Пугающая тенденция: в Украине стали чаще убивать по заказу и продавать вирусы

Такую статистику опубликовал Офис генерального прокурора в своем отчете об уровне преступности в стране за 2019 год. Также, по данным прокуроров, выросло число выявленных наркопреступлений, мошенничеств с недвижимостью и фактов продажи компьютерных вирусов.

Как оказалось, в разы больше в Украине фиксируется ложных сообщений о заминировании. Что касается последних, то их количество выросло более чем на тысячу. Например, если в 2018 таковых было зарегистрировано 693, то в прошлом – 1715. Резко выросло и число зарегистрированных изнасилований. За 2019 год силовики приняли 355 таких заявлений, а в 2018-м – 203.

По данным Офиса генпрокурора, чаще украинцы во время конфликтов стали угрожать убийством. Если в 2018-м таких случаев было чуть более 1 тыс., то в прошлом году – 1248. Также украинцы стали немного чаще жаловаться правоохранителям на медиков. За 2019 год граждане 669 раз обратились к силовикам с жалобами на ненадлежащую работу врачей. Для сравнения – в 2018 году было зарегистрировано 655 подобных заявлений.

В целом, по данным Офиса генпрокурора, ситуация в стране немного улучшилась. Если в 2018 году всего в стране было зарегистрировано более 487 тыс. преступлений, то в 2019-м – на 43 тыс. меньше. В своем отчете стражи порядка сообщают, что меньше стало краж, в том числе магазинных и квартирных, грабежей, мошенничеств, разбоев и автоугонов.

Впрочем, по словам экспертов, уровень преступности в стране на самом деле мало отличается от последних лет.

"Например, что касается такого преступления, как угроза убийством. Угроз не стало больше, но выросло число зарегистрированных заявлений, – говорит правозащитник, директор Харьковского института социологических исследований Денис Кобзин. – Если же говорить о снижении числа краж и мошенничеств, то это под вопросом. У нас проводилось исследование, которое показало, что 30-32% пострадавших от мошенничества, краж, хулиганства и грабежей вообще не обращаются в полицию. Почему? Эти люди пообщались с такими же, как и они, и пришли к выводу, что помощи можно и не дождаться".

По словам Кобзина, взяток в стране не стало меньше.

"То, что указано в статистике – это просто вопрос регистрации. Пока что никаких громких дел, связанных со взятками, нет", – говорит Кобзин.

В свою очередь опрошенные нами полицейские парируют, что, например, снижения автоугонов и краж добились благодаря тому, что систематически зачищают ряды "гастролеров".

"Как правило, обворовывать квартиры и угонять машины в Украину приезжают из ближайшего зарубежья. У нас уже отлажен механизм по их выявлению, поимке и выдворению из Украины. Все это уже дает свои плоды", – рассказали нам полицейские.

Игорь Серов

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