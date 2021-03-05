Экономические победы и просчеты правительства: глазами его главы Дениса Шмыгаля

Ни одна эпидемия не принесла глобальной экономике столько убытков, как COVID-19. По крайней мере, в новейшей истории. Украинская специфика еще и в том, что к спровоцированных коронавирусом проблемам и первым признакам мирового финансового кризиса, который, по многим оценкам, дал бы о себе знать даже без пандемии, присоединились и многочисленные внутренние проблемы. К примеру, связанные с энергетическим раздраем, тотальной зависимостью от внешних сырьевых рынков и острой финансовой "недостаточностью". С другой стороны, сырьевая направленность, низкая степень переработки и перманентно ограниченная покупательная способность граждан спасли переходные экономики от масштабного падения. «Не буду анализировать, сильное или слабое наше правительство, - отметил, отвечая на один из вопросов журналистов, Денис Шмыгаль. - Мы прожили год. И есть итоги этого года. Вы их можете анализировать. И общество может оценивать...". Впрочем, оценивать работу правительственной команды по отдельным направлениям премьеру в четверг, конечно же, пришлось. Встреча с журналистами давала возможность и отвечать на критику, и - куда без этого, - хвалиться успехами. Нам же прежде всего интересно, - каким образом чиновники планируют преодолевать имеющиеся и будущие вызовы ...

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ

1. Разбалансированность рынка электроэнергии

Денис Шмыгаль заверил: Украина не откажется от курса на энергонезависимость, энергоэффективность и снижение энергоемкости экономики и на полную либерализацию энергорынков. В частности, несмотря на сложившуюся в течение прошлого года многомиллиардную задолженность, Меморандум с владельцами источников альтернативной энергии, по словам главы правительства, безусловно будет выполняться. Открещиваться от взятых при подписании документа обязательств власти не планируют. Шмыгаль напомнил о возможности выпуска так называемых "зеленых облигаций» - как механизма решения долговой проблемы. Полученные средства пойдут на расчеты с производителями электроэнергии, это успокоит рынок и вместе с другими мерами стабилизирует его, обезопасит отечественную энергосистему от дисбалансов. Активизировать работу в этом направлении, по словам главы правительства, поможет назначение полноценного министра энергетики (при правлении Шмыгаля энергетическим ведомством, напомним, руководили только и.о. - Ред.). Премьер напомнил, что нынешняя зима стала настоящим испытанием для отечественной энергетики. Проходить холодные периоды было нелегко. Ведь при работе энергосистемы на максимальных оборотах риски аварий и сбоев растут. И Украина достаточно успешно составила этот экзамен. Веерных отключений электричества, несмотря на некоторые "пророчества", удалось избежать. Денис Шмыгаль не прогнозирует их и в будущем. Отечественный энергорынок сбалансированный, "но требует корректив - в силу своей "молодости" - и поиска компромиссов". Среди которых - балансирование интересов в тарифном вопросе. Чтобы генерация не была убыточной для производителей и одновременно - финансово убийственной для потребителя. Отвечая на вопрос журналистов, глава правительства заверил: после 1 апреля, то есть после завершения отопительного сезона тариф на электроэнергию для населения останется на нынешнем уровне - 1,68 грн за киловатт. Другое дело, что чиновник не берется прогнозировать, как долго будет сохраняться такой ценовой статус-кво. "Наш подход понятен: конкурентная и справедливая рыночная цена и монетизированные субсидии - помощь и поддержка от государства тем, кто в этом нуждается", - подчеркнул Шмыгаль. Достичь этого без шоковых стрессов для населения и энергосистемы - одна из задач руководителя Министерства энергетики. Первоочередной задачей в электроэнергетике остается и синхронизация с 2023 года Объединенной энергосистемы Украины с европейской энергосетью. Что позволит окончательно избавиться от энергозависимости и расширит возможности для оперативного, краткосрочного и среднесрочного балансирования.

2. Ценовые "качели" на газовом рынке

То же касается и балансов и компромиссов в газовой сфере. "Мы активно движемся к справедливому и конкурентному рынку. Не вижу необходимости и возможности делать шаги назад", - говорит премьер. Другой вопрос - перекосы, возникающие из-за чрезмерной монополизации этого сегмента. Что вызвало потребность в принятии временных решений об ограничении газовых тарифов в пиковый для потребления период. Теперь же международные партнеры (в частности, МВФ) ждут от официального Киева скорейшей отмены ограничений предельной газовой цены. Хотя, как напомнил господин Шмыгаль, к таким шагам защиты населения периодически прибегают во всем мире. Тем более - этой суровой зимой.

