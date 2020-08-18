Острая конкуренция: как мир создает и будет делить вакцину от коронавируса

Но вакцины, особенно на первых порах, на всех не хватит, и богатые страны окажутся в явном выигрыше. О том, как разрабатывают вакцину против COVID-19, как ее будут распределять и на что Украина может рассчитывать в этом процессе – в материале.

Разработка вакцин против коронавируса идет очень быстрыми темпами. В феврале этого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозировала, что вакцина от COVID-19 станет доступной примерно через 18 месяцев, то есть, к концу лета 2021 года. И по медицинским меркам это было бы очень хорошим результатом – как правило, создание вакцины занимает гораздо больше времени.

Сейчас уже очевидно, что коммерческая вакцина станет доступной намного раньше. Дело не только в том, что китайские ученые, первыми расшифровавшие геном коронавируса, обнародовали свои исследования еще в январе, и не в наработках, которые остались после эпидемий коронавирусов SARS и MERS (т.н. "верблюжий грипп").

Пожалуй, главная причина того, что работа над вакциной продвигается настолько быстро – эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом такого рода за последние десятилетия. Негативный эффект для мировой экономики, вызванный карантинными ограничениями, обычно сравнивают с Великой депрессией. В таких условиях инвестиции в борьбу с пандемией, какими бы суммами они ни исчислялись, окупят себя очень скоро.

Для частных компаний в разработке вакцины есть и чисто прагматический финансовый интерес. Запредельный спрос на вакцину от COVID-19 позволит ее разработчикам зарабатывать миллиарды долларов.

К примеру, акции американской биотехнологической компании Moderna лишь за один день, 18 мая, выросли на 30%, после того, как она объявила о промежуточных и весьма скромных успехах в разработке вакцины – у восьми испытуемых после инъекций в крови возникли необходимые антитела. Хотя научный мир воспринял это достижение критически, указывая на явную недостаточность выборки для серьезных выводов, рыночная стоимость компании Moderna перевалила за 30 млрд долларов.

Российский фальшстарт

На данный момент, согласно данным ВОЗ, в мире испытывается около 170 различных вакцин от коронавируса. Среди стран-лидеров – США, Китай, Великобритания, Австралия, Япония, Индия, но разработками занимаются и Австрия, Бельгия, Южная Корея, и даже небольшой Сингапур.

Абсолютное большинство вакцин, более 135, еще находятся на стадии доклинических испытаний, то есть тестирования проводятся на животных, как правило, мышах и обезьянах. 20 вакцин – на первой фазе клинических испытаний, когда их дают небольшим группам людей, чтобы проверить безопасность препарата и его способность вызывать реакцию иммунной системы. Еще 11 вакцин - на второй клинической фазе, здесь речь идет уже о сотнях испытуемых, как правило, разделенных на группы по возрасту.

Наконец, 8 вакцин дошли до последней, третьей фазы клинических испытаний. На ней препарат вводят уже тысячам людей, после чего можно делать выводы о его эффективности. В целом, вакцина считается эффективной, если она защитит от болезни, в данном случае, от коронавируса, не менее половины испытуемых. Масштаб испытаний на этой фазе позволяет отслеживать и редкие побочные эффекты.

Среди лидеров – та же американская компания Moderna, сотрудничающая с Национальным институтом здоровья США. Третью фазу испытаний запустили в конце июля, она должна охватить 30 тысяч американских добровольцев. 11 августа Moderna получила от правительства США 1,5 миллиарда долларов в обмен на потенциальные 100 миллионов доз эффективной вакцины, в дополнение к миллиарду долларов, полученному ранее.

Еще одним флагманом разработки антиковидной вакцины является британско-шведская AstraZeneca, которая также получила 1,2 миллиарда долларов на исследования от правительства США еще в мае и сотрудничает с Оксфордским университетом. Компания проводит параллельные испытания в разных странах мира, в случае успеха обещает начать поставки вакцин первой необходимости уже в этом октябре. А в целом AstraZeneca обещает вывести на рынок около двух миллиардов доз вакцины.

Среди других компаний, которые дошли до финальной стадии испытаний вакцины – австралийский Murdoch Children’s Research Institute, китайские Sinovac и Sinopharm и Институт биологических продуктов из Уханя, а также альянс немецкой BioNTech, китайской Fosun Pharma и американского фармакологического гиганта Pfizer.

Наконец, китайская компания Cansino Biologics в сотрудничестве с Академией военно-медицинских наук Китая продвинулась дальше всех. В конце июня разработанная ею вакцина была одобрена для ограниченного использования в вооруженных силах страны, еще до окончания всех необходимых испытаний. При этом третья фаза клинических испытаний была запущена лишь 9 августа в Саудовской Аравии.

В гонку за вакциной от COVID-19 попыталась вмешаться и Россия.

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", – заявил президент РФ Владимир Путин 11 августа.

По его словам, одна из его дочерей даже сделала себе прививку и после небольшого повышения температуры "чувствует себя хорошо". Вакцина под названием "Спутник V" разработана Институтом Гамалеи, входящим в состав российского Минздрава.

С октября должна начаться массовая вакцинация российских медиков, а с 1 января следующего года вакцину обещают ввести в широкий оборот. Власти Вьетнама уже сделали предварительный заказ на покупки десятков миллионов доз "Спутник V".

