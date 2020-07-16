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Шерембей и Шабунин причастны к хищению 133 млн долларов

16.07.2020 / 13:12
Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал новый эпизод фильма-расследования о коррупции и отмывании денег представителями Демократической партии США в Украине.

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией"

По словам Джулиани, из Украины выведено 5,3 миллиарда долларов, предоставленных в качестве финансовой помощи. Он также утверждает, что администрация бывшего президента США Барака Обамы блокировала все расследования об исчезновении этих денег.

Один из коррупционных эпизодов касался хищения 133 миллионов долларов, выделенных США для больных СПИДом, сказано в сообщении.

"Деньги проводились через благотворительную организацию Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД, а занимались этим Дмитрий Шерембей и Виталий Шабунин", - отмечают авторы поста.

Они напоминают, что в 2017 году Шерембей, а также действующие депутаты от "Голоса" Александра Устинова и Ольга Стефанишина были под следствием Национальной полиции и Генеральной прокуратуры по делу о разворовывание средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией. "Их отмазал через ВОЗ бывший заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец, который пробил закупки лекарств через "международников"", - сообщают судьи.

Шабунин, Джулиани, Устинова, Шерембей, Стефанишина
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