Дальнейшая задача - сбалансировать рынок исключительно путем использования "природных" механизмов. В этой связи Денис Шмыгаль напомнил о правительственной "рекомендации" газопоставщикам уже в ближайшие недели обнародовать свои годовые тарифные планы. Ведь, оценивая форвардные контракты, поставщики могут определить, какой будет стоимость ресурса в течение года. Предложенный потребителям годовой продукт позволит сглаживать возможные ценовые колебания. Что выгодно и самим продавцам (с точки зрения планирования расходов и доходов), и их клиентам (при планировании семейных бюджетов). Хотя возможность для потребителей пользоваться месячным тарифом, по словам премьера, сохранится. Но он называет это "лотереей", когда можно по результатам одного месяца выиграть, а потом - проиграть.

Стратегическая же цель Украины - увеличение собственной газодобычи. Шмыгаль напомнил о заключении восьми соглашений о разделе продукции с частными компаниями, а также о передаче права на разработку Юзовской газоносной площади шельфа Черного моря НАК "Нафтогаз Украины". В течение 2-3 лет это поможет привлечь в добычу до 10 миллиардов инвестиционных гривень. И в итоге - к 2025 году сможем полностью обеспечивать внутренние потребности страны собственным газом.

3. Проблемы управления отраслью

Анализируя кадровую политику в энергетике, Денис Шмыгаль, кроме "лейтмотивного" тезиса о необходимости утверждения кандидатуры нового профильного министра, говорил еще и о ситуации с менеджментом НАК "Нафтогаз Украины" и НАЭК "Энергоатом". Оснований для увольнения главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и отставки действующего состава Наблюдательного совета компании, по оценкам премьера, нет. Секретариат Кабмина сейчас готовит официальный ответ на "кадровое" обращение и.о. министра энергетики Юрия Витренко. Последний, напомним, просил рассмотреть вопрос смены руководства НАК "Нафтогаз Украины" из-за невыполнения плана по увеличению внутренней газодобычи и неэффективной, по его мнению, работы Наблюдательного совета. Зато в ближайшее время официально объявят о конкурсном отборе на должность президента государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом". "Президент подписал закон о восстановлении конкурсов на госслужбу. Считаю, что это хорошая возможность в целом упорядочить эту деятельность. Мы как раз обсуждали необходимость назначения как и в Минэнерго руководителя, так и руководителя Энергоатома", - заверил господин Шмыгаль.

4. Скачки стоимости топлива

Ситуация в этой сфере беспокоит не только общество, но и всю властную вертикаль. В этой связи премьер упомянул и о совещании под его председательством, и об обсуждении больного вопроса на правительственном заседании, и о консультациях у президента, и о встрече с трейдерами и операторами розничных сетей руководства Минэнергетики. "Цены действительно выросли, - признал Денис Шмыгаль, - Определяем причины. Если речь идет о каких-то картельных сговорах, злоупотреблениях на рынке, все контрольные органы получили протокольные поручения от правительства проверить это и должным образом отреагировать". В частности, по словам главы правительства, и Антимонопольный комитет. "Находимся в абсолютно откровенном диалоге с основными сетями. Есть надежда, что вскоре ситуация будет урегулирована. Есть пожелания от сетей относительно шагов правительства по наведению порядка, легализации рынка топлива в Украине, легализации оптовых поставок, импорта и тому подобное. Уверен, что в дальнейшем рынок будет справедливым и стабильным", - подытожил премьер.

ФИНАНСОВЫЕ ВЫЗОВЫ

В вопросе продолжения сотрудничества с Международным валютным Фондом Денис Шмыгаль настроен оптимистично. Во время работы "онлайн-мисии" Фонда, по его словам, удалось согласовать "точки компромисса" при выполнении всех параметров действующей ныне программы сотрудничества Украины и МВФ. Премьер напомнил о ключевых на сегодня пунктах:

отмена ограничений цены на газ (6,99 грн за кубометр)

согласования макропоказателей, которые лягут в основу бюджетов на 2022-2023 годы

судебная реформа (законы о Высшем совете правосудия);

усиление уголовной ответственности за незаполнение или ненадлежащее заполнение деклараций;

принятие законодательных изменений о деятельности НАБУ - в части назначения и легитимизации главы ведомства.

