Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить

Но именно в этот вкусный и сладкий период наш организм может подвергнуться неприятности в виде отравления или кишечной инфекции. Как и почему – расскажем дальше.

Организм человека состоит не только из клеток, формирующих его органы. Его населяют еще и триллионы микробов-симбионтов, которые участвуют в сложных обменных процессах нашего тела, гарантируют хорошее пищеварение, поддерживают здоровье и даже влияют на наше настроение. Один только кишечник насчитывает 100 миллиардов бактерий – это примерно 2 кг, а количество микробов в десять раз превышает количество клеток тела.

Существенно состав микрофлоры кишечника в зависимости от времени года не меняется, но количество полезных и болезнетворных микробов может колебаться. Каждому человеку присущ индивидуальный состав кишечной микробиоты, но, конечно, есть общепринятые нормы, которые помогают корректировать состав микрофлоры в случае его изменений. Следовательно, летом характерна тенденция к увеличению в организме бифидобактерий (10*8 и 10*10 КОЕ/г) и лактобактерий (10*6 до 10*8 КОЕ/г). И этому явлению способствуют прежде всего свежие фрукты и овощи.

Современные исследования не только показали зависимость состава микрофлоры кишечника от состава пищи, но и впервые продемонстрировали, что равновесие микрофлоры может нарушить чрезмерное размножение патогенных микроорганизмов. Кишечник помогает не только усваивать пищу и вырабатывать необходимые для организма витамины группы В, витамин К и аминокислоты. Он во многом определяет работу нашей иммунной системы. Ученые уже доказали, что изменения кишечного микробиома могут привести к появлению хронических воспалительных заболеваний кишечника.

ЛЕТНИЕ РАДОСТИ / КИШЕЧНЫЕ ТРУДНОСТИ

От летней жары все бегут на пляжи и водоемы и часами могут охлаждать тело после недельного жаркого марафона. Но купаться в открытых водоемах следует осторожно, чтобы ни в коем случае не глотнуть воды. В ней может быть большое количество возбудителей кишечных заболеваний.

В теплое время года люди употребляют намного больше сахара, чем обычно. Мороженое, коктейли, лимонады, газированная сладкая вода – весь этот сахарный бум вызывает увеличение в организме количества грибов рода Candida, приводит к вздутию, возможным запорам и диареи.

Часто мы также забываем о банальной безопасности и гигиене, спеша съесть фрукты и ягоды, которые только что где-то купили и не подумали помыть. Однако спешка здесь совсем не на пользу здоровью, ведь жара является той благоприятной средой, которая помогает размножиться болезнетворным бактериям. Грязные руки сборщиков, потом грузчиков и сортировщиков, продавцов, а потом и ваши руки – такая цепь бактерий не просит, а требует тщательного мытья овощей и фруктов.

Миллионы бактерий, которые осели на клубнике или огурцах с рынка, имеют способность вызывать различные болезни – бактериальные (сальмонеллез) и вирусные кишечные инфекции, энтеробиоз (глисты).

Однако риск неприятностей от летних приятностей можно легко нивелировать с помощью простых и доступных всем средств.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЛЕТНЕГО ОТРАВЛЕНИЯ?

Чтобы избежать отравления кишечными бактериями, рекомендуется придерживаться некоторых правил летнего питания:

Мойте руки! Да, такое пожелание напоминает нам школьные годы и уговоры мамы с самого детства. Это старая, банальная, но очень действенная мера, способная защитить вас от большинства инфекций. Как часто это надо делать? Летом – чем чаще, тем лучше: после каждого возвращения домой с улицы, перед каждым приемом пищи, после каждого контакта с деньгами, дверными ручками, поручнями в общественном транспорте, даже после пользования мобильным телефоном.

Мойте продукты! Приветливые бабушки-продавщицы уверяют, что все – свеженькое и только с огорода. Но это не значит, что оно чистое! Все овощи, фрукты, ягоды следует тщательно мыть, даже замачивать в слабокислом растворе уксуса – опять-таки, простой и действенный способ не допустить попадания паразитов и бактерий в ваш организм.

Избегайте уличного фаст-фуда летом. Культура современного города – это множество фестивалей и ярмарок под открытым небом с десятками выездных кафе и ресторанов. Проигнорировать вкусные ароматы и привлекательный вид блюд почти невозможно, но следует осторожно выбирать свой уличный перекус. Особой осторожности требуют мясные блюда. Не во всех уличных палатках одинаково хорошо следят за соблюдением санитарно-гигиенических норм. Как следствие, продавцы могут передать инфекции вместе с плохо вымытыми руками или с мясом, во время хранения и приготовления которого допустили нарушения.

Избегайте консервов и копченой рыбы! Летом следует избегать употребления консервированной пищи, поскольку в теплое время года бактерии способны к активному размножению, в частности в закрытом пространстве (в консервной банке или брюшной полости рыбы). Обращайте внимание: крышка банки не должна быть «вздутой». Что касается рыбы, то здесь лучше перестраховаться и отказаться от нее в рационе, потому что зараженную ботулизмом рыбину невозможно отличить от чистой.

