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Движение на ощупь: как Украина переживет новый экономический кризис

24.04.2020 / 09:26
Движение на ощупь: как Украина переживет новый экономический кризис
Многие страны уже начали подготовку к поэтапному смягчению карантина с конца апреля – начала мая.

И если ограничения для сдерживания коронавируса действовали около двух месяцев, то для восстановления экономик потребуется гораздо больше времени.

Удар этого кризиса по Украине будет сильнее, чем по ее соседям. Да и наверстывать упущенное украинскому правительству придется дольше. И пока это даже не худший сценарий развития событий, о котором говорят экономисты.

Ужесточение карантина еще больше усугубит и без того непростую ситуацию с безработицей, простоем бизнеса и растущим дефицитом госбюджета. Подробнее о рисках для экономики, а также о том, что будет с курсом гривны и ценами – в материале.

Пандемия коронавируса посадила мировую экономику под домашний арест. Из-за карантина нарушились торговые связи, прервались миллионы цепочек поставок товаров и услуг, странам стало сложнее брать в долг, в том числе и для борьбы с COVID-19 и его последствиями.

Низкий спрос и перепроизводство – основа начавшегося экономического кризиса. Это ярко проявилось с ценами на американскую нефть марки WTI, которые на этой неделе впервые в истории стали отрицательными.

Мировая экономика в 2020 году упадет на 3%, а объемы производства по всему миру обвалятся до такого низкого уровня, которого не было со времен Великой депрессии в 30-х годах, уверены аналитики Международного валютного фонда.

И даже этот далеко не самый радужный сценарий будет возможен при условии, что вспышку коронавируса возьмут под контроль во втором полугодии. Но уверенности, что это удастся сделать, ни у кого нет.

И если заражение не пойдет на спад, падение экономики может быть вдвое большим, считают в МВФ. А если болезнь не отступит и в следующем году, мировая экономика обвалится еще на 8%.

Свободное падение

Из-за неопределенности с карантином и пандемией экономические прогнозы для Украины очень разнятся. В МВФ считают, что украинская экономика в этом году упадет на 7,7%. Это самый негативный прогноз по сравнению с соседними странами: в России МВФ ожидает спад 5,5%, в Польше – 4,6%, в Румынии – 4,9%. К тому же темпы восстановления у них будут более быстрыми, чем у нас, прогнозируют аналитики Фонда.

Эксперты и аналитики, опрошенные Министерством экономического развития и торговли, считают, что экономика по итогу 2020 года упадет на 4,2%. Но эту оценку экономисты делали еще до публикации свежего прогноза МВФ и продления карантина в Украине.

В Кабмине ожидают спад экономики на 4,8%. НБУ в своем обновленном прогнозе ориентируется на 5% снижения ВВП. Как пояснил глава Нацбанка Яков Смолий, влияние пандемии будет сильным, но краткосрочным.

"Карантинные меры уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. По нашим оценкам, влияние этих факторов на экономику ощутимее всего скажется на протяжении второго квартала этого года", – пояснил в четверг Смолий.

Уже после постепенной отмены карантина экономика начнет восстанавливаться во втором полугодии, добавил глава Нацбанка.

Движение на ощупь: как Украина переживет новый экономический кризис

С учетом двухмесячных ограничений и постепенного восстановления после них ВВП Украины может упасть на 6-8% в 2020 году, сказал РБК-Украина глава департамента группы ICU по корпоративному анализу Александр Мартыненко.

Причем, по его словам, есть большой риск ухудшения этого прогноза из-за неопределенности со сроками карантина, реакции экономики на него, темпов восстановления, а также возможной второй волны распространения вируса.

На чем основан такой прогноз? Ключевой риск – снижение потребления. На эту же проблему указывают и в Национальном банке. Именно потребление домохозяйств – главный двигатель роста ВВП в последние годы, в 2019 году оно составило 74% ВВП Украины, подсчитал эксперт ICU.

