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Преемник Гончарука хочет подтянуть его "хвосты" и пересмотреть бюджет

05.03.2020 / 11:46
Премьер-министра Денис Шмыгаль заявил, что будет выполнять те же задачи, которые президент Владимир Зеленский ставил перед предыдущим Кабмином.

Об этом шла речь в выступлении Шмыгаля в Верховной Раде 4 марта до его назначения премьером

Прямая речь: "Это продолжение децентрализации, создания благоприятного инвестицийнго климата, получение энергоэффективности, развитие промышленности, аграрного сектора и инфаструктура, улучшение качества медецини и образования. И самое важное – укрепление национальной бехпекы и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращения аннексированного Крыма.

Все эти задачи будет решать новое правительство. Не будет решать, значит не будет этого правительства".

"Есть ряд вызовов, за решение которых нам нужно будет браться немедленно. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев. Есть расходы, которые мы должны уменьшить, это касается зарплат и премий чиновников, в том числе, министров нового правительства, членов ряда наблюдательных советов и других чиновников.

Другой срочный вопрос – это погашение задолженности перед украинскими шахтерами... Серьезным вызовом является угроза коронавируса... Считаю, что здесь правительство должно работать в двух направлениях. Первое – медицинское обеспечение для обнаружения и лечения вируса. Для этого уже много сделано... Второе – это повышение уровня информирования украинцев, и не только о том, что делать в случае подозрения на заболевание, но и что делает государство для безопасности и здоровья своих граждан.

Среди прочего, что срочно должно сделать правительство, – это усилить экономический блок... Оно должно обеспечить не только рост промышленности и аграрного сектора, но и ощущение этого роста каждым украинцем".

Шмыгаль заверил, что его правительство будет сохранять и продолжать реформы и программы предыдущего правительства.

Также он сказал, что надеется на сотрудничество с парламентом.

Напомним, 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра. Его отставка автоматически повлекла за собой отставку всего правительства.

Зеленский предложил парламенту назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.
Впоследствии ВР проголосовала за его назначение.

Источник 

премьер, ВР, Гончарук, Шмыгаль
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