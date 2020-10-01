На усмотрение судей. Почему в Украине мало штрафов за нарушение карантина

При этом по состоянию на сегодня денежные взыскания были назначены, по сути, в единичных случаях.

Эксперты выясняли, какова ситуация со штрафами за несоблюдение карантина и почему правосудие чаще принимает сторону нарушителя.

Карантин в Украине действует с 12 марта, а уже 17-го парламент ввел ответственность за его нарушение. В частности, в Кодекс об административных правонарушениях добавили статью 44-3, которая позволила штрафовать обычных украинцев на сумму от 17 до 34 тысяч гривен, а должностных лиц - от 34 до 170 тысяч гривен. Также под коронавирусный карантин внесли изменения в ст. 325 Уголовного кодекса с максимальным наказанием до 8 лет тюрьмы за тяжелые последствия.

За все это время Украина прошла путь от сотен новых случаев COVID-19 за сутки до нескольких тысяч, от жесткого карантина по всей стране до адаптивного. Причем ограничения в последнем меняются постоянно, и то, за что выписывали административные протоколы еще пару недель назад, сегодня может вполне соответствовать нормам адаптивного карантина.

Например, еще в первой декаде сентября премьер-министр Денис Шмыгаль напоминал руководству школ в "красной зоне" об ответственности, полиция начала выписывать протоколы, а уже 15 числа Кабмин разрешил таким школам с некоторым ограничениями принимать учеников.

Правосудие в цифрах

В Национальной полиции на запрос РБК-Украина сообщили, что в период с 12 по 23 сентября на украинцев выписали 30,8 тысячи административных протоколов почти на 13 млн гривен. В разрезе регионов здесь лидируют Днепропетровская (3 441), Харьковская области (3 017) и Киев (3 152); меньше всего с учетом связанных с оккупацией обстоятельств выписали правоохранительные органы АР Крым – 126 протоколов.

Несмотря на такое количество, далеко не во всех случаях накладывались штрафы самими полицейскими. По данным Государственной судебной администрации, из около 33 тысяч протоколов (по состоянию на 28 сентября) взыскание просили в 1 580 случаях – 4,7%.

Но еще интереснее ситуация с уплаченными штрафами. По итогам решений судов по всей Украине за полгода заплатили всего лишь около 770 тысяч гривен. Адвокат и глава профсоюза "Украинская независимая фундация юристов" Ростислав Кравец считает, что такую разницу между количеством составленных протоколов, судебных постановлений и оплаченных штрафов могут объяснить несколько причин.

"Во-первых, часть решений может еще оспариваться в апелляционном прядке, а в тех случаях, где штрафы взысканы, а у людей просто нет средств их добровольно оплатить, взыскание будет происходить через исполнительную службу. Поэтому ожидать скорых поступлений не стоит", – отметил юрист в комментарии РБК-Украина.

На чьей стороне суды

Окончательные решения о штрафе принимает именно суд, но выносятся они в единичных случаях. И тоже по разным причинам. По словам Ростислава Кравца, основной из них является неправильное составление админпротоколов и отсутствие доказательств нарушения карантина.

"Кроме того, многие судьи, принимая во внимание тяжелое материальное положение, обходятся предупреждениями. Также многие суды считают неправомерными ограничения конституционных прав и свобод и отменяют протоколы", – добавил он.

Как отметил юрист Виталий Дудин, украинские судьи при рассмотрении таких дел придерживаются принципиальной позиции, ссылаясь на ошибки правоохранителей при составлении протоколов.

"Как правило, из административного протокола не усматривалось наличие состава преступления. Кодекс Украины об административных правонарушениях содержит ряд формальных требований, которые полицейским бывает непросто соблюсти", – рассказал он РБК-Украина.

Отдельные примеры из Единого реестра судебных решений подтверждают, что суды часто в итоге становятся не на сторону полиции. В июле на продавца магазина в Киеве составили протокол, и Оболонский районный суд оштрафовал его на 17 000 гривен за отсутствие масок, перчаток и температурного контроля персонала. Апелляционная инстанция приняла во внимание, что полицейские не привели пункты законодательства, которые были нарушены, и отменила штраф.

