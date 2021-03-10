Укол вне очереди. Как в Украине пытаются спасти кампанию вакцинации

О том, почему политикам и артистам разрешили прививку на первом этапе вакцинации – в материале.

В Украине продолжается кампания вакцинации. Первыми укол должны получить медики, работающие в "ковидных" госпиталях. Параллельно прививают сотрудников и жителей домов престарелых, а также военных из ООС.

До старта вакцинации украинские власти волновались, что желающих сделать укол будет не много. Их опасения оправдались. Ажиотажного спроса нет – те, кто борются с коронавирусом на передовой, прививаться не спешат. И это проблема, ведь для коллективного иммунитета Минздрав ставит целью привить хотя бы 60%, а еще лучше – 80% населения страны.

После того, как в страну прибыла вакцина, проблем прибавилось. Неготовых прививаться – тоже. Оказалось, что обещанный европейский препарат от Oxford/AstraZeneca почему-то называется Covishield и изготовляется индийским Serum Institute. На Минздрав посыпался шквал упреков. Власть пыталась оправдать эффективность привезенной вакцины.

В итоге самой убедительной оказалась посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Великобритания и Канада, кстати, тоже закупили для своих граждан продукцию AstraZeneca из Индии.

"Вакцины от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield – это лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые в Украине, отличаются по формуле, являются категорически неправильными", – объяснила дипломат.

Другая проблема, с которой начали сталкиваться уже во время прививок – комплектация флаконов с препаратом. Каждый из них рассчитан на 10 доз. После вскрытия их нужно использовать в течение 6 часов или утилизировать.

Минздрав оперативно внес изменения в этапность вакцинации, разрешив вне очереди сделать прививки публичным лицам и общественным деятелям. Таким путем власти собираются убить сразу двух зайцев: убедить рядовых граждан вакцинироваться и использовать остатки из уже распечатанных флаконов. Вот только пока все это происходит в ручном режиме.

Без энтузиазма

"Из всего реанимационного отделения среди 24 сотрудников только двое согласились на вакцинацию – это я и еще одна медсестра", – сказал заведующий этим отделением Алексей Куценко 25 февраля, в первый день вакцинации столичных медиков. Он работает в Александровской больнице – одном из форпостов борьбы с коронавирусом не только в Киеве, но и во всей стране.

Эта новость сразу же облетела соцсети и медиа. Похожая информация доходила и из других регионов. В Чернигове из 280 врачей первой волны согласились на вакцинацию только 87, около 150 уже переболели, сообщил секретарь горсовета Александр Ломако.

Назвать такое положение дел неожиданностью сложно.

В день прибытия вакцины главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что только 38% медработников из первого этапа готовы к вакцинации. Это далеко не лучший пример для остальных украинцев, большая часть из которых колеблется или вовсе не хочет прививаться.

Готовность врачей вакцинироваться по регионам отличается. Например, в Киеве на прививку записались около 30% медиков из первой очереди, в Харьковской области – примерно 70%, говорит президент Ассоциации анестезиологов, врач-эксперт Минздрава, профессор Сергей Дубров.

Среди военнослужащих ситуация еще хуже. Главный эпидемиолог Вооруженных сил Николай Олым заявил, что на прививку согласились всего лишь 7 тысяч солдат из 40 тысяч личного состава ООС.

Если отодвинуть в сторону разного рода конспирологические теории, то главных причин отказа несколько. Первая – сомнения насчет безопасности и изученности вакцин.

Например, часть экспертов, даже из числа тех, кто в целом за вакцинацию, говорят, что в Украину якобы привезли несертифицированный препарат, отметил Дубров.

"При этом в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками утверждают, что препарат прошел экспертизу и с ним все хорошо", – рассказал РБК-Украина врач-эксперт Минздрава.

Вторая причина – много переболевших, которые отказываются вакцинироваться. Но спустя три месяца после болезни человек рискует заразиться вновь, а уже через шесть месяцев в большинстве случаев защита пропадает. Минздрав и эксперты по всему миру утверждают, что иммунитет от вакцины сильнее чем от перенесенной инфекции.

В этом плане Украина не уникальна. Скептические настроения среди медиков на старте вакцинации были и в Германии, и во Франции, и в Австрии, и в США.

"Cо стороны разных экспертов, СМИ была информация, что якобы полгода после болезни нельзя прививаться. Это не так. В наших рекомендациях от Минздрава указано, что после болезни можно отложить вакцинацию на полгода, учитывая дефицит вакцин. Но если кто-то желает получить прививку – пожалуйста", – пояснил Дубров.

Что касается ситуации в Александровской больнице, тогда, действительно, привили только двоих людей из отделения интенсивной терапии, говорит врач-эксперт Минздрава. Но в тот же день во всей больницы вакцинировали почти сто человек, которые работают с больными COVID-19, объяснил Дубров.

Информацию о том, что медработники не хотят вакцинироваться, министр здравоохранения Максим Степанов называет "фейком". По его словам, те, кто отказывается от прививки, уже переболели COVID-19 и "просто хотят получить защиту немножечко позже". Эти медики вакцинируются через месяц-два, утверждает Степанов.

Темпы вакцинации оставляют желать лучшего. По состоянию на 8 марта прививки получили меньше 18 тысяч человек. Больше всего вакцинированных в Донецкой области – 2 180, видимо, из-за того, что в первую волну также попали бойцы в зоне ООС. Явно хромает по этому показателю Закарпатская область, где, кстати, в последние недели разбушевалась эпидемия. За весь период вакцинации там привили только 324 человек.

