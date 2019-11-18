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Госбюджет-2020: сколько закладывают на социалку и кому увеличат выплаты

18.11.2019 / 09:27
Госбюджет-2020: сколько закладывают на социалку и кому увеличат выплаты
14 ноября Верховная Рада проголосовала за окончательный вариант государственного бюджета Украины на 2020 год.

Эксперты разобрались, какие социальные параметры оказались заложены в госбюджете после всех правок.

Общая сумма бюджетных средств, предусмотренная для Министерства соцполитики, ко второму чтению увеличилась на 1,3 млрд грн – до 292,4 млрд. Это на 93,8 млрд грн, или на 47%, больше, чем в 2019 году (было 198,6 млрд грн). В то же время размер субвенций министерству из госбюджета в 2019 году составлял 37 млрд грн, а в этом году – только 795 млн. Расходы на само министерство, по сравнению с прошлым годом, не сократились, но выросли не намного – со 173 до 177 млн грн.

Прожиточный минимум в том варианте госбюджета, за который голосовали 14 ноября народные депутаты, по сравнению с первоначальным вариантом, не увеличился ни на гривню. С 1 января он будет составлять 2027 грн в месяц. Точнее, до такого уровня прожиточный минимум поднимется с 1 декабря 2019 года и продержится до конца июня 2020 года. С 1 июля он увеличится до 2118 грн, а с 1 декабря – до 2189 грн. Таким образом, за год прожиточный минимум вырастет на 162 грн, или на 8%. Если учесть, что, по расчетам, инфляция за 2020 год должна составить около 5-5,5% (по разным расчетам), получится, что благосостояние людей, имеющих доходы в размере официального прожиточного минимума, улучшится на 2-2,5%.

При этом в окончательном варианте бюджета по-прежнему есть поручение Кабмину "принять меры по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять ориентировочно около 4251 грн, с соответствующим корректированием размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения". Как уже не раз говорилось, корректировать этот социальный показатель предполагается при наличии экономических успехов.

Впрочем, вполне вероятно, что в скором времени прожиточный минимум перестанет быть важным социальным показателем, от которого зависит множество бюджетных выплат и сборов. Дело в том, что систему социальных выплат планируют серьезно изменить. Министерство социальной политики уже разработало проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", которым предлагается "отвязать" многие социальные выплаты от прожиточного минимума. В частности, размер должностных окладов, алиментов, пенсий по инвалидности и различных доплат, помощи по рождению ребенка и при усыновлении, выплаты многодетным семьям и т.д.

В частности, одним из наиболее обсуждаемых в период подготовки госбюджета был вопрос о размере помощи при рождении ребенка. В настоящее время этот размер установлен законом "О государственной помощи семьям с детьми" и составляет 41 280 грн. В проекте закона Минсоцполитики говорится о том, что размер помощи будет утверждаться законом о госбюджете. А выплачиваться помощь при рождении ребенка будет только в том случае, если среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека не превышает 15% размера такой помощи, то есть 6192 грн.

Такое изменение правил вызвало много недовольства в обществе. Поэтому в Минсоцполитики заявили, что решили сохранить нынешний механизм – выплачивать помощь всем, независимо от материального положения.

Вообще, в Минсоцполитики назвали своим основным приоритетом на 2020 год детей.

"В этом году главная смета страны формировалась в ограниченности финансовых ресурсов, что не позволило охватить все приоритетные направления одновременно. Поскольку наша философия основана на принципах адресности и помощи тем, кто в этом действительно нуждается, – мы были вынуждены сделать выбор. Наш выбор, приоритет Минсоцполитики на 2020 год – дети", – написала в Facebook министр соцполитики Юлия Соколовская.

В соответствии с таким приоритетом ко второму чтению в госбюджете были увеличены суммы, заложенные в качестве выплат на детей-сирот и лишенных родительской опеки, которые воспитываются в семьях. По сравнению с 2019 годом сумма выросла на 48%. Также со второй половины 2020 года вырастут выплаты на детей из малообеспеченных семей. Если в первом варианте бюджета размер выплат предусматривался в размере 100% прожиточного минимума, то в последнем, принятом варианте, на первое полугодие предусмотрена помощь в размере 85% прожиточного минимума, а на второе – 130% прожиточного минимума. Таким образом, во втором полугодии 2020-го выплаты на детей до 6 лет составят 2317,7 грн, на детей от 6 до 18 лет – 2883,4 грн. При этом выплаты по малообеспеченности для трудоспособных лиц составят 25%, для людей с инвалидностью – 100% прожиточного минимума.

В 2020 году планируется пересмотреть содержимое "Пакета малыша", однако стоимость его останется прежней – порядка 5000 грн.

Также в следующем году планируется запустить новую социальную программу – оплачивать из бюджета услугу дневного ухода за теми людьми, кто в этом нуждается, в том числе за детьми-инвалидами. На это закладывается 100 млн грн. Предполагается, что такая помощь даст возможность членам семьи инвалида работать и улучшать свое материальное положение.

Размер минимальной зарплаты в 2020 году остался таким же, каким был в первоначальном проекте госбюджета: 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час. По сравнению с 2019 годом, когда минимальная зарплата установлена на уровне 4173 грн в месяц или 25,13 грн в час, повышение составит 13%.

Расходы на Пенсионный фонд в 2020 году предусмотрены в бюджете в размере 172,5 млрд грн. В 2019-м закладывали 166,5 млрд. На Фонд социальной защиты инвалидов в текущем году заложено 1,815 млрд грн, в следующем году будет 1,834 млрд грн.

Александра Романюк

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бюджет, выплаты, прожиточный минимум, социалка
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