Временные же рамки следующие: конец марта - для отмены предельной газовой цены, июнь - для согласования "макрофинансов". Тогда же Украина рассчитывает на заключение в этом году предварительного соглашения о финализации переговоров о получении кредитных траншей. Но когда именно в таких "раскладах" мы можем получить деньги, Денис Шмыгаль не сказал...

Зато премьер похвастался, что и без этого ресурса "финансовое самочувствие" Украины неплохое. На счету Казначейства достаточно средств для выполнения всех внутренних и внешних обязательств - и в гривне, и в валюте (есть, например, $1,5 миллиарда, чего вполне хватит для расчетов в период как минимум до июля). В целом же, по оценкам господина Шмыгаля, страна обеспечена "финансовой подушкой" для обслуживания долга по крайней мере до сентября. А вот первый месяц осени, как и в прошлом году, будет одним из самых сложных для расчетов с кредиторами. Хотя глава правительства уверен: никаких проблем с выплатой долгов не возникнет. Оптимизма добавляет текущая работа Минфина на рынках внутренних и внешних заимствований. При этом Денис Шмыгаль заверил: госдолг находится и в дальнейшем будет находиться в пределах параметров определенных и согласованных с международными партнерами.

СОЦИАЛЬНЫЕ, БИЗНЕС- И ФИСКАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

Один из вопросов журналистов касался "тотального" повышения цен на продукты. Премьера такая ситуация на потребительском рынке также не устраивает. Впрочем, он напомнил, что права напрямую вмешиваться в работу рынка правительство не имеет. Что касается косвенных инструментов, то ими активно пользуются. Речь о стимулировании производства тех или иных социально значимых товаров благодаря налоговым и кредитным преференциям. Также Денис Шмыгаль рассказал о встречах и консультациях с представителями различных отраслей. К примеру, недавно состоялось совещание с ключевыми производителями яиц - товара, который стал своеобразным ценовым антирекордсменом начала года. Есть договоренность, что в течение 2-3 недель - особенно перед Пасхой - производство этой продукции оживится, что должно положительно сказаться и на ценовой ситуации.

Еще один путь, каким бы могло пойти правительство, - регулирование внутренних рынков путем введения экспортных квот и пошлин на отдельные виды продукции. Скажем, гречку и зерновые. Впрочем, пока глава правительства не считает ситуацию с внутренними ценами на эти группы товаров критической. Поэтому в ближайшее время прибегать к квотированию не будут.

Зато власть готова идти путем снижения налоговой нагрузки на бизнес. Что в итоге приведет и к стабилизации потребительских цен. Один из путей - введение налога на выведенный капитал, который постепенно заменит сложный в администрировании и затратный для производителей налог на прибыль. Впрочем, вводить новации будут постепенно. Ведь речь идет об угрозах для наполнения бюджета на начальных этапах реформы. Поэтому, как прогнозирует Шмыгаль, процесс продлится несколько лет.

Спрашивали премьера и о прогрессе в направлении выполнения одного из предвыборных обещаний президента - так называемого "нулевого декларирования". Такой шаг, по прогнозам чиновника, вернет в экономику страны миллиарды гривень. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте. "Проектом предложены три ставки: 5% для средств, которые остаются внутри страны, 9% - для денег, которые были выведены за пределы Украины, и 2,5% - если человек, декларируя свои средства, покупает государственные облигации (ОВГЗ)", - напомнил премьер. При этом, международные партнеры Украины, по его словам, предостерегают, чтобы "под этим соусом" не были легализованы средства, полученные преступным путем. Денис Шмыгаль заверил: все необходимые меры предосторожности будут предусмотрены. То же касается и, так сказать, "финансовой индульгенции" для чиновников и их близких родственников.

А обремененных избыточным ресурсом граждан, безусловно, заинтересуют правительственные планы по введению накопительной пенсионной системы.

"Накопительная пенсия - один из стандартов цивилизованного мира, когда выплаты должны быть достойными. Если мы говорим, что сейчас бюджет Пенсионного фонда составляет ориентировочно 500 млрд грн, то чтобы увеличить пенсии вдвое, надо иметь почти весь бюджет государства (1,3 триллиона). Выход - в создании накопительной системы, которая работает успешно во многих странах", - сказал Шмыгаль. И это, по его словам, один из приоритетов правительства...

На пресс-конференции Денис Шмыгаль опроверг слухи о том, что с ним уже якобы разговаривал кто-то из чиновников о возможной отставке главы правительства. "Не читайте телеграмм-каналы", - попросил премьер журналистов.

Подготовил Владислав Обух, Киев

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