В середине августа в Тернополе водителя маршрутки оштрафовали на 17 000 гривен за то, что в салоне находились 34 пассажира при 20 местах для сидения. Но штраф отменили, поскольку в протоколе не было указано ФИО полицейского, который его составил. Кроме того, из документа не следовало, что полиция заходила в салон и вела подсчет.

Похожий случай произошел и в Киеве, но здесь штраф отменили, поскольку суд пришел к выводу, что денежное взыскание нужно было накладывать не на водителя, а на сам субъект хозяйствования (юридическое лицо).

А в сентябре столичный суд отменил наложенные в апреле 17 000 гривен штрафа на покупателя, который пытался войти в магазин без маски. Его не пропустила охрана, а протокол был составлен на улице. Суд пришел к выводу, что территория возле магазина не является общественным местом.

И недавно Киевский районный суд Одессы на основании "малозначительности правонарушения" ограничился устным предупреждением в адрес работника местного барбершопа, который находился без защитной маски на рабочем месте.

Как отмечают юристы, судьи принимают во внимание ценностный аспект и понимают, что жесткие наказания будут восприняты украинским обществом как несправедливые. В том числе из-за того, что штрафы слишком высокие и несоразмерны с доходами среднего украинца.

"В некоторых случаях судьи ссылались на имущественное состояние и небольшой доход как основание для освобождения от ответственности. Так же вызывает вопрос, морально ли наказывать предпринимателей за осуществление хозяйственной деятельности, если не компенсируются доходы в условиях карантина", – подчеркнул Виталий Дудин.

Сомнительная законность

В связи с тем, что карантинные ограничения вводились экстренно, качество законодательных изменений оставляло желать лучшего. Зачастую они не были согласованы с основополагающими законами в своей сфере.

Например, норма ст. 44-3 КУоАП (о штрафах) отсылает к нормативно-правовым актам, которые регулируют правила карантина и обязательны для исполнения. При этом ограничительные меры утверждались Кабинетом министров, а основания для привлечения к административной ответственности, согласно ст. 7 КоАП, определяются законом. Сюда же можно отнести и то, что запрет на мирные собрания вводится только судом, а ограничение конституционных прав может устанавливаться исключительно законом.

Но следует учитывать: риск понести административную ответственность за нарушение карантина всегда существует, поскольку судопроизводство проходит в упрощенном порядке. Хотя многие юристы сомневаются в законности такого наказания.

"Что касается штрафов, то в свете незаконности ограничения прав граждан Кабинетом министров Украины или местной властью без введения военного или чрезвычайного положения, мое личное мнение – они не законны", – отмечает адвокат Ростислав Кравец.

Внести определенную ясность могло бы решение Конституционного суда Украины. В конце сентября он определил, что некоторые карантинные ограничения не соответствуют Основному закону. Таковыми признали урезание зарплат чиновникам, запрет на работу ресторанов и т. д.

Также КСУ подтвердил, что правительство не имеет права ограничивать конституционные права. Однако сам карантин продолжает действовать, поскольку рассматривалось постановление, которое на тот момент уже утратило силу.

Юрист Виталий Дудин подчеркивает, что решение КСУ не повлияет на практику привлечения к ответственности за нарушение карантина. То есть дилемма штрафовать или не штрафовать все так же остается на усмотрение судьей.

"Введение ответственности за нарушение карантинных правил должно было выполнить не столько фискальную цель, сколько психологическую. Главный санитарный врач (Виктор Ляшко, – ред.), высказавшись в таком ключе, заставил усомниться в необходимости соблюдения ограничений. Перспектива получить реальное наказание была незначительной, но чувство опасности у граждан усилилось", – добавил он.

Здесь следует уточнить, что Ляшко сделал данное заявление в контексте закрытия парков во время жесткого карантина этой весной. В любом случае, как показывает сентябрьский опрос Социологической группы "Рейтинг", чувство опасности у граждан действительно усилилось: 40% украинцев считают эпидемию COVID-19 реальной угрозой, а 72% говорят, что всегда носят защитные маски в общественных местах.

Источник