"Из-за пандемии и карантина потребление может сократиться на 30-40% во втором квартале 2020 года и медленно восстанавливаться, что в итоге за год составит снижение на 10-15%. Поэтому потребление может дать 11-13 п.п. к общему снижению ВВП 2020 года. Другой ключевой компонент ВВП – инвестиции, может сократиться еще больше – на 30-35%, что приведет к еще 4-5 п.п. падения ВВП", – разъяснил Александр Мартыненко.

В инвесткомпании Concorde Capital после введения карантина также пересмотрели свой макропрогноз, выйдя по нынешним меркам на достаточно оптимистические цифры: 4,5% падение ВВП и 7,4% инфляции.

"Наш прогноз основан на предположении, что усиленные карантинные меры продлятся не более двух месяцев. Если же правительство продлит карантин на более длительный срок, спад окажется более глубоким", – пояснила изданию аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Где искать помощи: в ожидании МВФ

Обновленные макропрогнозы базируются на том, что МВФ будет кредитовать Украину. В правительстве ожидают, что после принятия банковского закона (так называемый "антиколомойский" проект) удастся максимально быстро выйти на Совет директоров МВФ и до конца мая получить первый транш. После чего разблокируется кредитование и от других доноров, в частности Всемирного банка.

"Финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет поддерживать международные резервы Украины на уровне 27-29 млрд долларов в течение этого и последующих лет", – говорят в НБУ.

По оценке Александра Мартыненко, в 2020 году правительство должно получить финансовую помощь от международных доноров в размере 7 млрд долларов, из которых 4-5 млрд долларов на борьбу с последствиями пандемии.

Соглашение с МВФ имеет решающее значение для выплаты долгов и покрытия дефицита бюджета, подтверждает Александр Мартыненко.

"Без доступа к финансовым рынкам из-за пандемии и глобальной рецессии и без сотрудничества с МВФ Украина не сможет обслуживать свой долг в 2020 году, не избежав серьезных экономических проблем. Прежде всего, это возможная потеря 3-4 млрд долларов золотовалютных резервов и девальвация гривны", – считает он.

К чему готовиться: курс гривны и цены

Цены будут расти, но не так стремительно, как в предыдущие кризисы. Сильно разогнать инфляцию не даст падение потребительского спроса, который, по словам Якова Смолия, "будет оставаться подавленным" еще долго после завершения карантина. Инфляцию, как считают в Нацбанке, также будет сдерживать снижение мировых цен на энергоносители, которое и дальше будет сказываться на стоимости топлива в Украине.

Трудовые мигранты, вернувшиеся домой из-за коронавируса, усилят конкуренцию за свободные вакансии в Украине. А значит – сократятся и суммы денежных переводов от украинцев, работающих за границей. Эти средства также являются важным источником для потребления. В прошлом году, по оценкам НБУ, "заробитчане" перечислили в страну около 12 млрд долларов, тем самым дополнительно поддержав предложение валюты и не дав "просесть" курсу гривны.

Частично недобор по денежным переводам будет компенсирован валютой, которую украинские туристы не потратят этим летом на иностранных курортах, поскольку попросту не смогут туда поехать. Об этом в интервью РБК-Украина говорил премьер-министр Денис Шмагаль, на это же указывают и в Нацбанке.

Еще одна угроза, о которой говорят аналитики – спад экономики у основных торговых партнеров Украины. "Основным внешним риском прогноза является продолжительный экономический спад, вторая волна кризиса, неоправданность прогнозов, что ведущие экономики начнут быстро восстанавливаться во втором полугодии", – отметила Евгения Ахтырко из Concorde Capital.

Есть риск, что внешние рынки на фоне снижения потребления станут менее прибыльными для украинских экспортеров. Из консенсус-прогноза Минэкономики следует, что в 2020 году будут падать цены на железную руду (примерно на 20%), металлы (в районе 10%), а также кукурузу и пшеницу (около 5%).

