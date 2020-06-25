Отмена карантина вызовет рост преступности: к чему готовиться украинцам

В мае на Житомирщине мужчина расстрелял семь человек из охотничьего ружья. Также в конце мая под Киевом задержали двух полицейских, которые изнасиловали девушку-свидетеля. А в Броварах Киевской области 67 молодчиков устроили массовую стрельбу прямо во дворах жилых многоэтажек.

Тем не менее статистика свидетельствует о снижении уровня преступности в Украине. Эксперты разбирался, как карантин влияет на правонарушения и чего ждать после отмены ограничений.

Меньше краж, но больше изнасилований

За первый квартал 2020 года, по сравнению с таким же периодом 2019-го, в Украине выросло число мошенничеств, изнасилований и предложений взяток. Но за этот период существенно снизилось число краж – как квартирных, так и магазинных. Например, если за первые три месяца прошлого года силовики зарегистрировали более 4300 фактов обворовывания жилья, то в этом году – чуть больше 3 тыс. Число карманных краж в первом квартале 2019 года достигло почти 3 тыс., а сейчас едва превысило 2 тыс.

По данным правоохранителей, стало меньше разбоев, грабежей, а также случаев получения взяток (зато выросло число предложений взяток). Несмотря на рост числа отдельных преступлений, в целом преступность в стране, по сравнению с началом 2019 года, снизилась. За три месяца 2019 года было зарегистрировано почти 142 тыс. преступлений, а за первый квартал нынешнего – чуть более 133 тыс.

Тем не менее эксперты прогнозируют, что если карантин затянется, всплеска преступности не избежать.

"Можно прогнозировать рост насильственных преступлений из-за того, что у какой-то части населения закончатся средства и люди пойдут отбирать чужое имущество открыто", — отмечал в комментарии "Сегодня" директор Харьковского института социсследований Денис Кобзин.

Артем Рябцов, член организации профессионалов в области безопасности ASIS International, поясняет, что резонансные события последних недель – громкие инфоповоды, но вряд ли отражают общую картину.

"Так, на 20-30% уменьшилось количество краж, грабежей, разбоев, убийств. Вместе с тем увеличилось количество преступлений, связанных с мошенническими действиями, и ожидаемо – домашнее насилие. И, что важно в свете последних событий, статистика, которая заполняется самими правоохранителями, показывает рост правонарушений со стороны правоохранителей (+38%). На снижение контрабанды, краж, грабежей и разбоев напрямую повлияли карантинные меры — границы закрыты, люди не ходили по общественным местам, не ездили в транспорте, вечерами не возвращались домой", — говорит Рябцов.

На рост преступности влияет карантин и плохая экономическая ситуация

Несмотря на то что зарегистрированных преступлений стало меньше, эксперты уверены в последующем росте количества правонарушений после отмены карантина.

Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма, поясняет: всплеск преступности, который наблюдаем в последнее время, – прямое следствие того, что Украина находилась на карантине в течение 2,5 месяца.

"Во-первых, у нас сформировался своеобразный пузырь восприятия. Когда ощущение в самоизоляции буквально сформировало эффект как в играх детей — "в домике". То есть в своеобразном пузыре, где главными угрозами был коронавирус и потеря работы. Выход из этого пузыря возвращает к реальности и другие угрозы, которые существуют. В том числе и чувство опасности. Во-вторых, криминал действительно во время карантина снизился. Точнее, был вынужден адаптироваться к ситуации. Это не только статистика Украины, но и мировая. В-третьих, карантин усилил асоциальные модели поведения — например, алкоголизм (продажи алкоголя выросли от 5% до 20%) и связанное с ним хулиганство и бытовое насилие (80-90% случаев насилия в семье — в результате злоупотреблений)", — говорит Петренко.

Он добавил, что безработица и плохая экономическая ситуация в стране усугубит ситуацию с преступностью. Помимо этого, эксперт отмечает, что сейчас ни у кого не вызывает подозрений появление человека в маске на улице, а это снижает возможность идентификации преступника и стимулирует преступность. Плюс планы властей на "большую амнистию", когда планируется выпустить на волю около 3 тыс. осужденных, которые зайдут в общество с высоким уровнем безработицы, и, понятно, им будет сложно найти себе место и заработок, не связанный с преступной деятельностью.

Независимый эксперт Александр Хмелевский поясняет, что к вспышке преступности привел экономический кризис, вызванный карантином. Ведь многие потеряли работу и средства к существованию, разорились предприятия.

"Также из-за банкротства предприятий и уменьшения доходов обострилась конкурентная борьба за рынок как между бизнесменами, так и между различными криминальными группировками, которые раньше жили за счет "крышевания" бизнеса. Примером этого является недавняя перестрелка в Броварах между криминальными группировками, которые "крышевали" разные транспортные предприятия", — говорит Хмелевский.

Эксперт добавил, что сидение в помещении во время карантина негативно сказалось на психике многих людей. Поэтому увеличилось количество преступлений на бытовой почве, домашнего насилия и т. п.

Уровень преступности будет расти в ближайшие месяцы

Артем Рябцов говорит, что сейчас ситуация похожа на сжатую пружину. С постепенным ослаблением карантина, уменьшением числа патрулей и неизбежным ухудшением экономической ситуации пружина насильственных и бытовых преступлений будет разжиматься.

"Таким же образом экономический кризис повлияет и на мошеннические преступления — их и без того высокие показатели рискуют стать еще выше. В огромной мере все зависит от способности правоохранительной системы противостоять таким вызовам. Но как показывают последние события и рост числа правонарушений самих правоохранителей в их статистике, с этим вызовом они могут не справиться. Тем более когда они не хотят ни качественно меняться, ни позволить гражданам защищать самих себя (хотя бы легализацией резинострелов), ни попробовать распределить часть ответственности (и полномочий, конечно) на муниципальные власти и игроков рынка частной безопасности", — отмечает Рябцов.

Хмелевский прогнозирует, что снижения уровня преступности в ближайшее время ожидать не стоит, так как с окончанием карантина экономический кризис не прекратится, а продлится как минимум еще до середины следующего года. Поэтому из-за бедности и безысходности люди будут совершать новые преступления.

"Чтобы существенно снизить уровень преступности в Украине, нужно полностью обновить правоохранительные органы и суды, упростить процесс уголовного производства, усилить ответственность за совершенные преступления, обеспечить экономическое развитие страны и преодолеть бедность", — поясняет Хмелевский.

Богдан Петренко уверен, что скорость снижения преступности будет зависеть от способности государства справиться с экономическим кризисом и сохранения в обществе доверия к правоохранительным структурам.

"Рост удаленной работы приведет к увеличению числа преступлений в онлайн-пространстве. Пока будут существовать сложности передвижения, это будет стимулировать преступления, связанные с логистикой (доставка, как местная, так и транснациональная) запрещенных вещей (оружие, наркотики). И безработица будет стимулировать, кроме мелких краж, преступления, связанные с торговлей людьми", — подытожил эксперт.

Анастасия Ищенко

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