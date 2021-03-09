Весенняя волна COVID-19: чего от нее ждать?..

Заполненность больниц уже достигла осеннего максимума, а общественные активисты снова сообщают об очереди на концентраторы в больницах. Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал новую волну заболеваемости COVID-19 в Украине и анонсировал возможный жесткий карантин, если ситуация продолжит ухудшаться. А это, похоже, неизбежно. Поэтому Укринформ собрал оценки нынешней ситуации в Украине и прогнозы ее развития.

4 марта уже побит "рекорд" осеннего пика госпитализаций

Хотя официальная заболеваемость не превысила максимальные осенние показатели, но число людей на госпитализации уже побило «рекорд». По данным Минздрава, рост заболеваемости связывается с распространением в Украине «британского» штамма коронавируса, который, как считается, на 70% заразнее, чем исходный вариант.

«Запомните теперь эту дату, 4 марта. Число пациентов на госпитализации с подтвержденным диагнозом ковид превысило осенний максимум (20550) и составило 20763», – пишет аналитик Евгений Истребин.

Он добавляет, что недельная скорость заполняемости коек поднялась до 638 ​​в день, тогда как в первую волну скорость доходила до 525 коек в день. «У нас не просто растут госпитализации, у нас они растут быстрее с каждым днем, и быстрее прошлой волны», - отмечает аналитик.

Также он отмечает, что по темпам госпитализаций ожидаемо на первые места выходят области с наибольшей численностью населения. «Киев уже первый. Одесская область - 3, Днепропетровская - 4, Киевская - 5, Харьковская - 7, Львовская обл - 9 Более того, темпы госпитализаций в этих крупных регионах растут. О какие-то ограничениях в этих больших областях чиновники даже боятся вслух говорить, особенно местные органы власти. А это значит, что рост будет только продолжаться», - убежден Истребин.

В свою очередь председатель благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова из Одессы, которая занимается организацией помощи пациентам с ковидом, пишет про другой факт, указывающий на ухудшение ситуации - рост потребности в концентраторах. «В феврале выдавали 2-3 в день. Сейчас 10-14. Вот такие дела. Выдача концентраторов продолжается ежедневно», - отмечает Ножевникова.

В Украине весенняя волна будет сложнее. Летом станет легче всем

Старший научный сотрудник Института биохимии им. А. В. Палладина Владимир Галицкий прогнозирует, что весенняя волна COVID-19 в Украине продлится до середины мая. «Пик - начало апреля. Ежедневное число новых случаев на пике - 40 тысяч (сколько будет подтверждено - а иначе случай не регистрируется - зависит от возможностей системы здравоохранения и лабораторных мощностей, которые и сегодня очень ограничены). Ежедневное количество смертей на пике - 1000 и выше, особенно если возможности системы здравоохранения будут исчерпаны», – сообщает ученый и призывает всех избегать скоплений людей и, по возможности - вакцинироваться.

Когда же может закончиться пандемия? Главный врач частного медцентра и заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский считает, что активная ее фаза закончится к лету.

«В течение последних 20 дней число ежедневных смертей в мире, связанных с COVID, уменьшилось до 10 тысяч. В марте можно ожидать снижения до 8 тысяч в сутки, в апреле - до 6 тысяч. В мае я предполагаю резкий спад количества смертей - до 2-3 тысяч и меньше. Причин три, и они очевидны.

-Природный иммунитет. По официальным данным, в мире инфицировано 1,5% населения, в наиболее пострадавших локациях - около 10-12%. Реально эта цифра в 5 и более раз выше. То есть в США не 9% инфицированы, а 45%.

-Искусственный иммунитет. На сегодня в мире вакцинировано 280 миллионов, на 1 июня эта цифра возрастет до 1 миллиарда человек или 13% населения Земли.

-Окончание холодного сезона в Северном полушарии»,

– пишет Андрей Волянский. Он добавляет, что, конечно, в течение всего 2021 года будут и новые случаи, и новые смерти. «Осенью начнется третья волна, которая будет намного слабее другой. Но активная фаза пандемии завершится к лету», - убежден иммунолог.

Между тем экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк отмечает, что темпы вакцинации в Украине пока недостаточны для того, чтобы выполнить план по вакцинации 21 миллионов человек из группы риска до 2021 года. Чтобы успеть за такой период всех иммунизировать, нужно проводить 70 тысяч вакцинаций в день. «Это должна быть наша средняя скорость вакцинации в последующие дни, начиная с завтра. Понятно, что сразу она такой не будет. Сейчас 1-2 тысячи, потом будет 5, 10, 20 тысяч в день. Но этого мало. Поэтому где-то летом надо будет выйти на цифру 100-150 тысяч вакцинаций в день, чтобы в среднем за следующие 301 день было 70 тысяч. 100 тысяч прививок в день - это скорость Израиля на сегодня. В Германии делают 200-250 тысяч в день. В Польше - 47 тысяч в день. Это уже третий месяц кампании», - заключает Павел Ковтонюк.

Поэтому, как видим, пока Украина формирует коллективный иммунитет естественным путем...

Обзор Юлии Горбань

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