В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой

Украинцы всегда были сильны духом, а йога — это как раз система, которая поможет вам покорить собственное тело, дух и психику и стать их полноценными хозяевами.

Зачем заниматься йогой

Гибкость. С возрастом гибкость утрачивается, что в большей степени связано с процессами старения. Регулярные занятия йогой помогут не только сохранить гибкость, но и в определенной мере развить ее в любом возрасте.

Побыть наедине. В нашем быстром мире возможность побыть наедине с собой представляется нам редко. Практика йоги дарит ни с чем несравнимое чувство единения – с самим собой, помогая успокоить ум.

Стройность и здоровья. Йога действительно помогает регулировать вес, помогает избавиться от вредных привычек в питании. Регулярная практика йоги помогает удерживать кальций в костях, предотвращая развитие остеопороза.

Косметология. Благодаря практике кожа омолаживается и приобретает сияние, выравнивается цвет лица, исчезают темные круги под глазами.



Молодость. С возрастом у нас в крови повышается уровень кортизола – гормона стресса, а уровень половых гормонов – тестостерона и эстрогена – снижается. Вместе с тем именно от уровня последних зависят наши молодость и красота. В наших силах увеличить продолжительность жизни и улучшить ее качество с помощью йоги.

Только спокойствие. Во время практики в кровь выбрасывается большое количество серотонина и эндорфинов, а у вас появляется чувство психологического комфорта и даже самый страшный аврал на работе не сможет выбить вас из колеи.

Концентрация. Йога поможет концентрации во всех аспектах жизнь при помощи соединение ума, тела, духа. Информация будет усваиваться быстрее, способность к запоминанию вырастет, в разы быстрее будет происходить изучение неизвестного материала. Такая вот инвентаризация в памяти и сознании.

Счастье. После занятий йогой вы сможете назвать себя счастливым человеком. Будете делать всё, что в ваших силах, чтобы сделать счастливыми других. Также вы наладите отношения с близкими. Очень сильно хочется дарить, любить, отдавать и делать мир лучше.

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