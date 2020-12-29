Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения

Какие выводы можно сделать после первых недель самого массового вакцинирования в истории человечества?

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Первым вызовом массового вакцинирования стали случаи острой аллергической реакции на вакцину как производства Pfizer-BioNTech, так и Moderna, которые зарегистрировали в США и Великобритании. Хотя из миллионов введенных доз только шесть вызвали острые побочные последствия и ни один не создал длительных проблем со здоровьем, эти досадные случаи серьезно подорвали и без того шаткое доверие населения к новым вакцинам.

ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Не способствовали повышению доверия и быстрые темпы утверждения вакцин в разных странах. Согласно проведенному Angus Reid Institute опросу, менее половины канадцев желают без предостережений закатить рукава для новых вакцин, тогда как 13% – не готовы этого делать. Еще 31% опрошенных выразили желание сначала подождать определенное время и только потом принимать решение. Аргументов критикам вакцинации добавляет тот факт, что в своем продукте Pfizer использует новейшую технологию mRNA, которая побуждает клетки организма вырабатывать антитела к вирусу. У этой очень молодой технологии еще не было возможности проявить себя на практике, поэтому вакцинация от COVID-19, по сути, является продолжением ее клинических испытаний.

КРИЗИС ВЛАСТИ

Осознавая эти факторы, лидеры развитых стран, которые смогли договориться о ранних поставках вакцины, постоянно отмечают о должном процессе их утверждения. «Любая утвержденная в Канаде вакцина будет безопасной и эффективной», – заверил на одной из пресс-конференций премьер-министр Канады Джастин Трюдо, добавив, что этот вопрос не политический. Впрочем, как показывают примеры Канады, Великобритании, Германии и многих других стран, которые уже начали кампанию вакцинации, – во время кризиса население склонно поддерживать действующих лидеров, граждане сплачиваются вокруг своих лидеров.

ЛОГИСТИКА

Однако политическая поддержка не решает сложных логистических проблем, которые особенно заметны в Канаде с ее гигантскими пространствами и низкой плотностью населения. Хотя первичная партия из нескольких сотен тысяч вакцин от Pfizer поступила в страну еще 13 декабря, в отдаленные северные регионы ее до сих пор не доставили, ведь там не хватает условий для ее надлежащего хранения. Как известно, вакцина Pfizer должна храниться при температуре минус 70 градусов, для чего нужны специальные морозильники. Конечно, в густонаселенной Европе эта проблема будет менее насущной, однако все равно будет касаться отдаленных горных регионов, которые к тому же находятся в повышенной зоне риска инфицирования. Этот недостаток Pfizer решает вакцина Moderna, для хранения которой достаточно -20 градусов по шкале Цельсия. Именно ее поставок ждала Канада, чтобы начать вакцинировать жителей своих арктических регионов. Впрочем, использование одновременно двух, а в будущем еще большего количества различных вакцин, существенно усложняет их учет. Помним, что вакцину для полной эффективности необходимо вводить людям дважды с перерывом в несколько недель. Кстати, в некоторых регионах этого правила решили не придерживаться и не хранить вторую дозу вакцины. Таким образом большее количество людей вакцинируют, однако эффективность прививок будет ниже.

ПРИОРИТЕТНОСТЬ

Больше всего дискуссий в обществе вызывает тема приоритетности вакцинации различных групп населения. Учитывая то, что в течение нескольких следующих месяцев спрос на вакцины будет существенно превышать возможности их производства, определение приоритетных групп неотвратимо, однако кто именно будет первым? Большинство стран решили предоставить приоритет наиболее уязвимым слоям населения. Например, в Канаде сейчас вакцину могут получить только жители и сотрудники учреждений длительного ухода, а также врачи.

Впрочем, есть меньшая группа стран, которые для повышения уровня доверия общественности к программе вакцинирования сначала публично провели вакцинацию политических лидеров. По этому пути пошли Чехия и Израиль, в которых первую дозу вакцины от COVID-19 получили премьер-министры.

