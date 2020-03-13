Выжить самому и защитить бизнес: как в Италии борются с короновирусом

В Украине на сегодняшний день официально зарегистрировано три случая инфицирования COVID-19. Но, очевидно, с учетом потока "заробитчан" из Италии дело не в отсутствии заболевших, а в недоработке по их выявлению. В любой момент кривая эпидемии может продемонстрировать стремительный скачок. Украину ожидают те же проблемы, что и любую другую страну Европы.

В Италии много смертей. Уходят в основном пожилые люди. Однако Украине, одной из первых в Европе принявшей превентивные меры на самом раннем этапе эпидемии (карантин в учебных заведениях, ограничение массовых мероприятий и пр.), можно надеяться на другой исход. Уже хотя бы потому, что наши пенсионеры, дерзнувшие дожить до 75+ , не ведут активного образа жизни, не ходят в рестораны на чашечку кофе и не имеют привычки целоваться при встрече.

Тем не менее тест на состоятельность предстоит пройти не только нашей системе здравоохранения, но и экономике страны, где, помимо правительства, каждому конкретному человеку придется бороться за то, чтобы банально удержаться на плаву, сохранить свой бизнес и рабочее место.

Опыт Италии здесь можно считать бесценным. У нас еще есть немного времени для того, чтобы его проанализировать, вбить собственные крючья в правильных местах и потом цепляться за них.

По мнению многих финансовых экспертов, итальянская экономика уже стоит на коленях. Как пишет Financial Times, введенные в масштабах всей страны ограничения приведут к тому, что третья по величине экономика еврозоны войдет в рецессию. Последствия могут оказаться катастрофическими для многих небольших компаний в сфере услуг и особенно для туризма, на долю которого в Италии приходится 6% ВВП. По данным Capital Economics, в этой сфере заняты около 1,7 миллиона человек.

Министр экономики Италии Роберто Гуальтьери уже не берется делать какие-либо долгосрочные прогнозы. Он подтверждает серьезное сокращение в годовом приросте ВВП в этом году. Правительство Италии уже выделило 25 миллиардов евро на преодоление последствий эпидемии коронавируса. Это предложение было единогласно одобрено депутатским корпусом при 332 голосах "за". "Эти средства будут израсходованы не сразу, но, безусловно, они будут направлены на то, чтобы справиться со всеми трудностями этой чрезвычайной ситуации", — заявил премьер Италии Джузеппе Конте.

Правительство Италии пошло на новые еще более суровые ограничения для бизнеса в попытке побороть COVID-19. С сегодняшнего дня подавляющее количество магазинов по всей стране, все рестораны, кафе, салоны красоты, тренажерные залы и кинотеатры — закрыты. Пока на две недели. Открыты только аптеки, супермаркеты, оптики, банки, фирмы, предоставляющие страховые услуги, химчистки, зоомагазины, магазины специализированной медтехники, магазины, торгующие предметами гигиены и моющими средствами. Также сохранена деятельность сельскохозяйственного, зоотехнического и агропродовольственного секторов, включая цепочки поставки товаров и услуг. Могут продолжать работу магазины, торгующие товарами для дома.

Все продавцы в супермаркетах — в масках и перчатках. Как, впрочем, и 80% покупателей. У многих магазинов можно увидеть очередь на улице, так как пускают ограниченное число людей. Заходить можно только тогда, когда кто-то выйдет. В некоторых минимаркетах, когда стоишь на кассе, на полу можно увидеть разметку, регулирующую дистанцию между покупателями. Из аптек исчез витамин C и почти везде на входе висит объявление: "Маски распроданы!".

Весь бизнес уходит в онлайн. И рестораны со звездами Michelin, и обычные пиццерии предлагают доставку. Владельцы магазинов одежды срочно обновляют свои интернет-сайты и просят клиентов заказывать все, что им понравится. Службы доставки еды заверяют, что обеспечат "бесконтактный" сервис. То есть блюда будут приготовлены и упакованы персоналом в масках и перчатках, а курьер (он, конечно же, тоже будет в маске и перчатках) оставит ваш заказ под дверью.

Ресторанам и барам еще вчера было разрешено обслуживать клиентов с шести утра до шести вечера, при условии расположения столиков на расстоянии в один метр. Но они закрывались один за другим. Объединение рестораторов города Фано (а это 60 ресторанов) сразу после объявления о том, что вся Италия — в статусе "красной зоны", провели экстренную встречу и решили, что закрывают все 60 своих ресторанов до 3 апреля.

"Здоровье прежде всего, — говорит владелица остерии Il Chiostro Кристина Сабатинелли. — Мы потерям из-за этого решения много денег, но так мы заставим людей остаться дома. Если не остановим эпидемию вместе, потери будут увеличиваться с каждым днем. Это настоящая катастрофа, но сейчас мы все в одной лодке". Владелица ресторана (у нее, как и у большинства рестораторов, — семейный бизнес) говорит, что за период карантина до 3 апреля потеряет в среднем 25 тысяч евро. Ассоциация рестораторов направила официальное письмо правительству с просьбой "оказать конкретную помощь нашим сотрудникам и их семьям, и мы ждем ответов". Ждут ответов по пересчету налогов. Также владельцы небольших семейных ресторанов просят от государства возмещения затрат на воду, газ и электричество.

Украинка Марина Омаркулова живет в Парме. За вчерашний день в этом городе зарегистрировали 53 новых случая заражения коронавирусом, а в регионе Эмилия-Романья — 1739 инфицированных. Марина — парикмахер-стилист. Сегодня она узнала, что ее салон на время эпидемии закрывают. Она и ее коллеги работали в масках и перчатках, но клиентов последнюю неделю все равно не было.

