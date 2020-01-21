Войти | Зарегистрироваться
10:01

вторник,
21 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Публикации Страна Общество

Пугающая тенденция: в Украине стали чаще убивать по заказу и продавать вирусы

21.01.2020 / 09:26
Пугающая тенденция: в Украине стали чаще убивать по заказу и продавать вирусы
В Украине увеличилось число заказных убийств и убийств матерями своих новорожденных детей. Кроме того, правоохранители заявили о росте изнасилований.

Такую статистику опубликовал Офис генерального прокурора в своем отчете об уровне преступности в стране за 2019 год. Также, по данным прокуроров, выросло число выявленных наркопреступлений, мошенничеств с недвижимостью и фактов продажи компьютерных вирусов.

Как оказалось, в разы больше в Украине фиксируется ложных сообщений о заминировании. Что касается последних, то их количество выросло более чем на тысячу. Например, если в 2018 таковых было зарегистрировано 693, то в прошлом – 1715. Резко выросло и число зарегистрированных изнасилований. За 2019 год силовики приняли 355 таких заявлений, а в 2018-м – 203.

По данным Офиса генпрокурора, чаще украинцы во время конфликтов стали угрожать убийством. Если в 2018-м таких случаев было чуть более 1 тыс., то в прошлом году – 1248. Также украинцы стали немного чаще жаловаться правоохранителям на медиков. За 2019 год граждане 669 раз обратились к силовикам с жалобами на ненадлежащую работу врачей. Для сравнения – в 2018 году было зарегистрировано 655 подобных заявлений.

В целом, по данным Офиса генпрокурора, ситуация в стране немного улучшилась. Если в 2018 году всего в стране было зарегистрировано более 487 тыс. преступлений, то в 2019-м – на 43 тыс. меньше. В своем отчете стражи порядка сообщают, что меньше стало краж, в том числе магазинных и квартирных, грабежей, мошенничеств, разбоев и автоугонов.

Впрочем, по словам экспертов, уровень преступности в стране на самом деле мало отличается от последних лет.

"Например, что касается такого преступления, как угроза убийством. Угроз не стало больше, но выросло число зарегистрированных заявлений, – говорит правозащитник, директор Харьковского института социологических исследований Денис Кобзин. – Если же говорить о снижении числа краж и мошенничеств, то это под вопросом. У нас проводилось исследование, которое показало, что 30-32% пострадавших от мошенничества, краж, хулиганства и грабежей вообще не обращаются в полицию. Почему? Эти люди пообщались с такими же, как и они, и пришли к выводу, что помощи можно и не дождаться".

По словам Кобзина, взяток в стране не стало меньше.

"То, что указано в статистике – это просто вопрос регистрации. Пока что никаких громких дел, связанных со взятками, нет", – говорит Кобзин.

В свою очередь опрошенные нами полицейские парируют, что, например, снижения автоугонов и краж добились благодаря тому, что систематически зачищают ряды "гастролеров".

"Как правило, обворовывать квартиры и угонять машины в Украину приезжают из ближайшего зарубежья. У нас уже отлажен механизм по их выявлению, поимке и выдворению из Украины. Все это уже дает свои плоды", – рассказали нам полицейские.

Игорь Серов

Источник

минирование, полиция, убийства, вирус, преступления
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 января
20 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.