юридических наук, профессора (по согласованию);
Куца Виталия - члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права, кандидата юридических наук, профессора (по согласованию);
Мелешевича Андрея - профессора факультета правовых наук Национального университета "Киево-Могилянская академия" (по согласованию);

Навроцкого Вячеслава - профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессора (по согласованию);

Романюка Богдана - доцента кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук (по согласованию);

Соболя Евгения - заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета имени В. Винниченко, доктора юридических наук, профессора (по согласованию);

Удалову Ларису - директор Института последипломного образования Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук, профессора (по согласию).

Ранее в Центре противодействия коррупции сообщали, что 4 из 7 кандидатов в члены комиссии в отношении руководителя САП - не соответствуют норме закона, членами комиссии могут быть лица с безупречной деловой репутацией, профессиональным и моральным качествам, которые имеют общественный авторитет.

Речь идет о Журавлеве, Куце, Романюке и Удаловой.

Срок полномочий нынешнего руководителя САП Назара Холодницкого заканчивается в ноябре 2020 года.

Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: 4 представителей совета прокуроров, которых ранее определили, и 7 делегированных Верховной Радой.

Источник

ВР, САП, комиссия Украина-НАТО, ГБР
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