"Люди боятся, люди не выходят из дома. Ну, в принципе это нормально. Во всех СМИ сейчас говорят, что не стоит выходить на улицу, нужно переждать. Пока что я буду сидеть дома. Есть чем заняться, например, готовить. Встану на биржу труда, по закону я имею право. Слава Богу, что в Италии есть такая возможность, и ты защищен на какой-то период времени", — рассказывает Марина.

Владелец нескольких катеров в Венеции (регион Венето — 1023 инфицированных) Алвизе Прокопио говорит, что сейчас практически нет заработка. Раньше как раз с середины марта, после зимнего периода, начинался наплыв туристов. Но после подписанного правительством декрета об ограничении перемещения по Италии катера и гондолы — на причале, площадь Сан-Марко совершенно пустая. Сеньор Прокопио только разводит руками: "Лично я не боюсь умереть от COVID-19, но меня действительно бросает в жар, когда я думаю об экономических последствиях того, что сейчас творится в моей стране".

Итальянские звезды пытаются поддержать свою страну как могут. Одни записывают "вирусные" ролики с хэштегом #я остаюсь дома, другие делятся идеями, чем можно заняться. Например, известный шоумен Росарио Фиорелли предлагает играть в "Монополию", телеведущая Антонелла Клеричи приводит в порядок свой сад, а ее коллега Алессия Маркуцци готовит пасту с цукини. Буквально все медийные персоны говорят о том, как на самом деле важно в этот период ограничить свои контакты.

Итальянский модельер Джорджио Армани пожертвовал 1,25 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом. Эти деньги предназначены для трех больниц в Милане и Риме, также часть суммы пойдет на нужды департамента гражданской обороны. Большинство сотрудников компании Armani продолжают свою работу в режиме Smart Working, то есть из дома. Другая компания Malloni пожертвовала Римской больнице Ospedale Fatenenefratelli средства, вырученные от продажи лимитированной серии обуви, выпущенной к 20-летию бренда. Бренд поменьше, продающий одежду и аксессуары Manila Grace, тоже решил поддержать борьбу с коронавирусом, жертвуя по 5 евро от каждого чека в его магазинах миланской больнице Луиджи Сакко. Болонский бренд одежды Elisabetta Franchi организует кампанию #sevuoipuoi в поддержку больниц, которые сталкиваются или столкнутся с трудностями в случае чрезвычайной ситуации с COVID-19. Сбор средств начался с пожертвования от самой Элизабетт, основательницы компании.

Мир моды вносит свой вклад, чтобы остановить эпидемию "китайского" вируса. Еще перед экстренным заявлением премьер-министра страны многие итальянские бренды объявили о прекращении коммерческой деятельности. Список тех, кто вешал замки на двери своего бутика, увеличивался с каждым часом. Еще неделю назад в центре Милана закрылись магазины Gucci, Louis Vuitton, Fendi.

Группа Giorgio Armani также временно закрыла свои бутики, рестораны и даже отель в Милане. Как пояснили в компании, это решение было принято "в соответствии с превентивными мерами, принятыми в целях недопущения какого-либо риска для здоровья сотрудников и клиентов".

Генеральный директор KIKO (make-up) Кристина Скоккиа сказала: "Мы уверены, что скоро распахнем двери для своих клиентов и станем еще сильнее. Но чтобы сделать это в будущем, сейчас мы должны остановиться. Мы благодарим весь медперсонал, который в эти непростые дни находится на передовой".

А вдруг после эпидемии коронавируса никто не захочет покупать спагетти, пармезан и прошюто, произведенные в Италии? Чтобы предотвратить такие вопросы, в Италии создали ассоциацию Mangia Italiano, что в переводе означает "ешь итальянское". Цель — бороться с дезинформацией и спасти репутацию продукции Made in Italy. Учредители ассоциации запускают информационную кампанию, в ходе которой, например, хотят подробно рассказать и показать, как работают 60 тысяч bio-ферм. Напомнить, что Италия — один из лидеров в органическом сельском хозяйстве.

…Правительство Джузеппе Конте дает смелое обещание, что "никто не потеряет свою работу из-за коронавируса". Премьер заявляет о социальном обеспечении даже для компаний с одним работником. "Все компании, которые в настоящее время закрыты по понятным причинам, от мелких мастеров, которые работают на себя, все, даже с одним наемным сотрудником, будут защищены", — говорит премьер.

Школы закрыты до 3 апреля. Однако если родители вынуждены продолжать работать, и им не с кем оставить детей, можно будет получить специальный "ваучер" на расходы бэбиситтер в размере 600 евро. Также всем итальянским семьям разрешено брать специальный отпуск по уходу за ребенком.

Для малого и среднего бизнеса правительство предусмотрело материальную помощь.

В числе правительственных мер, поддерживающих финансовое состояние потерявших работу итальянцев, — рассрочка по кредитным обязательствам на 18 месяцев. В случае если в собственности первый дом или квартира.

Итальянцы спокойно и с пониманием принимают правила декрета правительства, осознавая, что других вариантов побороть COVID-19 просто нет. Люди учатся держать дистанцию в один метр, хотя для них это непривычно и дискомфортно. Они продолжают улыбаться, даже когда улыбку не видно под маской. Итальянцы ощущают, что должны сейчас показать не только Европе, но и всему миру пример, как пережить эпидемию.

Кристина Суворина

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