Не покупайте мясо и молоко на рынках и на улице! В летние жаркие дни лучше всего покупайте мясо и молочные продукты в магазинах, где они хранятся в холодильниках.

Сырые яйца – под запретом! Перед тем как употреблять яйца, надо тщательно вымыть их с мылом и щеткой. Важно не допускать попадания скорлупы в еду, потому что сальмонеллы, которыми может быть заражена курица, находятся именно на поверхности скорлупы. Яйца следует покупать самые свежие – в них сальмонеллы нет. Однако частицы помета курицы, содержащие бактерии, могут попасть на скорлупу. Через некоторое время (от 4 часов до 5 суток) бактерии проникают через скорлупу внутрь яйца и инфицируют его. Возбудитель исчезнет в результате термической обработки, поэтому отказывать себе в яичнице или омлете не следует. Но следует отметить, что обжаривать яйцо необходимо с двух сторон, потому что полусырая яичница остается такой же опасной, как и свежее яйцо.

Следите за сроком годности продукта. Всегда следует обращать внимание на дату истечения срока годности продуктов. И, безусловно, не употреблять просроченные.

Торты, пирожные, изделия с кремом – с осмотрительностью. И не только из-за фигуры. Этих продуктов летом следует избегать, если вы не уверены относительно норм их хранения. Плохой крем может вызвать серьезные отравления.

Зелень с грядки. Свежие салаты и зелень могут содержать огромное количество микробов и паразитов, поэтому тщательно мойте все, что срываете на огороде, или замачивайте на 10 минут в растворе уксуса – 1 столовая ложка уксуса на литр воды. Старайтесь не покупать салаты готовыми.

Симптомы отравлений:

● понос (диарея);

● тошнота;

● рвота;

● боль в животе;

● повышение температуры, лихорадка, озноб;

● отсутствие аппетита;

● слабость.

Все эти симптомы не всегда проявляются одновременно. А в случае глистной инвазии (заражения глистами) понос или рвота бывают вообще крайне редко. В то же время могут наблюдаться:

● боль в животе, особенно ночная (в районе пупка);

● боль, жжение в области печени, в правом подреберье;

● тошнота;

● возможны задержки или уменьшение объема испражнений из-за закупорки просвета в кишечнике глистами;

● зуд в области ануса (не всегда);

● в начале заражения аскаридами возможен кашель;

● зуд кожи.

Важно знать, что самым опасным симптомом отравления является обезвоживание. Нехватка воды может вызвать сильную интоксикацию или нарушения работы сердца, так как с жидкостью из организма выводятся важные для работы сердечно-сосудистой системы минералы – кальций, калий и натрий.

В случае любого отравления надо обязательного обратиться к врачу, потому что три основные кишечные инфекции – сальмонеллез, эшерихиоз и дизентерия – нельзя лечить дома, а без соответствующих анализов вы не получите правильного лечения.

Дизентерия. Вызывается дизентерийной палочкой, бактериями рода Shigella. Попадает в кишечник с водой, пищей или непосредственно от больного в случае несоблюдения гигиенических норм (немытые руки и немытые продукты). Если должным образом не лечить, болезнь может перейти в хроническую форму или может развиться в последизентерийный колит.

Эшерихиоз. Кишечная коли-инфекция вызвана группой так называемых эшерихий (E. coli) (разновидность кишечной палочки), которые попадают в кишечник человека от зараженной домашней птицы, скота. Чтобы избежать этого, достаточно проводить термическую обработку продуктов (прокипятить, чтобы свернулся белок). В случае заражения детей до 6 месяцев существует высокая опасность летального исхода. У взрослых последствия отсутствия лечения аналогичны с дизентерией.

Сальмонеллез (Salmonella spp.) Сальмонелла попадает в организм человека через зараженные продукты – мясо, яйца, молочные продукты и готовые изделия. Ни внешне, ни по вкусу они не отличаются от нормальных. Сальмонелла устойчива к изменениям окружающей среды, хорошо переносит замораживание, высушивание, сохраняется в продуктах до 90 дней, а в животном навозе – до 1 года. Более того, попадая в продукты, сальмонелла активно размножается. Может погибнуть только после длительного кипячения. Если больному вовремя не оказать медицинскую помощь, то летальный исход возможен даже у взрослых.

Как видим, летний праздник желудка может обернуться не слишком приятными ощущениями и даже болезнями, а потому отдыхайте с умом.

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, потому что это может навредить не только вашему здоровью, но и будет мешать установлению диагноза и выделению возбудителя. Если заболели, пейте специальные растворы небольшими порциями и обращайтесь за помощью к специалистам.

Лето должно быть приятным, вкусным и свободным от незапланированных визитов к врачу.

Оксана Вольская, бактериолог

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