Впрочем, заявленный успех российских эпидемиологов вызвал большой скепсис в научных кругах и самой России, и особенно за рубежом. Дело в том, что россияне фактически пропустили третью, самую важную фазу исследований – тестирование на тысячах и десятках тысяч человек, привив лишь менее сотни добровольцев. Об эффективности и особенно о безопасности и побочных эффектах такого препарата судить просто невозможно.

Тем более, что в отличие от западных стран, разработка "Спутник V" фактически велась в режиме секретности, ученые из РФ не публиковали промежуточные данные своих исследований. Таким образом, речь может идти о погоне за быстрым результатом в ущерб качеству, ведь победа в гонке за вакциной будет большим имиджевым успехом для любой страны.

В середине июля Россия успела спровоцировать громкий скандал, связанный с разработками вакцины от COVID-19. Спецслужбы США, Великобритании и Канады обвинили хакеров из группировки Cozy Bear, которую подозревают в связях с ФСБ, в атаке на лаборатории западных стран, занимающиеся разработкой вакцины.

"Мы сегодня разоблачили их (российских спецслужб, – ред.) кибератаки против тех, кто разрабатывает вакцину от COVID-19, которыми они подрывают жизненно важное сотрудничество всего мира в борьбе с пандемией", – заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Официальная Москва любые обвинения в свой адрес традиционно опровергла.

Вакцинный национализм

После того, как в мире появится вакцина от COVID-19, эффективность и безопасность которой будут общепризнанны, между странами начнется новая гонка – за право первыми получить дефицитные дозы. В условиях, когда спрос на вакцину, особенно поначалу, будет многократно превышать предложение, каждое государство будет заботиться о своих гражданах, в ущерб общегуманистическим соображениям.

Это явление уже получило названием "вакцинного национализма". Аналогичная ситуация наблюдалась более десяти лет назад, во время эпидемии "свиного гриппа" H1N1.

Естественно, фаворитами в гонке за препаратом будут богатые страны, которые думают о безопасности своих граждан наперед. К примеру, США готовы заплатить почти два миллиарда долларов компании Pfizer за 100 миллионов доз вакцины.

Великобритания уже законтрактовала у различных производителей 340 миллионов доз. При населении страны в 66,5 млн человек этого должно хватить с запасом, что в свою очередь открывает возможность для дальнейших спекуляций.

Германия, Франция, Нидерланды и Италия заключили договор с AstraZeneca на покупку от 300 до 400 миллионов доз вакцины. Их предстоит распределить между всеми странами-членами ЕС, пропорционально их населению, которое в сумме составляет 446,5 млн жителей.

Стоит отметить, что поголовная вакцинация не является обязательной. По мнению большинства эпидемиологов, для достижения коллективного иммунитета, при котором прекратится распространение коронавируса, должны быть привиты около 60% населения. Но для формирования устойчивого иммунитета каждому человеку придется вводить две дозы вакцины.

Во Всемирной организации здравоохранения хорошо понимают все риски, связанные с неравенством стран в их конкуренции за будущую вакцину. "Вакцины от коронавируса не для богатых, не для бедных – они для всех", – заявил в июле глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

ВОЗ, совместно с глобальным альянсом по вакцинам GAVI, создали инициативу COVAX. Ее заявленная цель – обеспечить все страны мира справедливым доступом к вакцинам от коронавируса независимо от их финансовых возможностей.

Согласно заявлениям GAVI, в программе могут участвовать 165 стран, в которых проживает более 60% населения Земли. Среди них – 75 более богатых стран-доноров и 90 государств, которым потребуется поддержка для массовых закупок вакцины.

Примечательно, что Соединенные Штаты и Китай к инициативе не присоединились, предпочитая полагаться на собственные силы и прямые двусторонние контракты по закупках вакцины.

По идее, COVAX должен обеспечить вакцинацию 20% наиболее уязвимого для коронавируса населения стран-участников, рассчитывающих на помощь со стороны альянса. Этот механизм уже вызвал критику со стороны ряда международных организаций, в частности, "Врачей без границ".

Главная претензия – страны, которым потребуется финансовая помощь для закупки вакцин, будут вынуждены распределять их согласно принципам ВОЗ, т.е., в первую очередь, для групп риска и людей старшего возраста. В то время как более богатые страны-доноры смогут пользоваться полученными в рамках COVAX дозами по своему усмотрению, что открывает пространство для спекуляций.

Украина также присоединилась к этой инициативе. Как заявил 4 августа главный санитарный врач Виктор Ляшко, по программе COVAX Украина сможет получить примерно восемь миллионов доз, что как раз составляет около 20% населения страны. По словам Ляшко, поставки будут либо бесплатными, либо по сниженным ценам.

Параллельно Киев ведет и двусторонние переговоры о закупках вакцины. Так, 14 августа президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху на предмет закупок вакцины, которая сейчас проходит испытания в Израиле.

"Украина должна быть среди первых стран, которые получат возможность закупить вакцину", – заявлял Зеленский еще в конце июля.

А вот с разработкой собственной вакцины от COVID-19 Украине особо похвастать нечем. Несмотря на то, что глава государства еще в апреле пообещал премию в размере миллиона долларов за изобретения вакцины или лекарства, процесс далеко не продвинулся.

В июле представители компании "Диапроф-Мед" заявили о первых успешных исследованиях в данном направлении. Но лаборатории, в которой можно было бы проводить реальные испытания потенциальной вакцины, в Украине просто нет, и ее создание и сертификация в лучшем случае займут много месяцев.

Потому, очевидно, вакцину от COVID-19 украинцам все же придется покупать в других странах.

МИЛАН ЛЕЛИЧ

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