Сирия: огонь на поражение в режиме тишины

ГОД ПРОШЕЛ, БЕГ ПО КРУГУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Год назад, 19 августа, самолеты Асада и его российских союзников атаковали колонну турецкого конвоя в Идлибе, вследствие чего погибли три человека, 12 получили ранения. В Анкаре заявили, что предупреждали Москву о движении своей колонны, РФ утверждала обратное. Турецкие истребители поднялись в небо по тревоге, а в Сирии активировали системы ПВО С-300. До войны оставался один шаг, который в конце концов не был сделан. Позже стороны вели настоящие бои, а в дипломатической плоскости лишь заявляли об обеспокоенности и решимости противостоять.

Тогда (как и сейчас) в Сирии уже действовал режим прекращения огня, и Турция требовала создания зоны безопасности на северо-востоке страны, вдоль своей границы. На это не соглашались другие «игроки» в регионе, прежде всего - Россия. После многочисленных предупреждений о намерениях, в октябре Анкара начала военную операцию «Источник мира». За 13 дней турки взяли под контроль более сотни населенных пунктов на территории более 1,5 тысячи квадратных километров. Операцию, против которой выступили США и страны ЕС, прекратили быстро, но усилить свои позиции и контроль над территориями успели.

ПРИЗРАЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ

Россия с ответом не замедлила, начав масштабное наступление в Идлибе в конце прошлого года с использованием ракетных установок и авиации. Ее цель - продвинуться вглубь подконтрольной Анкаре территории. В начале января конфликт достиг эпопея, и стороны договорились о прекращении огня. Впрочем, договоренность была нарушена едва ли не сразу. Бои продолжались и достигли пика обострения в ночь с 28 на 29 февраля, когда 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов Асада, поддерживаемых РФ. Тогда НАТО стало на сторону Турции в ее требованиях к РФ и Сирии прекратить наступление и отвести войска. 1 марта Анкара начала новую операцию «Весенний щит» и только за первый день уничтожила свыше 2,2 тысячи сирийских солдат, вертолеты, танки, артустановки.

После этого эксперты заговорили об открытом военном противостоянии РФ и Турции в Сирии и начале «Третьей мировой». Официально этого не произошло - договоренностей об очередном прекращении огня Анкара и Москва достигли в ускоренном порядке незадолго до мирового локдауна. Стрельбу в сирийской провинции Идлиб должны были прекратить в ночь с 5 на 6 марта. Об этом, как и об отводе войск и создании коридора безопасности, а также совместном патрулировании на стратегически важной трассе М4, которая соединяет Алеппо и Латакию, договорились во время срочного визита Эрдогана в Москву.

Сейчас наступил очередной этап обострения. Как будут разворачиваться события дальше - открытый вопрос.

С-400: СПОРНАЯ ПОКУПКА

С началом мировой пандемии Анкара объявила об отсрочке ввода в эксплуатацию систем ПВО С-400, закупленных у России. Несмотря на это, в США снова начали обсуждать вопрос санкций в отношении Анкары из-за этих зенитно-ракетных комплексов. Чтобы не обострять и так непростые отношения с Турцией, в американском Сенате даже предложили выкупить С-400 у турок. В Анкаре на такую инициативу ответили отказом: в соглашении с Москвой конечный пользователь - Турция, поэтому перепродажа С-400 Вашингтону - то же, что перепродать Москве натовские F-16.

Но в Анкаре не теряют надежду когда-нибудь получить американские системы Patriot, в Вашингтоне уверяют: в случае активации С-400 на Турцию будут наложены санкции. И то, что С-400 стали краеугольным камнем в отношениях Турции с США и НАТО, играет на руку России.

Но все может измениться, если Турция решит удовлетворить за счет С-400 свою потребность в ЗРК на территории Сирии или Ливии для защиты своих войск. Тогда эти системы фактически начнут действовать против своего разработчика - России и ее самолетов в Сирии. Но об этом пока говорится только в экспертных кругах, официальная Анкара даже не упоминает о такой возможности.

