NASA показало захватывающие фото Багам из космоса

На снимках небольшие клочки земли, окруженные мелями и течениями выглядят как сюрреалистические картины. На снимках можно заметить ребристые гребни песка, намытого на отмелях.

В NASA отмечают, что Багамы являются одним из самых узнаваемых мест на Земле с космоса из-за своих ярких цветов.

ESA

Последнюю фотографию островов сделал астронавт Лука Пармитано с Международной космической станции 21 августа 2019 года.

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