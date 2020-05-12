Как безопасно выйти из карантина?

Их подходы к укрощению вируса характеризовались южнокорейской демократичностью и китайской авторитарностью, но в обоих случаях помогли взять ситуацию под контроль. Теперь на них будут равняться другие страны, примеряя к своим обстоятельствам уже проверенные на практике модели возвращения к повседневной жизни в условиях все еще реальной угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Китай: от собственного оздоровления к запрету въезда иностранцев

Поднебесная начала восстановление жизнедеятельности после драконовских карантинных мер тогда, когда остальной мир только столкнулся с эпидемией.

Сигналом, что страна оправляется от болезни, стало открытие 8 апреля после 11-недельного полного блокирования Уханя — самого пораженного города (около 80% от общего количества инфицированных и умерших в Китае), откуда распространился коронавирус. До тех пор правительство страны постепенно вводило смягчающие меры для других провинций и городов, меньше пострадавших от COVID-19. Местная власть медленно и осторожно снимала ограничения, остерегаясь новых вспышек заболевания. Многие рестораны и кафе работали по сокращенному рабочему дню и обслуживали ограниченное количество клиентов, прежде чем вернулись к обычному графику. В некоторых городах переносили запланированное открытие работы спортзалов, кинотеатров, других общественных заведений из-за предостережения правительства страны о преждевременности таких мер. Кроме того, до середины апреля граждане страны вынуждены были выдерживать 14-дневный карантин после переезда из одной провинции в другую.

Это значительно усложнило темпы восстановления работы предприятий, и без того страдавших из-за задержки с возвращением работников на их рабочие места из сел, городков, других регионов страны. Лишь треть из 300 миллионов внутренних трудовых мигрантов вернулась на рабочие места к концу февраля, когда началось восстановление деятельности заводов и фабрик в промышленных центрах страны. Так что местной власти и владельцам компаний пришлось принимать немедленные меры для возвращения и привлечения рабочей силы. Так, компания Foxconn (главный производитель запчастей к iphone Apple в городе Шэньчжоу) выплачивала одноразовый бонус в сумме 430 долл. США всем неместным работникам, своевременно вернувшимся на рабочее место. К финансовым поощрениям вынуждены были прибегнуть большинство компаний, нанимающих трудовых мигрантов из других регионов, а из-за перебоев или отсутствия к тому времени транспортного и авиационного сообщения некоторые даже отправляли чартерные самолеты или специальный транспорт. К примеру, власть города Юнкан, специализирующегося на производстве металла и метизов, послала 60 автобусов, чтобы доставить часть рабочих из одного из округов провинции Юньнань. Налаживание рабочего процесса осложнилось и тем, что приходилось отрабатывать меры противодействия распространению вируса на каждом рабочем месте отдельно. Хотя большинство предприятий и компаний начали восстанавливать свою работу с конца февраля — начала марта, а учебные заведения (кроме провинции Хубэй) — с середины марта, измерять температуру на входе в любое общественное заведение или вид транспорта обязательно до сих пор, как и использовать маски, и соблюдать социальную дистанцию.



Китай первым столкнулся с проблемой восстановления и нормализации общественной деятельности в условиях угрозы новой вспышки эпидемии. Тогда как страна начала фиксировать уже лишь единичные случаи инфицирования, новые источники заражения пришли из-за рубежа. В конце марта власть Китая, два месяца до того жестко критиковавшая запрет многими государствами въезда для своих граждан, сама прибегла к временным мерам ограничения для иностранцев с китайскими визами или разрешениями на проживание, кроме владельцев дипломатических, служебных и виз категории С, а также к отмене многих авиарейсов международного сообщения.

В конце прошлого месяца Пекин достиг соглашения с Южной Кореей о создании "быстрого коридора" между визитерами обеих стран с целью возобновления деловой активности. Аналогичные переговоры ведутся с правительствами других стран, ведь стабилизация экономического и торгового сотрудничества требует непосредственного человеческого участия, которое не всегда могут заменить контакты через виртуальные средства связи. Страна постепенно начинает отрабатывать возможность восстановления приема иностранцев.

Китаю понадобилось около трех месяцев, чтобы нормализовать жизнь после карантинных ограничений, при этом полноценное восстановление страны невозможно, пока другие страны все еще борются с эпидемией.

Южная Корея: от интенсивного социального дистанцирования к карантину повседневной жизни

С 6 мая правительство Южной Кореи официально объявило о переходе к новому жизненному циклу — карантину повседневной жизни. До этого два месяца страна жила в условиях интенсивного социального дистанцирования, что позволило взять под контроль ситуацию с распространением коронавирусного заболевания COVID-19. При этом правительство предостерегает: война с вирусом не закончилась, так что нужно принять новые правила ежедневного существования под угрозой коронавируса.

