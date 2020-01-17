Украинцам разрешат азартные игры, но не всем и не везде: в чем суть нового закона

Напомним, месяц тому назад, 19 декабря, законопроект не набрал нужного количества голосов. Тогда за проголосовали только 213 депутатов, и документ был отправлен на доработку. За доработанный законопроект проголосовали уже 260 народных депутатов. Хотя по сравнению с первоначальным вариантом текст изменился ненамного.

По сравнению с первоначальной редакцией эксперты обнаружили, по сути, только два важных изменения.

Прежде всего, теперь определено, что к азартным играм не должны допускаться игроки моложе 21 года. В первом варианте разрешалось играть с 18 лет. Также молодым людям до 21 года запрещено выступать в качестве фотомоделей в рекламе, связанной с азартными играми. Ну, и самый странный, на наш взгляд, запрет касается рекламы азартных игр "во время проведения театрально-концертных, спортивных и других мероприятий для лиц возрастом до 21 года". Когда запрет касался "лиц в возрасте до 18 лет", было понятно, что речь идет о детских мероприятиях. Но как "отделить" концерты для людей моложе и старше 21 года? Поэтому, возможно, было бы логичнее запретить рекламу азартных игр на всех мероприятиях перечисленных категорий. Ну, разве что за исключением мероприятий сугубо для пенсионеров.

Еще одно изменение касается мест расположения букмекерских пунктов. В доработанном тексте изъято вызвавшее возмущение многих разрешение располагать букмекерские пункты не только в гостиницах, но и в нежилых зданиях, фактически в любых торгово-развлекательных центрах, крупных магазинах и офисных зданиях. Теперь территорией специальной игровой зоны для размещения букмекерских пунктов остались исключительно гостиницы категории от 3 звезд и выше.

Интересно, что и в доработанном виде законопроект далеко не полностью устраивает участников рынка и других экспертов, так или иначе сталкивающихся с азартными играми.

"Законопроект, принятый 16 января, практически не отличается от того, который Рада не поддержала 19 декабря. Текст на 99,9% идентичный. Единственные изменения – это то, что повысили возраст игроков, что, безусловно, является позитивным моментом, и изменили требования к размещению букмекерских пунктов. Что касается текста законопроекта – в нем, на наш взгляд, есть как плюсы, так и минусы. Мы позитивно оцениваем сам факт, что есть политическая воля и есть единство в правящей партии по поводу того, что игровой бизнес необходимо легализировать. Но для того, чтобы законопроект стал жизнеспособным, Раде предстоит очень серьезно поработать в ближайшие две недели, которые предусмотрены для внесения правок. Потому что, по нашему мнению, если законопроект будет принят в нынешнем виде, то вероятность детенизации рынка и поступления иностранных инвестиций будет достаточно невысокой", – говорит Ирина Сергиенко, президент Украинской ассоциации игровой индустрии (УАИИ).

В ближайшее время эксперты УАИИ намерены подготовить свои предложения ко второму чтению и подать их в профильный парламентский комитет.

"Мы считаем, что однозначно законопроект требует изменений в плане цифр, потому что те цифры, которые заложены, нереалистичны. Я имею в виду в том числе стоимость лицензий. Есть необходимость доработать законопроект в части единой государственной системы онлайн-мониторинга и в части социально ответственной игры. Некоторые вещи просто не предусмотрены, и их надо учесть", – объясняет Ирина Сергиенко.

Есть претензии к законопроекту и у медиков. Одна из провозглашенных целей легализации и ограничения азартных игр – снижение остроты проблемы игромании (лудомании) в Украине. Хотя статистика зависимых от игры у нас не ведется, многие эксперты говорят, что на сегодняшний день это одна из самых болезненных и распространенных социальных проблем.

Психотерапевт Игорь Гринчак считает, что такой закон после вступления в силу не сможет уменьшить распространение лудомании в Украине.

"Конечно, нет! Законопроект предлагает разрешить азартные игры не только в 5-звездочных отелях, но и в 4-, и в 3-звездочных. А это уже хостелы. Там никакого фейсконтроля не может быть! Кстати, что касается фейсконтроля – ко мне приходят ребята, и у них достаточно респектабельный вид. Игроманы – это не какие-то бомжи, это обычные молодые люди, вполне адекватные, часто с высшим образованием. Многие работают в хороших компаниях", – говорит он.

Отметим, что, судя по тексту законопроекта, фейсконтроль, или верификация игрока, должен заключаться только в проверке его возраста.

