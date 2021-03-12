Пандемия разрастается: существует ли угроза национального локдауна в Украине

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время эфира на странице KSE в Facebook.

"Чтобы ответить на вопрос, ожидать ли в ближайшее время общенациональный локдаун, нужно посмотреть, откуда приходят пациенты, в каких регионах самая высокая концентрация пациентов, есть ли рост по всей стране или нет", - сказал он.

Как отметил Ганиченко, лидером является Ивано-Франковская область, где пациентов в три-четыре раза больше, чем в целом по Украине. Кроме того, в лидерах также Черновицкая, Закарпатская, Винницкая, Житомирская и Николаевская области.

"В Винницкой и Николаевской области необходимо как можно быстрее на местном уровне внедрять усиленные карантинные ограничения, которые будут сопоставимы с красным уровнем опасности", - сказал Ганиченко.

По его словам, пока непонятно, является ли рост в других областях новым трендом, или это обычные колебания.

Катастрофический прогноз ученых

Врач и ученый, кандидат биологических наук Владимир Галицкий (Институт биохимии имени Палладина НАН Украины) считает, что весенняя волна COVID-19 будет значительно стремительнее, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой.

В прогнозе ученый заявляет, что весенняя волна эпидемии продлится до середины мая, а ее пик придется на начало апреля. На пике ежедневное количество новых случаев может достигнуть 40 тысяч, а ежедневное число смертей - превысить тысячу, особенно если возможности системы здравоохранения будут исчерпаны.

Он заявил, что адаптивный карантин в Украине не способен предотвратить распространение коронавирусной инфекции. По его словам, введение тех или иных ограничительных мер идет уже как реакция на осложнение эпидемиологической ситуации из-за COVID-19, но не при выявлении угрожающих тенденций.

Также он назвал действующий в стране адаптивный карантин "ошибочным в самой своей основе".

Третья волна и действия правительства

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что медицинская система Украины готова к третьей волны коронавируса. В больницах обеспечили максимально возможное количество коек с подведенным кислородом.

"В Украине началась третья волна коронавируса, к сожалению, это факт. Растет число заболеваний и госпитализаций, возрастает нагрузка на медицинскую систему. В этой ситуации важно не забывать о безопасности и соблюдении карантинных ограничений", - отметил он.

Год с пандемией

Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, на днях исполнился год, как ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Как заявил министр, карантинные мероприятия в Украине были не самыми жесткими по сравнению с другими странами.

"Не буду спорить, времена полного локдауна были очень тяжелые. Но они позволили замедлить темпы распространения коронавирусной чумы, дать нам драгоценное время на перестройку развалившейся медицинской системы.

По его словам, сегодня в Украине есть вакцина. "И мы наращиваем темпы вакцинации ежедневно, вопреки противодействию коронавирусных коллаборантов", - добавил он.

Напомним, новая волна коронавируса оказалась более летальной для украинцев. Наблюдаемая летальность приблизилось к 2,9% среди больных с COVID-19, зарегистрированных в дни около 1 февраля.

Отметим, по данным международного опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале марта большинство украинцев (56%) поддерживают введение жесткого карантина если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти. Противоположного мнения придерживаются 41% респондентов.

АЛЕКСАНДР БЕЛОУС

Источник