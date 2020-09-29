Новая волна COVID-19: почему число больных стремительно растет и как уберечься

Число заболевших продолжит стабильно расти, уверены врачи.

Эксперты узнали, как лучше повысить иммунитет во время пандемии и избежать заражения COVID-19.

Почему заболеваемость растет

Дети вернулись в школы, а студенты – в вузы. Это главная объективная причина всплеска заболеваемости, считает инфекционист Юрий Жигарев.

"Мы об этом предупреждали еще в августе, что если откроются школы и обучение будет не онлайн, то это приведет к вспышке. Дети мало болеют, но они переносчики и приносят инфекцию к родителям, бабушкам и дедушкам. Это была абсолютно предвиденная ситуация", – говорит врач-инфекционист.

А поскольку у людей нет иммунитета к коронавирусной болезни, число больных будет расти еще долго, поясняет эпидемиолог Людмила Мухарская.

"У вируса есть ниша для распространения. Сейчас пора, когда люди едут домой из отпусков, путешествий и возвращаются на работу. Плюс дети уже полмесяца ходят в школы и садики, студенты – в вузы. Люди, которые раньше целый сезон не контактировали, стали собираться вместе. То есть болезнь активнее передается от носителя к здоровому человеку", – говорит эпидемиолог Людмила Мухарская.

Вторая причина всплеска заболеваемости – лаборатории не выдают результатов оперативно. Если человек сегодня сдал ПЦР-тест, то его результат пойдет в статистику дня, когда лаборатория обработает образец. Это может быть через два дня, а может быть, через неделю – все зависит от загруженности лаборатории.

"По моей информации, в некоторых лабораторных центрах Харькова, Одессы в начале сентября не хватало тест-систем. Только в последние дни они получили достаточно тест-систем, а до этого все пробы складывали в холодильник. И, конечно, [после этого] мы имеем в статистике большой прирост, и это надо учитывать. Я сейчас с мониторинговыми визитами езжу по Украине, вчера был в Харькове, сегодня – в Одессе, и я не вижу такого внезапного роста числа больных. Рост идет каждый день, но не могу сказать, что сегодня больше, чем вчера или позавчера", – отмечает Юрий Жигарев.

Можно ли поддержать иммунитет

Никакие препараты иммунитет не укрепят – это миф, говорят врачи. Чтобы поддерживать иммунитет, надо вести в целом здоровый образ жизни.

Для этого нужно минимизировать вредные привычки, заниматься спортом, дышать свежим воздухом, хорошо высыпаться, питаться здоровой пищей и избегать стрессов. Чтобы не приходилось поднимать иммунитет, нужно его не ронять, говорит иммунолог Борис Донской.

"К счастью, только здоровым образом жизни можно поддержать иммунитет. Вы сами не будете рады, если повысите иммунитет. Это так же, как повысить температуру – ее повысить можно, но будет ли это полезно? Поэтому ни в коем случае не нужно принимать иммуномодулирующие препараты, кроме случаев тяжелого иммунодефицита, и то строго по рекомендации врача. Это примерно как препараты, которые повышают активность нервной системы. Если их принять, то от этого лучше решать математические задачи не станешь, но и за руль лучше не садиться. Повысить общую функцию можно, но она станет ужасно неэффективной. Точно так же с иммунитетом. Есть множество препаратов, которые активизируют его, но здоровья от этого не появится", – отмечает Донской.

Что касается коронавируса, то иммунитет к нему не вырабатывается. Вакцина появится только весной следующего года. Однако приближается сезон гриппа и других респираторных заболеваний. Как они будут взаимодействовать с COVID-19, еще не исследовано. Поэтому врачи советуют заранее вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать двойной угрозы.

"Мы не знаем, как поведут себя два вируса в организме. Кажется, что наложение вирусов – это плохо. Но есть такое явление, как интерференция, когда два вируса одновременно могут тормозить развитие друг друга. Но как будет – мы не знаем. Оба – респираторные вирусы, они поражают одни и те же клетки и в определенной мере конкурируют. Нет 100%-ной вероятности, что человек подхватит два вируса и это будет очень плохо, все очень неоднозначно", – резюмирует Юрий Жигарев.

Как уменьшить риски заболеть COVID-19

Ничего нового для защиты от коронавируса еще не придумали. Сохранение физической дистанции, гигиена рук и ношение маски остаются ключевыми рекомендациями для уменьшения риска заразиться коронавирусной инфекцией.

Чтобы минимизировать опасность заболеть COVID-19:

регулярно и тщательно протирайте руки спиртосодержащим средством для рук или мойте их водой с мылом. Мытье рук водой с мылом или средство на спиртовой основе убивает вирусы, которые могут быть на ваших руках;

сохраняйте расстояние не менее 1 метра с другими людьми. Когда кто-то кашляет, чихает или говорит, он разбрызгивает капли слизи из носа или рта. Больной человек может заразить вас, если вы подойдете слишком близко, в том числе и вирусом SARS-CoV-2;

избегайте людных мест. В толпе труднее поддерживать достаточное расстояние и больший риск вступить в тесный контакт с кем-то, кто болен COVID-19;

не прикасайтесь к глазам, носу и рту. Руки касаются многих поверхностей и могут перенести вирус на слизистые, через которые вирус проникает в организм и размножается, вызывая заболевание;

соблюдайте правила респираторной гигиены. При кашле или чихании прикрывайте рот и нос салфеткой, платком или согнутой в локте рукой. Выбросьте использованные салфетки и вымойте руки;

оставайтесь дома и самоизолируйтесь даже при незначительных симптомах, таких как кашель, головная боль, умеренная температура, до выздоровления. Избегайте контактов с людьми, имеющими симптомы респираторного заболевания.

Виталий Андроник

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