Между тем Игорь Гринчак считает, что разрешать в любом виде азартные игры в таких странах, как Украина, нельзя. И сравнивать ситуацию с развитыми государствами в корне неправильно.

"Почему у нас молодые люди начинают играть? Потому что хотят быстро разбогатеть в этой бедной стране. Просто так, не прикладывая никаких усилий. И в этом большая разница между нами и Западом. Там с помощью системы ограничений сложилась традиция, что люди идут или едут играть за эмоциями. Они хотят получить разрядку, хотят развлечься. Они проигрывают деньги и тем самым просто платят за удовольствие. А в нищей стране, с нищими людьми получается деформация мышления. Наш народ почему-то начинает думать, что он обязательно выиграет и разбогатеет. Хотя предназначение игрового бизнеса совсем другое – это развлечение", – говорит Игорь Гринчак.

По словам психотерапевта, все виды игр на деньги приводят к зависимости. Неважно, это игра на автомате или в рулетку. А уровень распространения игромании в Украине, по его наблюдениям, уже превзошел заболеваемость алкоголизмом.

"Из моих наблюдений, по остроте проблемы лудомания уже превзошла алкоголизм и наркоманию. Среди тех людей, которые к нам приходят, больше всего именно игроманов. Это страшно, сколько их сейчас и какие трагедии из-за этого. Игра – это постоянный нервный стресс, постоянное напряжение. И проигравший человек – как загнанный волк. Здесь коллекторы придут, там суд, там ребята ждут. И он думает: может, я отыграюсь. А болото засасывает все глубже, и психика человеческая не выдерживает. Очень много случаев, когда человек сходит с ума или накладывает на себя руки. Я уже не говорю о разводах… Причем у игроков психика достаточно пластична, и если человек зависим, он найдет способ, как обойти любой запрет. Они находят деньги, они берут кредиты, они обманывают родственников и друзей. Каждый день у нас трагедии. Вот сегодня был пациент, так он рассчитался за долги почкой", – говорит психотерапевт.

Он называет игроманию "психовирусом":

"Есть компьютерный вирус, который портит систему, "бьет" файлы. А это психовирус, который "берет в плен" большую группу клеток и создает в голове центр зависимости. И человек живет с этим воспаленным центром, который пульсирует, как больной зуб, но не болезненно, а приятно".

Отдельная проблема – распространение азартных игр через интернет. Даже в период запрета азартных игр в Украине их онлайн-сегментом никто фактически не занимался, поэтому сейчас это чуть ли не самый доступный вид азартных игр.

Ирина Сергиенко считает правильным, что в законопроекте предпринята попытка ввести онлайн-игры в правовое поле.

"Что касается онлайн-игр, это тот пласт проблемы, над решением которой сейчас работают во всем мире. Эта проблема действительно существует. Но мир становится высокотехнологичным, все больше людей делают покупки в интернете, получают консультации в интернете, работают в интернете. И игра тоже перемещается в интернет. Бороться с этим явлением, наверное, бессмысленно. Нужно учитывать реальность и регулировать это явление с учетом реальности. Пока мы решаем, быть или не быть азартным играм в Украине, весь мир на игорных конференциях говорит как раз о том, как контролировать игорный бизнес онлайн. Как сделать, чтобы налоги от игорного бизнеса в интернете платились корректно, с учетом не только резидентства компании-оператора, но и резидентства игроков.

Я считаю позитивным то, что в законопроекте не отрицается факт наличия игрового онлайн-бизнеса. Его тоже надо регулировать, и с него тоже надо получать налоги. Механизмы контроля существуют. Другое дело, что их невозможно внедрить за один день, это потребует определенного времени. Но сама идея онлайн-мониторинга является правильной и позитивной. Только ее нужно более корректно прописать, чтобы потом можно было оперативно и эффективно реализовать", – говорит Ирина Сергиенко.

В то же время Игорь Гринчак считает, что в недостаточно богатых странах, где люди воспринимают азартные игры как способ быстрого обогащения, их нужно запретить, любые.

"У меня были пациенты из Польши (не игроманы), и они рассказывали, что все игровые серверы в Польше заблокированы. Как у нас российские социальные сети. Причем, по их словам, у нас здесь проще зайти во "ВКонтакте", чем в Польше – на игровой портал. Игровых заведений на каждом углу нет, все очень строго. А у нас – сплошные лазейки. Киберконтроля, кибербезопасности нет. И если еще офлайн-казино и залы игровых автоматов закрыть можно, то в интернете – уже проблематично. А это та же игра, те же ставки, все то же самое", – говорит Игорь Гринчак.

Александра Романюк

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