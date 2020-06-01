Карантин продолжает идти на убыль: что можно и чего нельзя с 1 июня

Это масочный режим, соблюдение дистанции и еще ряд норм, препятствующих распространению коронавируса.

Эксперты собрали воедино все послабления карантина, которые начали действовать в период между 22 мая и 1 июня, а также – какие начинают действовать с начала лета.

Что еще теперь можно, и что уже работает

Хотя Кабмин и установил четкие даты пяти этапов выхода из карантина (с 1 июня – начало третьего этапа), но некоторые послабления начали действовать ранее, в период между 22 мая и 1 июня.

В частности, это касается приема посетителей в госучреждениях, работы вещевых рынков, досрочного запуска электропоездов, разрешения посещать кладбища.

"По православным церковным канонам необходимо прибрать могилы до Троицы (в этом году 7 июня), поэтому мы, по просьбам жителей, разрешили это сделать в индивидуальном порядке, – ответили нам в сельсовете пгт Калита на Киевщине. – Люди, прежде всего пожилые, находящиеся в группе риска, резонно не хотят во время карантина ходить на кладбище в один определенный день, из-за чего принято такое решение".

То, что кладбища открыты для посещения, подтвердили и на столичном Южном кладбище. Хотя в этом году официально в Киеве поминальный день – 6 июня, суббота.

Также принимают посетителей госучреждения: структуры Минсоцполитики, Пенсионного фонда и другие. Но дни и время приема пока ограничены, и действует обязательное требование – наличие у посетителей маски. Во избежание очередей, просят решать вопросы по телефону, либо подождать, если есть возможность.

"В первую очередь принимаем тех, у кого неотложные дела, например, выдача родственникам помощи на погребение умерших пенсионеров, или у кого истекает трехмесячный срок для назначения пенсии после достижения пенсионного возраста, остальных просим прийти попозже", – ответили нам в отделении Пенсфонда Днепровского района Киева.

Что остается под запретом

Ослабление карантина по-прежнему не коснулось запретов, принятых в марте. Это необходимость ношения масок в общественных местах (к ним, кстати, относятся парадные в домах, лифты, остановки транспорта, перроны и т. д.), запрет детских игр на площадках и в песочницах, тренировки на спортплощадках, проведение массовых мероприятий и др. (см. инфографику). По разъяснению Минздрава, причина запрета везде одинакова: в этих местах не организована централизованная дезинфекция.

Напомним также о важности требования иметь при себе документ, удостоверяющий личность, лучше всего паспорт. Уже известны случаи наложения полицией штрафа за его отсутствие – это 17 тыс. грн, больше, чем, например, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии (10,2 тыс. грн).

Какие теперь новые правила

Украинцам придется и дальше привыкать к новым правилам посещения открытых заведений. Главное требование для каждого – наличие медицинской маски, а для содержателей любых помещений – наличие в свободном доступе антисептиков и одноразовых салфеток или полотенец.

Маску, естественно, можно снять в местах приема пищи, а также в бассейне. Минздрав разъяснил: в хлорированной воде вирус погибает.

В детских садахзапрещены мягкие игрушки, ковры с длинным ворсом, многоразовые полотенца. Детей будут принимать и передавать родителям на улице, а не в помещении. Все, кроме малышей – в масках. Перед приемом у ребенка измеряют температуру и будут ее мерить каждые 4 часа, дезинфекция рук у детей и общая дезинфекция помещений – каждые 2 часа. Температурный скрининг перед приходом на работу обязателен и для персонала. Игры – в основном на свежем воздухе и неконтактные.

"Укрзализныця" уже сообщила, что назначено 42 пары поездов (обычно курсировало 185 пар), но билеты будут продавать только на половину мест. Например, в купейном вагоне это 18 полок (по две в каждом купе), в плацкарте – 27, в СВ – 9. То есть, уплатив за СВ в 2,5 раза больше, чем за купе, можно путешествовать в одиночку. Зато в купе каждому гарантирована нижняя полка. Но если едет семья из 3-4 человек, они, по желанию, могут ехать в одном купе, а не в двух. В поездах "Интерсити" пассажирам придется сидеть в шахматном порядке.

Железнодорожники предупреждают: без маски в поезд не пустят, провожающих попросят остаться на перроне. Приезжать на вокзал стоит заблаговременно, потому что при посадке в вагон будет температурный скрининг пассажиров. А залы ожидания для транзитных пассажиров пока останутся закрытыми.

В уже работающих кафе и ресторанах теперь много мелких неудобств для клиента:

меню расположено рядом с местом выдачи заказов, в руки клиентам его не дают;

заказы выдают только в одноразовой посуде и закрытой таре – не ресторан, а фастфуд какой-то;

каждые 2 часа помещение обрабатывают моющими и дезинфицирующими средствами, что не способствует приятному аппетиту;

рассчитаться просят бесконтактной картой, но можно и наличными, для этого предусмотрена специальная полочка.

Что будет дальше

Премьер Денис Шмыгаль подтвердил: следующее ослабление карантина намечено на 11 июня, не исключено, что с этой даты, а не с 15 июня, возобновят авиасообщение хотя бы внутри страны. А с 15 июня возможно возобновление полетов в несколько стран, прежде всего это Турция и Греция, власти которых уже заявили о восстановлении авиасообщения с Украиной. С 22 июня возможна полная отмена карантина.

Министр здравоохранения Максим Степанов допускает, что с 10 июня будет полноценное открытие ресторанов и кафе, а не только летних площадок. А на последнем этапе выхода из карантина (после 22 июня) хотят открыть и детские оздоровительные лагеря.

Пока не известно, когда разрешат работу театров, кино, концертных залов, ориентировочно не ранее июля, вместе с отменой запрета на массовые мероприятия.

Выводы

Второй этап ослабления карантина, прежде всего возобновление работы транспорта, показал: всплеска эпидемии не случилось. Наоборот, по данным Национальной академии наук, пик пройден около 10 мая, сейчас идет процесс плато: число заболевших не растет.

Не в последнюю очередь это произошло благодаря сознательности украинцев, соблюдающих противоэпидемические меры. Но увы, не везде: есть до 10 областей, где карантин продолжается. Возможно, потому, что некоторые проживающие там люди легкомысленно отнеслись и, похоже, продолжают относиться, к выполнению рекомендаций врачей. И тем самым задерживают возврат всей страны к нормальной жизни.

Александр Панченко

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