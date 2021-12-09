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В Минцифры рассказали, как получить 1000 гривен за вакцинацию

09.12.2021 / 17:19
Для того чтобы получить 1000 грн для полностью вакцинированных лиц по программе "еПоддержка", нужно будет обновить приложение "Дія" до последней версии.

Об этом заявил руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник во время брифинга, сообщает корреспондент Укринформа.

Он рассказал, что для начала нужно будет обновить приложение "Дія" до последней версии, поскольку в этом нуждаются все новые сервисы. Затем нужно будет оформить специальную бесплатную карточку "еПоддержка" в одном из банков партнеров программы (список будет пополняться по мере их подключения к программе).

Открыть карту можно будет как онлайн, так и офлайн. Использовать для этого уже существующий счет невозможно, также невозможно будет перевести средства со специальной карты на любую другую.

После оформления карты нужно будет убедиться в том, что у вас есть «зеленый» (полный курс вакцинации) COVID-сертификат в приложение "Дія". Баник подчеркнул, что сертификат, полученный на портале "Дія" или бумажный от семейного врача, для получения таких выплат не подходят.

В приложении нужно будет зайти в раздел "услуги" и выбрать "еПоддержка", затем выбрать соответствующую карту для начисления средств и ожидать их поступления.

По словам Баника, бизнесу не нужно будет дополнительно регистрироваться для того, чтобы подключиться к этой услуге. При расчете картой код терминала будет автоматически проверяться на соответствие одной из категорий продавца, поддержка которых предусмотрена в рамках программы.

Пилот проекта "еПоддержка" стартует 13 декабря, а сама программа – 19 декабря и продлится в течение следующего года. Участие в ней смогут принять совершеннолетние граждане.

За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также приобрести книги.

коронавирус, вакцина, вакцинация
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