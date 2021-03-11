Скорость вакцинации в Украине не позволяет надеяться на ее эффективность

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ежедневно в среднем вакцинируется 3 тысячи украинцев. В сети уже подсчитали, что при таких темпах Украине понадобится 37,5 лет на то, чтобы иммунизировать все население.

В Минздраве проблему признают: на брифинге господин Степанов заявил, что не доволен темпами вакцинации, потому что на конец прошлой недели планировалось делать по 10 тысяч прививок в день, и поэтому созывает селекторное совещание. Но социология совпадает с фактом: в Украине пока не так много желающих вакцинироваться. Как видно из многочисленных сообщений СМИ, даже значительная часть медиков отказывается вакцинироваться по разным причинам (в начале вакцинации согласие на нее дали 38% медиков). Подобная ситуация наблюдается среди военнослужащих, которых предстоит вакцинировать в первую волну. Главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олим рассказал, что на прививки согласились всего 7 тысяч военных из 40 тысяч личного состава ООС.

Не впечатляет энтузиазм и остальных граждан - за первые 5 дней записи на вакцинацию от COVID-19 в очередь стали 155 тысяч граждан, что лишь капля в море. Если эту тенденцию не переломить, то уже вскоре последствия могут быть печальными. Ведь в мире и в Украине поднимается третья волна ковида. Но главное то, что медленная иммунизация создает для вируса все условия для дальнейших мутаций.

Надо срочно привлечь к первому этапу семейных врачей

Напомним, для формирования коллективного иммунитета нужно, чтобы его получили 70% населения - естественным (переболев) или искусственным (вакцинация) путем. Если говорить о вакцинации как основном методе иммунизации, то чтобы она была эффективной, нужно как можно скорее прививать наибольшее количество людей. Это позволит остановить распространение вируса и как следствие уменьшит возможности для его мутаций.

К сожалению, уровень готовности к вакцинации в удовлетворительном прогнозе не достигает этого показателя не только в Украине. Недавний глобальный опрос показал, что хотя уровень доверия к вакцинации растет, но в некоторых странах он еще остается недостаточным. К примеру, сделать прививку во Франции готовы 40% респондентов, в Сингапуре и Японии - по 48%. В целом же прививки от коронавируса готовы сделать 58% жителей развитых стран Европы и Азии.

В комментарии экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, который занимается систематическим анализом ситуации с распространением и противодействием COVID-19, говорит, что в Украине одновременно с низким доверием граждан к прививкам, еще и стартовала вакцинация слишком медленно. «Во-первых, на это повлияла техническая неподготовленность и тяжелый для выполнения план, а во-вторых, не сработала коммуникация с медиками. Люди доверяют не стране, правительства, а своему врачу. И если врач не является «послом» вакцинации, то рассчитывать на успех среди населения невозможно», - считает Павел Ковтонюк.

По его мнению, именно семейные врачи должны быть основными агентами вакцинальной кампании. Но они почему-то, согласно плану МОЗ, должны вакцинироваться только на втором этапе, хотя постоянно работают с больными. «Нужно срочно внести эти изменения и привлекать их в коммуникационную команду - то есть защитить их и работать с ними, чтобы они разъясняли пациентам необходимости вакцинации. Я бы сказал, что это самое важное», - говорит Ковтонюк.

Как удачный ход во взаимодействии с населением, он называет публичную вакцинацию президента, а также привлечение к компании лидеров мнений. Впрочем, в коммуникационной кампании не бывает одного удачного выстрела - она ​​должна работать везде.

К вакцинации нужно готовить конкретных, а не виртуальных людей

В свою очередь, председатель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин указывает на опоздание в подготовке мобильных бригад к проведению вакцинации, а также на провал коммуникационной кампании «Все страхи и нежелание населения вакцинироваться возникают из-за нехватки знаний от Минздрава. Коммуникационная кампания не четкая, не последовательная и не полная».

На вопрос о том, как переломить ситуацию, эксперт отвечает, что антивакцинальная кампания у нас длилась много лет до появления ковида, поэтому нужно смотреть в корень проблемы. «Вакцинопрофилактика - один из основных вопросов национальной безопасности. Сегодня нужно рассматривать эту ситуацию на заседании СНБО. О необходимости вакцинопрофилактики следует начинать рассказывать детям - в садах, школах и т.д., а не только от Минздрава требовать повлиять на ситуацию», - считает Александрин.

Председатель правления Экспертного совета общественных исследований и проектов в сфере национального здравоохранения и социальной защиты Инна Березюк подчеркивает две важные составляющие вакцинопрофилактики, которые делают ее эффективной в развитых странах. Во-первых, это индивидуальный подход. То есть когда решение о вакцинации принимается по конкретному человеку с учетом особенностей его организма. При этом такое решение принимает конкретный врач, который и несет за это ответственность, перед этим осмотрев пациента, а при необходимости - и проведя необходимые анализы.

Во-вторых, нужны государственные программы компенсаций осложнений от вакцинации (в дополнение к медицинскому страхованию), что снимает у населения страхи и недоверие. «Тогда государства и могут что-то требовать от своего населения - доверия, согласия и активности. Ну а если добавить к этому еще и полный контроль за медицинской практикой на всех ее этапах, нормальное финансирование доступа населения и нормальное методическое управление этим процессом, то и подавно», - резюмирует Инна Березюк.

Если ничего не изменится - Украина станет «инфекционным гетто»

Между тем ситуация с заболеваемостью ковидом в Украине продолжает только ухудшаться, и если не взять ее под контроль, то по мнению аналитика Евгения Истребина, Украина вскоре получит «славу» «инфекционного гетто». Эксперт ежедневно публикует данные, подчеркивая стремительный рост уровня госпитализаций по стране. По его мнению, для адекватного отслеживания ситуации нужно ввести критерий, принятый во всем мире - «уровень госпитализаций на миллион населения».

Если в среднем по Украине этот показатель по состоянию на 9 марта составляет 794 госпитализации на миллион населения, то в части регионов он стал критическим. В Ивано-Франковской области - 2598, в Закарпатской - 1617, в Черновицкой - 1611, в Житомирской - 1498. Евгений Истребин отмечает, что когда в Болгарии уровень госпитализаций достигал 1038 человек на 1 млн, в результате там получили рост смертности на 127%.

Учитывая очень низкие темпы вакцинации на фоне распространения новых штаммов, вакцинация может оказаться не эффективной, предостерегает врач-иммунолог Андрей Волянский. «Вакцинация будет эффективной, если удастся в ближайшие месяц-два хотя бы 10% населения вакцинировать хотя бы один раз. Уже возникают сомнения, что это возможно. Потому что общее количество 16 тысяч вакцинированных за первые 10 дней - это не просто мало, это сверхмало. Тем временем люди болеют и умирают», - говорит врач. Он добавляет, что такими темпами получение естественной защиты от коронавируса более реально, чем получение искусственной.

Подобного мнение высказывает и Павел Ковтонюк, добавив, что Украине, скорее всего, не избежать нового локдауна: «Кампания вакцинации должна быть быстрая. Если она растягивается на полтора-два года, она теряет свой эффект. Чтобы понять, что нас ожидает, нужно вспомнить осень. Мы видим, что в западных областях эпидемия разошлась вовсю и скоро такая же ситуация будет наблюдаться и в Киеве. Поэтому, скорее всего, мы еще успеем до теплого времени года, когда отмечается сезонный спад заболеваемости, побыть в карантинных ограничениях».

Юлия Горбань, Киев

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