С одной стороны, Турция и РФ - стратегические партнеры, с другой – между ними много спорных вопросов, и не только относительно Сирии и Ливии, где они по разные стороны конфликта. Среди того, что крайне раздражает Москву, – поддержка Анкарой Украины и твердое и публичное осуждение оккупации Крымского полуострова.

"СОФИЯ СИРИЙСКАЯ": РФ ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ КОПИЮ ЗНАМЕНИТОГО ХРАМА

В прошлом месяце ко всем проблемам в отношениях Анкары и Москвы добавилось еще одно недоразумение - превращение Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть. На что в Москве, где претендуют на статус «центра православия», нашли свой ответ: решили построить православный храм. И не какой-то, а уменьшенную копию Святой Софии в Стамбуле, и не где-нибудь – а в сирийской провинции Хама, в христианском городе Скальбия.

Зачем этот проект Москве, да и самой Сирии, где христиане до войны составляли около 5 % населения, а после массовой миграции – всего 1 %?

Как пишет французская Le Figaro, таким образом Россия берет на себя роль «защитницы христианства». Достаточно широкое определение, которое дает гораздо большее поле для маневра, чем как для защитницы «русскоязычного населения». Фактически, оправдывает попытки оказывать политическое или силовое давление в любых уголках мира.

АСАД И РФ: БЕЗНАКАЗАННЫЕ АТАКИ

Очередной виток эскалации конфликта привел к взаимному наращиванию сил. Турция продолжает стягивать войска и технику - усиливать свое присутствие в регионе. В провинции Хомс появилась крупнейшая российская база электронной разведки в Сирии. Авиация Асада и российские самолеты периодически атакуют гражданские объекты. С мая прошлого года по конец февраля подразделения Асада нарушали режим прекращения огня около 20 тысяч раз, атаковали школы и больницы, в результате чего более 1,5 тысячи мирных жителей погибли, было разрушено 10 медицинских учреждений, 28 школ, среди погибших - много женщин, детей, медиков.

Только в период между двумя соглашениями о прекращении огня, о которых Анкара и Москва договаривались 12 января и 6 марта, в результате нападений асадовцев погибли 387 мирных жителей.

В июле Сирийская сеть по правам человека (SNHR) зафиксировала гибель 107 гражданских лиц, по меньшей мере восемь нападений на гражданские объекты, в частности, с использованием запрещенного международными нормами оружия.

Результаты более детального расследования обнародовала и международная комиссия ООН по вопросам военных действий в Сирии: в ноябре 2019 - июне 2020 года почти миллион человек были вынуждены бежать из Идлиба, где наносились авиаудары по детским садам, школам и рынкам. Комиссия зафиксировала 52 нападения, в т. ч. с использованием кассетных боеприпасов, и обвинила в них воздушно-космические силы России и Сирии.

Традиционно с разных высоких трибун звучит, что Сирия нуждается в защите, полном прекращении огня и восстановлении. Эти лозунги перекликаются с декларациями о том, в чем нуждается и Ливия, и украинский Донбасс и еще много территорий, на которые с «добрыми намерениями» пришла РФ. За свои действия Россия до сих пор не понесла никакой ответственности.

Одна из наиболее влиятельных таких трибун - Генассамблея ООН - из-за пандемии в этом году будет оставаться пустой. Генассамблея откроется 15 сентября, и впервые за свою историю состоится в виртуальном режиме. Выступления лидеров стран будут транслировать в эфире, а в зале будут присутствовать только официальные представители стран-членов ООН. Очевидно, в этом году акцент будет делаться на борьбе с коронавирусом, как на новом вызове для человечества, традиционной будет риторика и о необходимости разрешения конфликтов и прекращения кровопролития.

Ольга Будник, Анкара.

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