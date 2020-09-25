"Президент ненастоящий". Что для Украины означает непризнание Лукашенко

Позиция руководителя украинского внешнеполитического ведомства совпадает с позицией Европейского Союза. Но является ли заявление главы МИД Украины официальным? И если да, то какие новые реалии в украинско-белорусских отношениях формирует наша позиция по отношению к Александру Лукашенко?

Кулеба сделал заявление от имени Украины;

Отношения между Киевом и Минском охладеют;

Зеленский временно перестанет общаться с Лукашенко, но начнет с Тихановской.

Является ли сообщение в Twitter официальным?

По мнению политолога Владимира Фесенко, любое заявление государственного деятеля уровня министра иностранных дел – будь оно высказано в прессе или опубликовано в соцсетях – является официальным.

"Нет такого в мире, чтобы министр иностранных дел высказывал собственную позицию. Это тот же Фокин может позволить себе высказывать собственную позицию", – отметил политолог в комментарии сайту "Сегодня".

По его словам, МИД "вдогонку" может выдать официальное заявление, а может и нет.

Нужно ли Офису президента Украины подтверждать позицию Украины?

Экс-посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко отметил в комментарии сайту "Сегодня", что "Офис президента должен выразить позицию".

"Я не думаю, конечно, что позиция министра иностранных дел не отражает позицию Украины. Что он сделал заявление, не согласовав его. Но подтверждение Офиса президента сделает позицию "железобетонной", – сказал дипломат.

В то же время Владимир Фесенко не исключает, что такая позиция высказана не будет. По крайней мере, не в ближайшее время.

"Дело в том, что у Киева "двойная" позиция по вопросу Лукашенко. Более жесткие заявления делает Министерство иностранных дел. Офис президента пока отмалчивается. Последнее вызвано целиком прагматическими расчетами, отвечающими национальным интересам Украины. Украинская власть хочет сохранить возможность для маневра при любом развитии событий и не хочет принимать решения, которые могут при определенных обстоятельствах очень сильно ухудшить взаимоотношения между странами", – пояснил эксперт.

Как в условиях непризнания Лукашенко президентом будет работать дипломатия?

По словам Александра Левченко, очевидно, что экономические, культурные, дипломатические отношения между двумя странами продолжатся.

"Разрывать их – не в наших национальных интересах. Но в официальном общении будет применяться словосочетание "непризнанный президент". Государство – это не только президент. Государство – это прежде всего народ, он – носитель власти. Потому что пока будет так – украинский МИД, посол Украины в Беларуси будут общаться с МИД Беларуси", – отметил дипломат.

При этом, как отмечает экс-посол, не так много документов требуют непосредственной подписи главы государства.

"Это, например, Договор о дружбе и сотрудничестве. Он у нас с Беларусью давно подписан и действует. Но в целом список договоров, требующих подписи главы государства, сильно ограничен. В основном договоры подписываются на уровне глав правительств, руководителей внешнеполитических ведомств, профильных министерств. А что касается непосредственного личного общения с Александром Лукашенко, то думаю, на этом уровне оно будет, очевидно, заморожено", – отметил дипломат.

Таким образом, в создавшихся условиях Украина вполне может продолжать сотрудничество с Беларусью.

И как теперь Зеленскому обращаться к Лукашенко? И обращаться ли вообще?

Известно, что лидеры государств регулярно созваниваются друг с другом, дабы решить определенные вопросы межгосударственных взаимоотношений. Де-юре Украина не признает Лукашенко президентом. Но де-факто он продолжает руководить страной – ему подконтрольны исполнительная власть, армия и так далее. Как в таких случаях поступать президенту Украины (да и не только ему – лидерам ЕС и других западных стран также)?

По мнению Владимира Фесенко, по крайней мере в ближайшее время, пока ситуация не станет более определенной, украинский президент воздержится от общения с Александром Лукашенко – даже по телефону.

"Как минимум на ближайший период, думаю, прямых контактов между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко не будет. Не будет, как раньше – телефонных звонков и так далее. А вот относительно контактов Владимира Зеленского со Светланой Тихановской – не исключаю. Насколько мне известно, уже есть идея организовать такую встречу. Возможно будет попытка ее организовать. В ближайшее время этого не произойдет, но в принципе это возможно", – сказал политолог.

Какие еще последствия?

По словам Александра Левченко, украинские власти продолжат контактировать с белорусскими на уровне правительства.

"Все-таки, пусть правительство и контролируется Лукашенко, премьер назначается президентом с согласия парламента. Потому сотрудничество продолжится. Какой-то уровень связей должен поддерживаться и он будет поддерживаться", – отметил дипломат.

В свою очередь Владимир Фесенко отмечает, что следствием решения "очевидно, будет дальнейшее охлаждение во взаимоотношениях, которое уже и так наблюдается".

"Традиционный украинско-белорусский форум, который должен был состояться в начале октября, мне кажется маловероятен. Киев как-то дипломатично сообщит Минску, что мероприятие необходимо перенести. Ну и будем продолжать следить за реакцией ЕС. Первый шаг – непризнание Лукашенко – они уже сделали. Рассматривают вопрос санкций. Думаю, в дальнейшем они будут налаживать тесные связи с белорусской оппозицией", – отметил политолог.

Напомним, что на фоне непрекращающихся акций протестов в обстановке секретности 23 сентября в Минске состоялась т.н. "инаугурация" Александра Лукашенко. В качестве первой реакции представители ряда стран ЕС сообщили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Так, в частности, представитель правительства Германии Штеффен Зайберт отметил, что Лукашенко "не может претендовать на демократическую легитимность". Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем Twitter назвал действия Лукашенко фарсом. "Такой фарс. Подделанные выборы. Подделанная инаугурация. Бывший президент Беларуси не стал менее бывшим. Наоборот. Его незаконность – факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", – отметил Линас Линкявичюс.

Виталий Рябошапка

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