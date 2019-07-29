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Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты

29.07.2019 / 10:01
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
При отсутствии противопоказаний нужно обязательно употреблять в пищу сезонные дары природы – фрукты, овощи и ягоды.

Об этом заявляют диетологи. Питание сезонными плодами насыщает организм необходимыми ему витаминами и микроэлементами, а также клетчаткой, улучшающей состояние кишечной микрофлоры и всего иммунитета.

Диетологи назвали лучшие сезонные овощи и фрукты.

Огурцы. Содержат много калия, который улучшает работу сердца и почек. Кроме того, имеющиеся данные говорят о том, что регулярное употребление свежих огурцов служит профилактикой заболеваний щитовидной железы и сосудистой системы. Эти овощи отличаются высоким содержанием витаминов С, В1, В2, В3, провитамина А, а также фосфора, кальция, магния, железа.

Помидоры. По словам специалистов, помидоры - это единственные овощи, которые при термической обработке не утрачивают своих полезных свойств. Помидоры содержат в себе много органических кислот, клетчатки, кальция, калия, железа. Их употребление крайне полезно при сердечно-сосудистых заболеваниях, гастритах с пониженной кислотностью, общем упадке сил, ослаблении памяти и малокровии.

Баклажаны. Диетологи посоветовали употреблять баклажаны людям, которые хотят избавиться от никотиновой зависимости. В этих овощах содержится витамин РР (никотиновая кислота) – получая ее, организм легче переносит отказ от табака.

Кабачки. Незаменимы для худеющих людей. Кабачки обладают низкой калорийностью и хорошо усваивается организмом, который получает из этих овощей калий, железо, органические кислоты, витамины С, В1, В2, В6, каротин.

Абрикосы. Эксперты рассказали, что абрикосы обязательно должны входить в рацион людей при заболеваниях, сопровождающихся развитием дефицита калия. Также абрикосы очень полезны для пожилых людей – эти фрукты содержат много фосфора и магния, их потребление улучшает память.

Кроме того, абрикосы являются источником провитамина бета-каротина — антиоксиданта, который обладает способностью препятствовать развитию рака и болезней сердца.

Персики. Сочные персики рекомендуется употреблять людям с сердечно-сосудистыми и почечными нарушениями, проблемами с печенью и желчным пузырем, добавила диетолог.

Арбузы. Их состав отличается присутствием множества полезных веществ - витаминов, фолиевой кислоты, каротина, пектиновые полисахаридов, солей калия, железа, магния, кальция, фосфора. Так, диетолог Елена Соломатина сообщила, что «арбуз, промывая почки и мочевыводящие пути, способствует общему очищению организма». Его употребление полезно при различных урологических заболеваниях, а также гипертонии, болезнях печени и желчного пузыря, запорах и ангине.

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лето, овощи, фрукты
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