Не стоит также исключать более низкий по сравнению с прошлым годом урожай зерновых, что в случае снижения цен приведет к сокращению валютной выручки. Это будет иметь влияние на обменный курс гривны.

Но, с другой стороны, потребность в инвалюте для импортеров также снизится. Ведь спрос домохозяйств на импортные потребительские товары упадет, а вместе с падением цен на нефть и природный газ импорт в Украину снизится на 30-35%, полагает Александр Мартыненко.

По мнению Евгении Ахтырко, темпы падения импорта будут более значительными, чем экспорта, и этот факт будет благоприятно влиять на баланс спроса и предложения на валютном рынке. Среднегодовой курс в Concorde Capital ожидают на уровне 27 гривен/доллар.

Без новых негативных шоков, связанных с эпидемией, и при подписании соглашения с МВФ обменный курс может укрепиться до 26-27 гривен/доллар уже во втором квартале, прогнозирует Мартыненко из ICU.

Нельзя не тратить

Карантин сдерживает экономическую активность. Его продление – самая большая угроза для восстановления экономики. Сценарий в большинстве стран примерно один и тот же: полностью или частично ограничено движение общественного транспорта, остановлено пассажирское авиасообщение, люди не путешествуют, закрыты кафе и рестораны, не работают развлекательные центры, салоны красоты и другие заведения.

Будучи в простое, эти бизнесы не заказывают у подрядчиков товары и услуги, сокращают персонал, меньше платят налогов. И все это в конечном счете замедляет экономику, увеличивает безработицу, а значит – снижает покупательную способность населения и спрос в рознице.

И потому многое будет зависеть от того, как правительство сможет поддержать покупательную способность населения и не допустить скачка безработицы. Из того, что уже сделано: разовые доплаты пенсионерам и индексация пенсий с мая. Кроме того, власти упростили порядок получения пособия по безработице.

Вдобавок глава Кабмина говорит о планах создать сотни тысяч рабочих мест в строительстве дорог и облагораживании территорий, где будут платить 6-8 тысяч гривен. Другой вопрос, хватит ли этого, чтобы в стране не обвалилась розничная торговля.

В Кабмине также обещают дешевые кредиты, льготные ставки и частичную их компенсацию. На следующей неделе Денис Шмыгаль планирует презентовать детали новой программы. По задумке чиновников кредитование должно поддержать малый и средний бизнес, сохранив рабочие места и тем самым не оставив людей без денег.

Другой вопрос, рискнут ли предприниматели брать эти займы и станут ли банки с ними работать. Ведь очень часто заемщики из категории малого и среднего бизнеса не могут подтвердить свои финансовые показатели, поскольку в силу разных причин работают в "теневой" экономике, скрывая свои реальные обороты, не оформляя сотрудников и оптимизируя налоги через упрощенную систему.

"Все будет зависеть от критериев выдачи кредитов. Какой бы сложной ни была ситуация, главный критерий выдачи кредита – это способность бизнеса его эффективно использовать и погасить. Не исключено, что этот инструмент может породить и новые коррупционные схемы, что в совокупности с низким уровнем погашения займов может дорого обойтись обществу", – рассуждает Евгения Ахтырко.

Как бы там ни было, шаг навстречу правительству сделал Нацбанк. В четверг регулятор принял решение снизить учетную ставку сразу на 2 п.п – до 8%, дав банкам более дешевый ресурс для кредитования. НБУ также анонсировал упрощение условий по срокам и залогам для рефинансирования банков.

Как финучреждения этим ресурсом воспользуются – вопрос открытый. Эти средства могут пойти не только и не столько для кредитования граждан и бизнеса, сколько для покупки банками ОВГЗ, чему, впрочем, в правительстве будут только рады. Тем более что самих лишь траншей от МВФ Кабмину не хватит, чтобы профинансировать дефицит бюджета и обеспечить в том числе социальные расходы казны.

Ростислав Шаправский

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коронавирус, безработица, карантин, экономический кризис, МВФ
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