Ни один из путей не идеальный, ведь создает много рисков. В первом случае страдает доверие населения, а во втором – возникают подозрения в непотизме.

МОШЕННИЧЕСТВО

Справедливый доступ к очень дефицитным вакцинам является еще одним подводным камнем, который проявился в первые недели вакцинации. На прошлой неделе в штате Нью-Йорк выявлены факты незаконного сбыта вакцин людям, которые пытались обойти очередь. «Департаменту здравоохранения штата стало известно, что Сеть общественного здравоохранения... могла мошенническими методами получить вакцину от COVID-19, направить ее учреждениям в других регионах штата в нарушение директив и передать членам общественности вопреки плану штата вакцинации прежде всего медработников, а также жителей и сотрудников учреждений длительного ухода», – заявил комиссар по вопросам здравоохранения штата Нью-Йорк. Он подчеркнул, что "очень серьезно относится к этому и будет содействовать полиции штата в уголовном расследовании". Следует ожидать, что со временем подобного мошенничества будет все больше, когда богатые и влиятельные постараются занять места поближе к выходу из коронавирусного тоннеля.

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

Даже если таких фактов будет немного, видимость их массовости будет создавать волна дезинформации, которая уже распространяется по миру. С выявлением нового вида коронавируса в Великобритании некоторые «эксперты» спешно связали его появление с началом вакцинации в стране. Мол, неэффективная вакцина лишь ускоряет мутацию вируса, способствуя его распространению. Это обвинение легко опровергнуть, ведь впервые новый вид выявили еще в сентябре, а вакцинация началась в Соединенном Королевстве только в декабре, однако жаждущие теорий заговора умы могут никогда не встретить опровержение, довольствуясь «зрадой».

ЦЕНА

Все страны весьма неохотно отвечают на вопрос о цене, уплаченной производителям вакцины за каждую дозу. Обычно отказ обнародовать детальную смету власти объясняют нежеланием навредить своим переговорным позициям. Как всегда, такая секретность приводит к распространению слухов. Так, недавно госсекретарь Бельгии по вопросам бюджета Ева Де Бликер случайно опубликовала в Твиттере конфиденциальную информацию о ценах на вакцины. Согласно ее данным, закупочная цена вакцины BioNTech и Pfizer должна была составлять 12 евро (14,6 доллара США) за дозу. Какие-то данные просачиваются и из других стран, однако сколько именно денег налогоплательщиков выделено на вакцинирование, пока неизвестно, и это опять-таки не способствует повышению доверия населения.

РАЗНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Логистические сложности и проблемы спроса и предложения показали, что ограничиться лишь одной вакциной вряд ли удастся. Помимо двух действующих фаворитов от Pfizer и Moderna, на сцену вскоре выйдут и другие эффективные вакцины, каждая из которых будет иметь как определенные преимущества, так и недостатки.

Таким образом, население, скорее всего, будет привито набором вакцин, который больше всего будет отвечать потребностям конкретного региона и тогдашним рыночным факторам.

СЛИШКОМ МАЛО, СЛИШКОМ МЕДЛЕННО

Наконец, несмотря на значительные ресурсы и огромные средства, выделенные на разработку, закупку и производство вакцин, от вируса до сих пор ежедневно гибнут тысячи людей, а скорость его распространения не уменьшается, а наоборот – набирает обороты. Канада, которая закупила больше всего вакцин на душу населения среди всех стран мира, ежедневно устанавливает антирекорды инфицирования, и с прошлой недели две самые большие провинции объявили повторный локдаун. "Мы еще не можем расслабляться. Вакцина не поможет, если вы заболеете сейчас. Поэтому продолжайте носить маску, мыть руки и избегать скоплений людей", – заявил премьер-министр Трюдо, анонсируя доставку в Канаду первой партии вакцин от Moderna.

К совету канадского лидера следует прислушаться всем, ведь мир не будет в безопасности от COVID-19, пока не вакцинируют по меньшей мере 50% населения, а на это понадобятся годы.

Максим Наливайко, Оттава

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