Последствия ковида: так все-таки брадикардия или тахикардия?

Например, часть пациентов, которые им переболели, после выздоровления жалуются на проблемы с сердцем, в частности на учащенное сердцебиение. Однако, как пишут в Сети, оказывается, у некоторых после перенесенной болезни может наблюдаться и обратное явление - замедленное сердцебиение, то есть брадикардия. Может ли это быть прямым следствием ковида, и с чем все же встречаются пациенты чаще - об этом мы спросили у врачей.

Брадикардия после ковида - только из-за сбоев в нервной системе

Собственно, постковидный синдром сейчас активно обсуждается в медицинской среде. Эта проблема только изучается, но по словам известной инфекционистки Ольги Голубовской, человек может до месяца находиться на больничном после того, как перенес COVID-19, чувствуя последствия болезни. Может ли брадикардия быть таким результатом? Оказывается, напрямую, нет - отвечают врачи в один голос.

Постковідний синдром описаний приблизно у 30% людей, які перехворіли на коронавірусну хворобу

Постковидный синдром описан примерно у 30% людей, переболевших коронавирусной болезнью

Сергей Федоров, профессор кафедры терапии и семейной медицины Ивано-Франковского национального медицинского университета, консультирующий больных в кардиологическом отделении центральной городской клинической больницы, объясняет, что брадикардия прежде всего связана с расстройствами вегетативной нервной системы.

«Установлено, что в 30% случаев на фоне ковида возникают проблемы с работой нервной системы различной природы. Это могут быть повреждения как центральной, так вегетативной нервной системы, которая контролирует и регулирует работу всех внутренних органов. А это в свою очередь приводит то к тахикардии, то к брадикардии», - говорит врач. Он добавляет, что брадикардия может появляться у людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом, также ей подвержены профессиональные спортсмены или люди, которые регулярно занимались физическими упражнениями. Но инфицированных коронавирусом пациентов с брадикардией он лично не наблюдал.

«Как правило, на фоне коронавирусной инфекции возникает миокардит - воспаление сердца. Но при миокардите речь идет о других нарушениях ритма сердца - блокадах, тахикардии. И именно с такими проблемами ко мне обращались пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию», - говорит Сергей Федоров.

По его словам, постковидный синдром описан примерно у 30% людей, переболевших коронавирусной болезнью. У них длительное время могут оставаться изменения в крови - лейкоцитоз, ускоренное СОЭ (скорость оседания эритроцитов), может быть покашливание, иногда одышка, приливы, как и брадикардия, связанные с вегетативной дисфункцией. «Что делать с такими пациентами - еще активно изучается, а пока только снимаются симптомы. Брадикардия корректируется физическими упражнениями или медикаментозно. Для тахикардии тоже есть лекарства, снижающие частоту сердечных сокращений», - заключает врач.

Сами лекарства против ковида могут вызвать аритмию

Семейный врач медицинского центра "Мой врач" Дарья Дмитриевская тоже говорит, что постковидных пациентов с брадикардией не наблюдала - к ней тоже обращаются с жалобами на учащенное сердцебиение после перенесенной болезни. Но она замечает, что блокаду сердечного ритма могут вызывать определенные препараты, например, азитромицин (своим пациентам она его не назначает). Кстати, брадикардия описывается и как побочное действие дексаметазона, который может назначаться при возникновении при коронавирусной инфекции цитокинового шторма.

В сентябре этого года даже прозвучало заявление от Американской кардиологической ассоциации с призывом к врачам быть осторожными с назначением препаратов против коронавируса, поскольку некоторые из них могут вызвать аритмию - как ускоренную, так и замедленную. Специалисты отмечают, что в период пандемии некоторым пациентам назначали хлорохин, гидроксихлорохин и тот же азитромицин, которые могут вызвать нарушение сердечного ритма. Кроме того, факторами аритмии могут стать лопинавир и ритонавир, препараты против СПИДа, которые в начале эпидемии тоже применялись для лечения тяжелого течения COVID-19.

Тахикардия обусловлена ​​интоксикацией и ослаблением организма

Врачи сходятся еще в одном - поскольку у большинства людей ковид имеет легкое течение, то и проблем с сердцем в подавляющем большинстве случаев после болезни не возникает. У тех, кто перенес болезнь тяжело, преимущественно похожие жалобы - на учащенное сердцебиение, нарушение ритма сердца, сниженную способность переносить физические нагрузки. Кардиолог частной клиники «Борис» и член Европейского общества кардиологов Алексей Лапшин объясняет, что такое положение обусловлено общей вирусной интоксикацией организма. «После инфекции организм ослаблен, мышцы немного атрофированы, потому что мало двигались, ведь человек тратил свои резервы на борьбу с инфекцией. В период восстановления после инфекции сердце работает в ускоренном режиме, пока не вернется нормальная физическая форма человека», - говорит врач.

Он добавляет, что ускорение сердечного ритма наблюдается и у определенной категории напуганных пациентов. «Даже если мы объективно видим, что у человека сильная иммунная система, никаких сопутствующих проблем нет, но из-за страха перед болезнью у него ускоряется сердцебиение. Это называется эффект нуцебо - когда человек думает, что что-то плохое может произойти или что-то плохое уже происходит. Недавно появилось исследование, когда пациентам с легкой формой течения профилактически давали антидепрессанты, тогда у большинства уровень симптоматики был меньше, чем у тех, кто антидепрессанты не принимал», - рассказывает Алексей Лапшин. Он также добавляет, что подобную тревогу может провоцировать синдром постравматического стрессового расстройства после тяжелого течения болезни. Тогда из-за перенесенного стресса человек находится в состоянии ожидания чего-то плохого, и это тоже вызывает ускорение сердечного ритма.

Но врач обращает внимание и на другие проблемы, которые могут возникать после перененной коронавирусной инфекции. «Поскольку этот вирус может вызвать воспаление сосудистых стенок, то это может привести к нарушению кровообращения, в том числе по сосудам сердца. От этого может возникать гипоксия (кислородное голодание), что может повреждать сердечную мышцу или проявляться в развитии сердечной недостаточности и даже недостаточности других органов. Также известно, что на фоне инфекции возрастает риск образования тромбов, что может создавать нагрузку на сердце и тоже приводить к развитию сердечной недостаточности».

Но в итоге врач отмечает: у здоровых людей за весь период наблюдений подобных проблем в массовом порядке не возникало. Это, конечно, не означает, что им не следует беречься, но и лишний раз не паниковать. Ведь тогда тахикардия гарантирована.

Юлия Горбань, Киев

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