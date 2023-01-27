Авіакатастрофа у Броварах: Школярі, які рятували дітей у садочку, отримали нагороди

Про нагородження чотирьох відважних старшокласників 27 січня розповіли у прес-службі ДСНС України.

У день аварії вертольота EC 225 LP, внаслідок чого загинули 14 людей, підлітки Андрій Даценко, Антон Прищепа, Віктор Комісаров та Гліб Касьян були одними з перших, хто кинувся на допомогу постраждалим. Старшокласники переносили дітей із садка у безпечне місце - подалі від полум'я після вибуху вертольота та уламків.

Рятувальники наголосили, що мужні школярі без роздумів кинулися на допомогу та робили все, що могли.

Старшокласники заспокоювали дітей, надавали їм потрібну допомогу, а також розшукували батьків малюків.

"Хлопці, ми вдячні вам за допомогу і хочеться сподіватися, що в майбутньому ви зможете рятувати людей вже на професійному рівні", - сказав начальник Головного управління ДСНС Київської області Анатолій Мусієвич під час нагородження.

Також головний рятувальник Київщини додав, що двері їхніх навчальних закладів завжди відчинені для юних героїв.

Українці захоплюються хоробрим вчинком школярів

У коментарях до публікації в мережі українці захоплюються вчинком старшокласників, дякують їм за хоробрість, а також батькам школярів, які виховали синів справжніми героями.