"Вакцинация проводится мобильными бригадами. И сейчас продолжается подготовка дополнительных бригад. Сначала подготовили одну-две бригады на регион, уже готовы тренера, которые будут обучать бригады непосредственно на уровне областей. Будет больше бригад – будет больше прививок", – рассказал изданию член оперативного штаба Минздрава, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Как Элвис Пресли

"Вчера на Буковине привили 54 человека. В одном флаконе – 10 доз. То есть 6 доз вакцины выброшено "в помойку" (утилизировано), ведь после вскрытия флакон нельзя более 6 часов хранить. Можно было без проблем, вакцинировать руководство области. Можно было вакцинировать других медиков красной зоны. Можно было прививать тех, кто желает (есть авторитетные люди, которые хотели вакцинироваться и показать пример обществу)", – написала в Facebook врач-инфекционист из Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко 26 февраля.

С этими проблемами региональные координаторы и мобильные бригады начали сталкиваться с первого дня. То есть остатки пришлось выбрасывать, хотя вакцин и так не хватает.

Минздрав отреагировал на замечания специалистов и 1 марта выпустил приказ о том, как израсходовать остатки доз. Ведомство разрешило использовать препарат из уже открытых флаконов для вакцинации вне очереди общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин. Цель – популяризация вакцинации. Так первыми на камеры уколы уже получили президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения и главный санврач.

"Так, как в свое время Элвис Пресли на своем примере поддержал вакцинацию против полиомиелита, публичные люди прививаются в Израиле, в США. В роли таких публичных личностей могут выступать и иерархи церквей. И если они подадут пример, это повысит доверие к вакцинации. Мне кажется, что все украинские политические лидеры также должны подставить свое плечо для популяризации вакцинации", – сказал Лапий.

По его словам, еще во время тренингов мобильным бригадам говорили, как поступать с остатками доз во флаконах. Но после того, как в оперативный штаб стали вновь поступать вопросы, решили оформить это письменно, чтобы перестраховаться от самоуправства на местах. И заодно прописать там возможность привлечения публичных лиц, чтобы повысить доверие к иммунизации.

"Мы рекомендуем коллегам: наша задача провакцинировать в первую очередь тех, кто не болел. Дальше предлагаем вакцинироваться медсотрудникам, которые переболели меньше чем полгода назад. Если остаются одна или несколько доз во флаконе, а желающих привиться на месте больше нет, тогда предлагают остальному персоналу в больнице – например, лифтеру, секретарю, бухгалтеру и так далее", – объяснил иммунолог.

Отбор тех, кому достанутся оставшиеся дозы – прерогатива в основном региональных координаторов. Они берут на себя полномочия по популяризации и могут приглашать публичных людей для прививки, отметил Лапий.

"Допустим, я еду в больницу №3, рядом с ней Роддом №6, ЦПМСД №2 Днепровского района. Я сразу им звоню и спрашиваю, есть ли у них желающие сделать прививку. Да, есть. Говорю: будьте начеку, возможно, мне понадобятся несколько человек. И когда вакцинация подходит к концу и я вижу, что у меня кратность до десяти не получается, я звоню кому-то из них и прошу прислать, например, двух человек", – разъяснил РБК-Украина координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

Если желающих на месте нет, то он может предложить оставшиеся дозы кому-то из публичных людей, политиков и журналистов. Никакой специальной очереди для них не предусмотрено. Их приходится подыскивать в экстренном режиме или иметь заготовленные контакты тех из них, кто не прочь сделать прививку.

Некоторые СМИ со ссылкой на свои источники написали, что неиспользованные препараты могут продать частным клиникам. Премьер-министр Денис Шмыгаль также допустил, что какую-то часть препаратов могут передать для платной вакцинации украинцев из пятого этапа.

В то же время несколько собеседников РБК-Украина в Минздраве, а также в оперативном штабе, ответственном за ход вакцинации, информацию о перепродаже вакцин отрицают. Мол, если речь идет об остатках во флаконе, то успеть передать их в другую клиники – физически и логистически невозможно. Если же говорить об оставшихся флаконах – то их передадут на следующие этапы, ведь власти обещают привить всех граждан бесплатно, пояснили источники.

C 1 марта Кабмин запустил предварительную запись на прививку через "Дію" или контакт-центр. За первые пять дней заявки подали более 155 тысяч человек. Но те, кто внес свои данные в лист ожидания, на остатки вакцин пока претендовать не могут. Хотя, как уточнил Лапий, подходы меняются весьма оперативно, поэтому полностью исключать такой вариант он не стал.

Замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер пояснил: запись подвязана под поставку вакцин.

"Когда приезжает новая вакцина, мы логистически, исходя от того, сколько и где людей записалось, отгружаем эту вакцину на регион. За то время, пока она доезжает, тем, кто оставил заявку, приходит сообщение с возможностью выбрать место и время вакцинации. Я думаю, что не раньше чем середина-конец лета мы начнем какую-то работу. Потому что сейчас приоритет – провакцинировать те группы населения, которые у нас есть в первых этапах вакцинации", – сказал он РБК-Украина.

Кучер отметил, что более точные сроки зависят от того, насколько поставщики вакцин будут придерживаться оговоренных сроков поставок. По его словам, предварительная запись через "Дію" или контакт-центр не нужна для медиков, военнослужащих, людей из домов престарелых, соцработников, педагогов и сотрудников госорганов. О возможности сделать прививку им сообщит их работодатель или руководитель учреждения.

Возможно, власти не столкнулись с пробуксовкой вакцинации, если бы вовремя начали информационную кампанию и внятно объяснили людям, что именно им будут колоть. Потому что этот вакуум заполнили различные версии, домыслы и критика, порой объективная и по делу. А отбиваться от нее и развенчивать все мифы власти пока удается с трудом.

УЛЬЯНА БЕЗПАЛЬКО

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