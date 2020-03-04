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КСУ не принял решение относительно закона о люстрации

04.03.2020 / 11:15
Конституционный суд продолжит рассматривать представление относительно конституционности закона «Об очистке власти» на следующих заседаниях.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Большая палата Конституционного суда во время закрытого заседания рассмотрела представление относительно конституционности закона "Об очистке власти". Рассмотрение этого дела будет продолжено во время следующих заседаний", - сказали в пресс-службе.

Напомним, Верховная Рада в сентябре 2014 года приняла закон «Об очистке власти» (люстрации). Им запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, занимавшим совокупно не менее одного года определенные законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года.

Сейчас в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применены положения закона Украины «Об очистке власти», находятся 893 человека.

Европейский суд по правам человека 24 февраля 2020 года решил не рассматривать апелляционную жалобу Украины в деле по закону об очистке власти (люстрации). Поэтому решение ЕСПЧ по этому делу от 17 октября 2019 года, которым было установлено нарушение прав украинских чиновников, окончательно вступило в силу.

В частности, суд единогласно установил нарушение статьи 6 §1 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел заявителей на национальном уровне и нарушение статьи 8 (право на уважение частной жизни) конвенции.

Суд также решил, что закон об очищении власти применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича или на основании занятия должностей в Коммунистической партии до 1991 года.

Таким образом, по мнению ЕСПЧ, закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с какой-либо недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента.

Источник 

люстрация, КСУ
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