Условием ослабления карантинных мер и возвращения к нормальной жизни был уровень новых заболеваний в пределах десяти человек за сутки в течение более двух недель с установлением в 95% случаев источника заражения. Массовое инфицирование прихожан протестантской секты города Тега в середине февраля заставило правительство страны прибегнуть к мерам интенсивного социального дистанцирования. Правда, даже в этих условиях власть не пошла на закрытие или запрет деятельности предприятий, остановку общественного транспорта и жесткое ограничение передвижения людей. Гражданам рекомендовалось соблюдать главные принципы социальной дистанции, по возможности оставаться в помещении и работать дистанционно. Но был введен запрет на деятельность религиозных заведений, развлекательных заведений, мест массового скопления людей и проведение спортивных и культурных мероприятий. Правда, стремительное распространение вируса заставило большинство населения прибегнуть к самоизоляции или максимально ограничить передвижение.

Послабление карантинных мер происходило в несколько этапов. Выборы в парламент 15 апреля, с одной стороны, из-за массового скопления народа несли риск новой вспышки эпидемии, с другой — стали своеобразной попыткой восстановить обычную жизнедеятельность. И хотя после них карантин продлили еще на две недели, опасаясь последствий возможного массового инфицирования, все же разрешили открыться религиозным заведениям, восстановить спортивные соревнования без участия зрителей, а сами корейцы уже более безопасно заполонили парки и местные заведения питания, правда, надевая защитные маски и соблюдая противоэпидемиологические рекомендации.

Завершающей фазой стало открытие музеев, библиотек, образовательных заведений (кстати, детские сады и кружки восстановили работу в апреле) и начало на этой неделе сезона профессиональных бейсбольной и футбольной лиг. Правда, учебные заведения будут восстанавливать работу поэтапно в течение мая (учебный год в Корее начался с 1 марта, и занятия проводились дистанционно). Первыми с 13 мая вернутся к обучению учащиеся выпускных классов старшей школы, а до 1 июня — постепенно ученики средней и младшей школ. При этом образовательные заведения обязаны придерживаться санитарных инструкций, среди которых — регулярная дезинфекция школьных помещений, особая расстановка парт, обязательное использование масок и измерение температуры. В случае вспышки инфекции в одном из учебных заведений учеников снова переведут на онлайн-обучение. Оставаться на дистанционном обучении должны школьники с температурой выше 37,5 °С или признаками заболевания коронавирусом, а также дети, родители которых против возвращения в школьные помещения, и те, кто прибыл из-за рубежа менее двух недель назад.

К обычному режиму также возвращаются военнослужащие срочной службы, которые с 8 мая могут ездить в отпуск и проводить свидания на КПП. С начала эпидемии им запрещено было покидать гарнизоны и встречаться с родственниками и друзьями. Постепенное снятие ограничений началось с 24 апреля, а отсутствие новых случаев инфицирования позволило начать полное снятие карантина.

Корейская модель реагирования на эпидемию успешно балансирует в поиске золотой середины между экономической деятельностью и сдерживанием эпидемической вспышки. Ключевым фактором в ней выступает тесное взаимодействие власти и общества. Первая устанавливает суровые стандарты и инструкции по реагированию, вторая — четко соблюдает и выполняет их. Сейчас правительство страны старается создать новый, посткоронавирусный режим, в условиях которого каждый индивидуум несет ответственность за личное выполнение рекомендаций по карантинным мерам, называющихся "схема карантина повседневного жизни". Обычные руководящие инструкции правительства страны (занимающие 68 страниц текста) подробно описывают, как гражданам нужно вести себя в определенных местах и ситуациях — от рабочих мест и общественного транспорта до отелей, торговых центров и т.п., чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией. При этом бдительность власти и противоэпидемиологических органов не теряет своего значения.

Несмотря на то, что выявленные в последнее время новые случаи инфицирования преимущественно были завезены из-за рубежа, крупнейшая южнокорейская авиакомпания Korea Air объявила о восстановлении с 1 июня 19 международных авиарейсов, после того как в марте нынешнего года должна была отменить около 90% рейсов международных маршрутов из-за закрытия границ между странами. Внутри Кореи авиасообщение не прекращалось, а первое испытание массовым туризмом власть острова Чеджу уже пережила в минувшие выходные, которые совпали с несколькими праздничными днями. Количество визитеров на остров за четыре дня достигло 138 тысяч и заставило местные органы усилить противоэпидемические меры и массово проверять в аэропорту прибывших.

Южнокорейцы, как и китайцы, после снятия карантинных ограничений стараются наверстать длительную паузу возвращением к обычной активности, теряя бдительность. Однако посткоронавирусная жизнь вносит свои коррективы.

Так, мэрия Сеула объявила о полном закрытии баров, развлекательных и других ночных заведений уже 9 мая, сразу после старта общенационального снятия карантинных мер. Причиной стало заражение большого количества людей одним из посетителей ночных клубов (бессимптомно больного). Известно уже о более сорока положительных случаях, тогда как больной за ночь успел посетить пять развлекательных заведений, а круг лиц, которые в то время могли находиться с ним в одном месте, мог составить около двух тысяч человек.

Понимая опасность возникновения новых случаев заболевания, особенно в условиях увеличения межличностных контактов, каждое послабление, разрешенное правительствами как Китая, так и Южной Кореи, делается с ударением, что борьба с коронавирусной инфекцией продолжается. А низкие показатели статистических данных не должны отвлекать внимание от угрозы болезни, которую удалось обуздать, но не победить.

Наталия Бутырская, эксперт по вопросам Восточной Азии

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