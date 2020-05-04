В мае украинцы могут столкнуться с невыплатой зарплат

По данным Госслужбы статистики, в марте средние заработки выросли, а задолженность уменьшилась. Почему так произошло и чего ожидать дальше, разобрались эксперты.

Зарплаты пока растут, но не везде

Как видно из расчетов Госстатистики, в марте средняя по стране зарплата выросла на 599 грн по сравнению с февралем, достигнув 11446 грн. К январю рост еще больше – 719 грн.

Сохранилась значительная разница в размерах зарплат по регионам: в Донецкой области, где заработки самые высокие (исключая Киев), она почти в 1,5 раза больше, чем в Черновицкой, где они самые низкие. Киев опережает Донецкую область по размерам зарплат также почти в 1,5 раза, а Буковину – более чем вдвое. В регионах, не попавших в рейтинг, зарплаты находятся в пределах 8900-10700 грн.

Обращает внимание, что зарплаты в столице росли опережающими темпами по сравнению с областями: за квартал они увеличились более чем на 2000 грн, или на 14%. В то время как в Донецкой области зарплаты увеличились на 5%, в Черновицкой – всего на 1%.

Картина по отраслям другая: появились отрасли, где заработки за март упали по сравнению с февралем. Очевидно, что это сферы, которых карантин, его, напомним, в Украине ввели с 12 марта, коснулся сразу же: ресторанный и гостиничный бизнес (падение на 23,8%), операции с недвижимостью (на 7,9%), транспорт (на 0,7%). Зато имеем скачок зарплат в сфере "Предоставление других видов услуг" – на 28,4% за месяц и "IT и телекоммуникации" – на 24,9%. В большинстве других отраслей зарплаты выросли за март на 3-8%. Госстатистики утверждает, что реальная зарплата в Украине втрое выше минимальной.

Долги стали меньше

Но начисленная, а не выплаченная зарплата – это как пресловутый советский "талон на получение галош" в условиях дефицита, который еще не галоши, ибо их надо получить, предъявив талон в магазине. А вот галош там может и не быть. Пока зарплату в марте работодатели платили чуть лучше, чем в январе и феврале, долги постепенно погашали. В марте задолженность уменьшилась до 2,964 млрд грн, или на 2,3% (на 70 млн грн).

Из общей суммы долга 61,3% приходится на работающие предприятия, 34,4% – на фирмы-банкроты и 4,3% – на временно не работающие. Но если сравнить с прошлым годом, окажется, что структура долгов существенно изменилась: в первом квартале 2019 года на работающие предприятия приходилось чуть больше половины долгов – 52%, на фирмы-банкроты – 30,8% и на временно не работающие – 17,2%. То есть за год последние рассчитались по долгам, сократив их в 4 раза, у банкротов задолженности стало больше, но самое главное – намного хуже стали платить работникам экономически активные структуры. То есть "талон на галоши" есть – зарплата начислена, а вот самих "галош" (выплат), увы, нет.

Эксперты: Проблемы уже появились

Экономисты говорят, что пока статистика не в полной мере отразила новые проблемы, которые уже в марте коснулись многих украинцев.

"Это особенности статистических исследований, учет Госслужбы статистики не охватывает предприятия с численностью менее 10 человек и самозанятых предпринимателей, – напомнил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – А ведь это порядка двух миллионов трудоспособных, или 25% от общего количества официально работающих. Причем большинство их – сфера услуг, причем не только торговля, доставка, ремонты и так далее, но и юристы, нотариусы, риелторы, консалтинг. Пока не было карантина, эти люди зарабатывали, будем считать, среднюю по стране зарплату, плюс-минус, и как-то жили, хотя статистика их и не видела. Теперь многие из них потеряли работу и пока выживают за счет накоплений либо залезают в долги. Но статистика по-прежнему показывает, что в среднем по стране заработки даже выросли. Я называю такие цифры "лукавыми".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уточнил, что в марте средняя зарплата выросла еще и потому, что в этом месяце обычно выплачиваются квартальные премии. Конечно, не везде, но на среднюю зарплату это тоже повлияло.

