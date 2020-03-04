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Правящая партия "Слуга народа" согласовала кандидатуру Шмыгаля на пост премьера

04.03.2020 / 11:46
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал и передал в Верховную Раду заявление о своей отставке.

Фракция "Слуга народа" согласовала назначение на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера.

"Гончарук заявление написал, в парламент передал, мы сейчас проголосовали фракцией ее удовлетворить. Он уже больше не премьер-министр", - сказал народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский журналистам после заседания фракции во вторник, 3 марта, вечером.

Народный депутат Михаил Радуцкий также подтвердил эту информацию, отметив, что заявление об отставке Гончарук написал еще в январе.

Источник

кабмин, Слуга народа, Гончарук, Шмыгаль
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