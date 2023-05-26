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В росії вийшов новий "підручник історії" для промивання мізків школярам

29.05.2023 / 17:28 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
З нового навчального року в російських школах будуть використовувати "підручник історії", до якого додали главу про війну в Україні та протистояння рф "колективному Заходу" в інтерпретації путінських пропагандистів.

Про це повідомляє видання Медуза.

Як зазначається, у новому підручнику з історії росії для 10-11 класів з'явився розділ, присвячений повномасштабній війні проти України, який повторює тези російської пропаганди.

Фотографії "підручника" надіслав вчитель з Архангельська до Telegram-каналу Sota.

росіяни розповідатимуть своїм дітям, що Захід нібито використав Україну як "ударний кулак, націлений на росію" та "плацдарм для нападу НАТО".

Автори "підручника" написали, що західні санкції мали "розірвати на частини" російську економіку, Захід прагне змусити Україну "воювати до останнього українця", а росіяни "згуртувалися на підтримку своїх збройних сил", та рейтинг диктатора володимира путіна перевищив 80%.

Авторами підручника значаться депутат держдуми рф від партії "єдина росія" в'ячеслав ніконов та радник директора фсо сергій девятов.

росія, підручник, історія
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