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Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
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Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости

09.07.2019 / 09:21
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Что такое метеозависимость? Для кого-то внезапная перемена погоды – это лишь смена картинки за окном, а для некоторых – серьезный повод для беспокойства.

Ведь незадолго до дождя или резкого потепления, магнитных бурь или затмения метеозависимые люди начинают ощущать характерные симптомы. К примеру, солнечное затмение также способно вызвать изменение в состоянии здоровья далеко не в лучшую сторону. Обычно это ломота в суставах, боль в области сердца, мигрень, слабость и головокружения.

Метеочувствительными могут быть как люди с хроническими заболеваниями, так и вполне здоровые, но плохо реагирующие на изменения условий окружающей среды. Стоит отметить, что у людей с болезнями метеочувствительность вызывает большие риски для здоровья. Какие именно – читайте ниже.

Смена погоды и болезни сердца

В первую очередь резкие перепады в погоде негативно отражаются на людях с хроническими заболеваниями сердца. Врачи отмечают, что в такие периоды резко возрастает количество обращений населения за скорой медицинской помощью. Изменение температуры воздуха, влажности, атмосферного давления, геомагнитных возмущений или скорости ветра негативно влияет на больных с ишемической болезнью сердца и гипертонией. В такие дни значительно ухудшается состояние тех, кто перенес инфаркт, инсульт или страдает атеросклерозом.

Почему "крутит" суставы

Как правило, кости и суставы очень чувствительны к пониженному атмосферному давлению, высокой влажности и внезапному похолоданию. Больше всего страдают в таких ситуациях люди с ревматоидным артритом.

Болезненные ощущения в суставах перед дождем связаны с отеком нервных окончаний пораженных суставов. Снижение температуры воздуха вызывает болевые ощущения, а изменение атмосферного давления меняет давление и в полости сустава.

Больше всего на суставы перед дождем жалуются пожилые люди, чей опорно-двигательный аппарат подвержен дегенеративным изменениям.

Метеозависимость и бронхо-легочные заболевания

Резкая смена погодных условий плохо сказывается и на состоянии людей с заболеваниями легких. Так, повышение влажности воздуха существенно повышает вероятность обострений воспалительных процессов в бронхо-легочной системе. При жаркой и влажной погоде отмечается недостаток кислорода в воздухе, что также вредит легочникам.

Врачи призывают метеозависимых людей быть крайне осторожными в периоды резкой смены погодных условий. В эти дни не стоит обременять себя тяжелой работой. Людям с хроническими заболеваниями стоит держать лекарства при себе. Лучше всего эти дни провести в спокойном темпе.

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погода, Метеозависимость, смена погоды
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