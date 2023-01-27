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Авіакатастрофа у Броварах: Школярі, які рятували дітей у садочку, отримали нагороди

28.01.2023 / 16:36 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
Учні Броварської школи, які у перші хвилини після трагічної авіакатастрофи 18 січня на території дитсадка допомагали рятувати малюків, були відзначені нагородами.

Про нагородження чотирьох відважних старшокласників 27 січня розповіли у прес-службі ДСНС України.

У день аварії вертольота EC 225 LP, внаслідок чого загинули 14 людей, підлітки Андрій Даценко, Антон Прищепа, Віктор Комісаров та Гліб Касьян були одними з перших, хто кинувся на допомогу постраждалим. Старшокласники переносили дітей із садка у безпечне місце - подалі від полум'я після вибуху вертольота та уламків.

Рятувальники наголосили, що мужні школярі без роздумів кинулися на допомогу та робили все, що могли.

Старшокласники заспокоювали дітей, надавали їм потрібну допомогу, а також розшукували батьків малюків.

"Хлопці, ми вдячні вам за допомогу і хочеться сподіватися, що в майбутньому ви зможете рятувати людей вже на професійному рівні", - сказав начальник Головного управління ДСНС Київської області Анатолій Мусієвич під час нагородження.

Також головний рятувальник Київщини додав, що двері їхніх навчальних закладів завжди відчинені для юних героїв.

Українці захоплюються хоробрим вчинком школярів

У коментарях до публікації в мережі українці захоплюються вчинком старшокласників, дякують їм за хоробрість, а також батькам школярів, які виховали синів справжніми героями.

  • Молодці, хлопці не розгубилися, а вчасно надали допомогу та врятували людські життя! Пишаємось! Вдячність батькам за таких Героїв!
  • Вдячна батькам за виховання, вчителям за розвиток, а вами, дорогі, пишаюся! За вами майбутнє!
  • Молоді хлопці. Батьки можуть пишатися своїми синами. Сміливі та добрі.
  • Гордість наша! Молодці! Дорослі в такому шоці губляться, а діти впоралися! Велика вдячність батькам за виховання! Переможемо однозначно!
  • Молодці хлопці, виявили мужність і не розгубилися!
Бровари
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