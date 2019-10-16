Стали меньше тратить на еду: как поменялись расходы украинцев за последние годы

Согласно подсчетам аналитиков из США, украинцы в 2016 г. потратили на еду 38% своих доходов. 38% – довольно высокий показатель, особенно если посмотреть на соседние страны. Например, в Беларуси на продукты тратят 36,2%, в России – 29,9%, в Венгрии – 18,3%, в Польше – 16,5%, в Германии – и вовсе 10,6%, а в США эти траты не превышают 6,3%.

Эксперты отмечают, что такая ситуация сложилась из-за высоких цен на продукты и низких зарплат. Но помимо еды, наши соотечественники тратят много денег на оплату коммунальных счетов, покупку непродовольственных товаров и т.д. Сайт "Сегодня" решил разобраться, как менялась структура трат украинцев за последние годы, когда и на что тратили больше денег, а где удавалось экономить.

Сколько украинцы зарабатывают и тратят сейчас

Недавно Государственная служба статистики опубликовала новый отчет за первый квартал 2019 года, в котором говорится, что украинцы тратят на еду 45,6% своих доходов, еще 31,1% средств идет на непродовольственные товары, 14,1% — на оплату различных услуг, 1,2% — на личное подсобное хозяйство.

Одно домохозяйство в Украине ежемесячно тратит 8852 грн. Напомним, что в стране насчитывается 14,8 млн домохозяйств, а на одно домохозяйство приходится в среднем по два человека.

67% домохозяйств находятся в городах, а 33% – в сельской местности. Многочисленные домохозяйства (из пяти и более человек) остаются более характерными для сельской местности: 12% против 5% в городах. Большие домохозяйства (из четырех человек и более) больше распространены в Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой и Киевской областях.

К слову, согласно данным за 2018 год, в городах у 69% домохозяйств в составе есть работающие люди, а в селах этот показатель достигает 56%. В половине домохозяйств, где есть работающие люди, трудится всего один человек, в 42% – два, и только в 8% три и более.

В среднем денежные доходы на одно домохозяйство из двух человек составляют 10 тыс. грн, а вот совокупных доходов у украинцев чуть больше — 11 тыс. грн (сюда входят еще доходы от продажи имущества, недвижимости и т.д.). Основной источник дохода для украинцев – это, естественно, заработная плата, она занимает 61,7% от всех денежных доходов. На втором месте разместились пенсии ­— 19%, следом идут доходы от предпринимательской деятельности — 6,8%, потом денежная помощь от родственников — 4,8%, другие денежные доходы — 1,2%, алименты — 0,3%.

Что касается трат, то, как мы и говорили, больше всего уходит на еду ­— 4325 грн на одно домохозяйство, что составляет 43,8% совокупных трат, на жилье и коммунальные услуги тратится в среднем 2126 грн (21,6%), на все непродовольственные товары идет 2998 грн (30,4%), но не стоит забывать, что в эту категорию входит множество товаров и услуг. На здравоохранение украинцы тратят всего 4,3% своих доходов — 426 грн, на транспорт — 386 грн (3,9%), на связь — 246 грн (2,5%), на отдых и культуру — 140 грн (1,4%), на образование — 121 грн (1,2%), на рестораны и отели — 174 грн (1,8%).

Как зарабатывали и тратили украинцы раньше

Мы решили сравнить, откуда украинцы получали деньги раньше, на что больше тратили, и посмотреть, изменилась ли в целом структура трат за последние девять лет в стране. В среднем размер домохозяйств за это время почти не изменился, но в 2010 г. на одно домохозяйство приходилась 3481 грн общих доходов. Из них 47,6% составляла оплата труда, что гораздо меньше, нежели сейчас, доходы от предпринимательской деятельности тогда были на уровне 6,1%, пенсии, стипендии и социальная помощь ­— 25,8%, денежная помощь от родственников — 6,2%.

В это же время совокупные траты одного домохозяйства составляли 3073 грн, на продукты питания шло 51,6% всех трат, на непродовольственные товары — 34,9%, к слову, в эту ж категорию входят все последующие пункты, так, например, оплата жилья и коммуналки, на которую приходилось 9,2% всех трат, а также здравоохранение — 3,2%, транспорт — 3,7%, связь — 2,7%, отдых и культура — 1,8%, образование — 1,3%, рестораны и отели — 2,4%.

Так, мы видим, что сейчас украинцы тратят на питание хоть и много, но ощутимо меньше, чем в 2010 году, а вот траты на жилье и оплату коммунальных услуг выросли более чем в два раза, и если раньше на них уходило только 9,2% от всех трат, то сейчас — 21,6%. Также украинцы стали тратить немного больше на свое здоровье и на проезд. А вот траты на услуги связи, отдых и образование, наоборот, упали.

Анастасия Ищенко

Источник