Войти | Зарегистрироваться
10:46

пятница,
23 августа
Онлайн
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

NASA показало захватывающие фото Багам из космоса

23.08.2019 / 09:24
В NASA показали невероятные фото Багамских островов из космоса. Снимки появились на официальной странице агентства в Instagram.

На снимках небольшие клочки земли, окруженные мелями и течениями выглядят как сюрреалистические картины. На снимках можно заметить ребристые гребни песка, намытого на отмелях.

В NASA отмечают, что Багамы являются одним из самых узнаваемых мест на Земле с космоса из-за своих ярких цветов.
ESA

Последнюю фотографию островов сделал астронавт Лука Пармитано с Международной космической станции 21 августа 2019 года.

Источник

космос, фото, NASA, Багамы
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 августа
22 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.