"Рост зарплат более арифметический, чем реальный, ведь Госстатистики считает среднюю зарплату по утвержденной методике, делит фонд зарплаты по стране на количество штатных работников, – пояснил Александр Охрименко. – За январь и февраль эти цифры были практически одинаковыми. Работающих – около 7,5 млн человек, почти половина от общего количества трудоспособных в стране. За март данные опубликуют позже. Не исключаю, что в связи с временным закрытием многих фирм – в сфере сервиса, торговли и т. д. – у нас и фонд зарплаты за март окажется меньше, и работающих меньше. Но средняя зарплата после деления арифметически уже получилась больше! Что касается резкого роста зарплат в отдельных сферах, то очевидно, что из-за карантина вырос спрос на доставку продуктов и промтоваров домой. Это работа сдельная, поэтому заработки у курьеров по доставке так повысились".

Охрименко также вспомнил о людях, которые работают в Украине нелегально или на минимальную зарплату. Таких работников, по его оценке, около 2 млн человек – это прежде всего рыночная торговля, строительство, ремонты на дому. Сейчас все это не работает, то есть доходов у "нелегалов" нет, но в статистику они не попадают.

Наконец глава Секретариата совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский назвал такие причины роста зарплат в марте.

"Есть временная задержка между введением карантина и реакцией экономики, – пояснил Забловский. – Отдельные сферы экономики, связанные с контактной деятельностью – торговля, общественное питание, отельный бизнес, – уже пострадали. Но надо посмотреть динамику процесса еще хотя бы месяц. Надеюсь, что падение будет, но небольшое. Но проблемы проявились, прежде всего они связаны со снижением поступлений от единого соцвзноса (ЕСВ) с работодателей. Так, в Фонде социального страхования заявили о недополучении в связи с этим 500 млн грн. Эти деньги идут на оплату больничных, декретных, страховых взносов, поэтому возможны задержки с выплатами".

Прогнозы: Многие за апрель получат меньше или ничего

В своих прогнозах эксперты единодушны – в апреле и, возможно, в мае надо ожидать снижения уровня зарплат из-за того, что часть отраслей из-за карантина фактически не работала.

"За апрель картина будет совсем другая, зарплаты по многим сферам существенно просядут, ожидаю, что в среднем они не опустятся ниже 10 тысяч гривен, но по отдельным отраслям может быть намного больше. Чтобы понять, какое уже произошло падение заработков, надо дождаться статистических данных за апрель, прежде всего по сервису, транспорту, общественному питанию. Вырастет и задолженность по зарплате, это коснется работающих предприятий. Промышленность за 1-й квартал показала падение на 7,7%, торговля сократилась почти вдвое. А нет продаж – не из чего платить зарплату, деньги работникам начислят, но выплатят с задержкой", – анализирует Олег Пендзин.

Александр Охрименко также прогнозирует, что в апреле зарплаты будут намного меньше, чем в марте.

"Средние зарплаты снизятся не менее чем на 10% (свыше 1000 грн) за счет перечисленных ранее факторов – отсутствие премий и спад в отдельных сферах экономики. Также ожидаю роста долгов по зарплатам. Надежда на то, что выход страны из карантина, намеченный на вторую декаду мая, окажется успешным и экономика начнет восстанавливаться", – добавил Охрименко.

А вот Андрей Забловский надеется, что зарплаты упадут незначительно и прежде всего в госструктурах, а не в частном секторе.

"Долги по зарплатам у активно работающих предприятий будут расти, это очевидно, но надеюсь, что немного, – говорит Забловский. – Многие частные фирмы отправили сотрудников в очередные отпуска, ввели укороченный рабочий день. То есть сейчас они минимизируют потери, а в будущем, после постепенной отмены карантина, смогут выйти на прежний уровень. Зарплаты за апрель и май просядут ниже 11 тысяч гривен, апрельские – из-за "карантинного шока", майские – еще и из-за большого количества праздников и выходных (будет всего 19 рабочих дней при обычных 21-м). Долги по зарплатам увеличатся прежде всего в госсекторе из-за закрытия государственных шахт и недопоступлений в бюджет в связи с карантинным послаблениями в виде снижения объемов ЕСВ, о которых мы говорили".

Андрей Забловский также верит в то, что расчеты специалистов Национальной академии наук Украины о том, что пик новых случаев коронавируса придется на 2-5 мая, а пик смертей – на 3-10 мая, подтвердятся. И постепенное ослабление карантинных мер с 11 мая не приведет к новому распространению эпидемии. А значит, падение экономики удастся остановить.

Выводы

Эксперты прогнозируют, что многие украинские семьи столкнутся в мае с материальными проблемами, связанными со снижением заработков и задержкой с их выплатой. Но надеются, что запланированный Кабмином план постепенного вывода страны из карантина окажется успешным, новой вспышки эпидемии коронавируса не будет, и экономика начнет восстанавливаться.

Александр Панченко

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